https://sputniknews.com.tr/20240402/yerlikaya-zehir-tacirlerine-sesleniyorum-diyerek-duyurdu-en-az-1-ton-uyusturucu-ele-gecirildi-1082370991.html

Yerlikaya 'Zehir tacirlerine sesleniyorum' diyerek duyurdu: En az 1 ton uyuşturucu ele geçirildi

Yerlikaya 'Zehir tacirlerine sesleniyorum' diyerek duyurdu: En az 1 ton uyuşturucu ele geçirildi

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından "Zehir tacirlerine sesleniyorum: Gençlerimizi zehirlemenize asla izin vermeyeceğiz. Sizi tek tek... 02.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-02T08:44+0300

2024-04-02T08:44+0300

2024-04-02T09:08+0300

türkiye

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 46 ilde, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından 9 ilde uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik düzenlenen 'Narkoçelik-10' operasyonlarında; 1 ton 19 kg uyuşturucu madde ve 1 milyon 23 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini belirterek 250 zehir taciri ve sokak satıcısının da yakalandığını kaydetti.

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Sputnik Türkiye

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