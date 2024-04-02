https://anlatilaninotesi.com.tr/20240402/abd-disisleri-bakani-blinkenden-ukraynanin-nato-uyeligi-icin-yol-haritasi-cagrisi-1082401122.html

ABD Dışişleri Bakanı Blinken'den Ukrayna'nın NATO üyeliği için yol haritası çağrısı

ABD Dışişleri Bakanı Blinken'den Ukrayna'nın NATO üyeliği için yol haritası çağrısı

Sputnik Türkiye

ABD Dışişleri Bakanı Blinken Ukrayna'nın NATO üyesi olacağını ancak bir yol haritası üzerinde çalışılması gerektiğini dile getirdi. 02.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-02T18:52+0300

2024-04-02T18:52+0300

2024-04-02T18:52+0300

ukrayna krizi

abd

amerika birleşik devletleri

antony blinken

abd dışişleri bakanlığı

abd dışişleri

ukrayna

nato

nato üyeliği

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ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken yaptığı açıklamada Ukrayna'nın eninde sonunda NATO üyesi olacağını ancak bunun için net bir yol haritasının şimdiden belirlenmesi gerektiğini söyledi.ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Fransa Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne ile görüşmesinin ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada bir yol haritasının ya da Kiev'in ittifaka kabulüne ilişkin bir zaman çizelgesinin mümkün olabileceğine inandığı ifade ederek şu cümleleri kaydetti:ABD Dışişleri Bakanı Blinken Fransa'yı ziyaret etti. Blinken'in burada ayrıca Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile de bir araya gelmesi bekleniyor.

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abd, amerika birleşik devletleri, antony blinken, abd dışişleri bakanlığı, abd dışişleri, ukrayna, nato, nato üyeliği