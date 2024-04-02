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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240402/abd-disisleri-bakani-blinkenden-ukraynanin-nato-uyeligi-icin-yol-haritasi-cagrisi-1082401122.html
ABD Dışişleri Bakanı Blinken'den Ukrayna'nın NATO üyeliği için yol haritası çağrısı
ABD Dışişleri Bakanı Blinken'den Ukrayna'nın NATO üyeliği için yol haritası çağrısı
Sputnik Türkiye
ABD Dışişleri Bakanı Blinken Ukrayna'nın NATO üyesi olacağını ancak bir yol haritası üzerinde çalışılması gerektiğini dile getirdi. 02.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-02T18:52+0300
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abd dışişleri bakanlığı
abd dışişleri
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ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken yaptığı açıklamada Ukrayna'nın eninde sonunda NATO üyesi olacağını ancak bunun için net bir yol haritasının şimdiden belirlenmesi gerektiğini söyledi.ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Fransa Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne ile görüşmesinin ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada bir yol haritasının ya da Kiev'in ittifaka kabulüne ilişkin bir zaman çizelgesinin mümkün olabileceğine inandığı ifade ederek şu cümleleri kaydetti:ABD Dışişleri Bakanı Blinken Fransa'yı ziyaret etti. Blinken'in burada ayrıca Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile de bir araya gelmesi bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240401/nato-75-yasinda-rusyaya-yonelik-saldirgan-politikasi-avrupayi-nasil-degistirecek-1082330998.html
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abd, amerika birleşik devletleri, antony blinken, abd dışişleri bakanlığı, abd dışişleri, ukrayna, nato, nato üyeliği
abd, amerika birleşik devletleri, antony blinken, abd dışişleri bakanlığı, abd dışişleri, ukrayna, nato, nato üyeliği

ABD Dışişleri Bakanı Blinken'den Ukrayna'nın NATO üyeliği için yol haritası çağrısı

18:52 02.04.2024
© AFP 2023 / EVELYN HOCKSTEINABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken - Sputnik Türkiye, 1920, 02.04.2024
© AFP 2023 / EVELYN HOCKSTEIN
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ABD Dışişleri Bakanı Blinken Ukrayna'nın NATO üyesi olacağını ancak bir yol haritası üzerinde çalışılması gerektiğini dile getirdi.
ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken yaptığı açıklamada Ukrayna'nın eninde sonunda NATO üyesi olacağını ancak bunun için net bir yol haritasının şimdiden belirlenmesi gerektiğini söyledi.
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Fransa Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne ile görüşmesinin ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada bir yol haritasının ya da Kiev'in ittifaka kabulüne ilişkin bir zaman çizelgesinin mümkün olabileceğine inandığı ifade ederek şu cümleleri kaydetti:

Müttefiklerin Vilnius zirvesinde söylediği gibi Ukrayna NATO üyesi olacak. Şimdi bizim için mesele bunun için açık ve anlaşılır bir yol haritası belirlemek. Ve inanıyorum ki 75. yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen NATO zirvesi büyük ölçüde bu yol haritasını ya da Ukrayna'nın NATO üyesi olmasını sağlayacak köprüyü nasıl ifade edebileceğimize odaklanacak.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken Fransa'yı ziyaret etti. Blinken'in burada ayrıca Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile de bir araya gelmesi bekleniyor.
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