https://anlatilaninotesi.com.tr/20240403/abd-disisleri-bakani-blinkendan-ukraynaya-asker-gonderilmesine-dair-aciklama-1082419367.html
ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan Ukrayna'ya asker gönderilmesine dair açıklama
ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan Ukrayna'ya asker gönderilmesine dair açıklama
Sputnik Türkiye
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna'ya asker göndermeyeceklerini ve bu ülkenin topraklarında Amerikan askeri bulunmayacağını söyledi. 03.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-03T10:27+0300
2024-04-03T10:27+0300
2024-04-03T10:27+0300
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Blinken, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un NATO ve AB ülkelerinden birlikleri Ukrayna'ya gönderme önerisini Fransız kanalı LCI'ye değerlendirdi.ABD Dışişleri Bakanı, Washington'un Kiev'e destek için asker gönderip göndermeyeceğinin sorulması üzerine "Ukrayna topraklarında tek bir Amerikan askeri olmayacak" yanıtını verdi.Blinken, ABD Başkanı Joe Biden'ın Moskova ve Kiev arasındaki çatışmaya ilişkin tutumunun Ukrayna'ya destek vermeyi, ancak Rusya'yla çatışmadan kaçınmayı öngördüğünü belirtti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de Ukrayna'daki çatışmanın genişlemesine ve NATO ülkelerinin buna dahil olmasına ilgi duymadığını söyleyen Blinken, Rus liderin politikasının değişmesi halinde Putin ve Biden'ın el sıkışabileceğini kaydetti.Putin, Macron'a Napolyon'u hatırlatmıştıBu ayın başında başkent Paris'te Ukrayna'ya destek konulu toplantının ardından bir basın toplantısı düzenleyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, “Bugün her şey (asker gönderme olasılığı dahil) özgür ve doğrudan bir şekilde tartışıldı. Bugün resmi bir şekilde kara birliklerinin gönderilmesi konusunda bir fikir birliği yok. Ancak durumun gelişiminde hiçbir şey göz ardı edilemez. Rusya'nın bu savaşı kazanmaması için her şeyi yapacağız” diyerek fitili ateşleyen ilk sözleri sarf etmişti.Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un NATO ve AB ülkelerinin Ukrayna'ya asker göndermesini öngören teklifine Federal Meclis konuşmasında yanıt veren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Ukrayna'ya NATO askeri birlikleri gönderme olasılığından bahsetmeye başladılar. Ancak biz, bir zamanlar ülkemizin topraklarına asker gönderenlerin akıbetini unutmadık" diyerek Napolyon'un Rusya topraklarında uğradığını tarihi yenilgiyi hatırlatmıştı.Putin, seçim zaferinden sonraki ilk açıklamasında da, son zamanlarda Rusya'ya karşı sert açıklamalar yaparak birlik göndermenin ihtimal dışı olmadığını dile getiren Macron'un tutumuna değinerek "NATO ülkelerinin askerleri halihazırda orada varlık gösteriyor ve çok sayıda can kaybı veriyor. Rusya için burada yeni bir şey yok. Bunların Ukrayna'daki paralı askerlerin varlığından pek farkı yok. Fransa'nın Ukrayna'daki barış anlaşmasında rol oynamasını isterdim. Yine de onlar için henüz her şey kaybedilmiş değil" mesajını göndermişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240402/abd-disisleri-bakani-blinkenden-ukraynanin-nato-uyeligi-icin-yol-haritasi-cagrisi-1082401122.html
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abd, washington, beyaz saray, antony blinken, ukrayna, ukrayna ordusu, abd ordusu, fransa, emmanuel macron, nato
abd, washington, beyaz saray, antony blinken, ukrayna, ukrayna ordusu, abd ordusu, fransa, emmanuel macron, nato
ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan Ukrayna'ya asker gönderilmesine dair açıklama
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna'ya asker göndermeyeceklerini ve bu ülkenin topraklarında Amerikan askeri bulunmayacağını söyledi.
Blinken, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un NATO ve AB ülkelerinden birlikleri Ukrayna'ya gönderme önerisini Fransız kanalı LCI'ye değerlendirdi.
ABD Dışişleri Bakanı, Washington'un Kiev'e destek için asker gönderip göndermeyeceğinin sorulması üzerine "Ukrayna topraklarında tek bir Amerikan askeri olmayacak" yanıtını verdi.
Blinken, ABD Başkanı Joe Biden'ın Moskova ve Kiev arasındaki çatışmaya ilişkin tutumunun Ukrayna'ya destek vermeyi, ancak Rusya'yla çatışmadan kaçınmayı öngördüğünü belirtti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de Ukrayna'daki çatışmanın genişlemesine ve NATO ülkelerinin buna dahil olmasına ilgi duymadığını söyleyen Blinken, Rus liderin politikasının değişmesi halinde Putin ve Biden'ın el sıkışabileceğini kaydetti.
Putin, Macron'a Napolyon'u hatırlatmıştı
Bu ayın başında başkent Paris'te Ukrayna'ya destek konulu toplantının ardından bir basın toplantısı düzenleyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, “Bugün her şey (asker gönderme olasılığı dahil) özgür ve doğrudan bir şekilde tartışıldı. Bugün resmi bir şekilde kara birliklerinin gönderilmesi konusunda bir fikir birliği yok. Ancak durumun gelişiminde hiçbir şey göz ardı edilemez. Rusya'nın bu savaşı kazanmaması için her şeyi yapacağız
” diyerek fitili ateşleyen ilk sözleri sarf etmişti.
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un NATO ve AB ülkelerinin Ukrayna'ya asker göndermesini öngören teklifine Federal Meclis konuşmasında yanıt veren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin,
"Ukrayna'ya NATO askeri birlikleri gönderme olasılığından bahsetmeye başladılar. Ancak biz, bir zamanlar ülkemizin topraklarına asker gönderenlerin akıbetini unutmadık
" diyerek Napolyon'un Rusya topraklarında uğradığını tarihi yenilgiyi
hatırlatmıştı.
Putin, seçim zaferinden sonraki ilk açıklamasında da, son zamanlarda Rusya'ya karşı sert açıklamalar yaparak birlik göndermenin ihtimal dışı olmadığını dile getiren Macron'un tutumuna değinerek "NATO ülkelerinin askerleri halihazırda orada varlık gösteriyor ve çok sayıda can kaybı veriyor. Rusya için burada yeni bir şey yok. Bunların Ukrayna'daki paralı askerlerin varlığından pek farkı yok. Fransa'nın Ukrayna'daki barış anlaşmasında rol oynamasını isterdim. Yine de onlar için henüz her şey kaybedilmiş değil" mesajını göndermişti.