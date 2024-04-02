https://anlatilaninotesi.com.tr/20240402/tcmb-baskani-karahan-siki-parasal-kosullari-surdurecegiz-1082386983.html
TCMB Başkanı Karahan: Sıkı parasal koşulları sürdüreceğiz
TCMB Başkanı Karahan: Sıkı parasal koşulları sürdüreceğiz
Sputnik Türkiye
TCMB Başkanı Karahan, aylık enflasyonun ana eğilimini belirgin ve kalıcı bir şekilde düşürecek sıkı parasal koşulları sürdüreceklerini dile getirdi. 02.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-02T14:16+0300
2024-04-02T14:16+0300
2024-04-02T14:20+0300
türkiye
fatih karahan
merkez bankası
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TCMB Başkanı Fatih Karahan: "Aylık enflasyonun ana eğilimini belirgin ve kalıcı bir şekilde düşürecek sıkı parasal koşulları sürdüreceğiz"Karahan açıklamasında ayrıca, "Para politikasındaki kararlı duruşumuz, hedeflediğimiz dezenflasyon patikasına başarıyla ulaşmamızı sağlayacaktır" cümlesine yer verdi.
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fatih karahan, merkez bankası
fatih karahan, merkez bankası
TCMB Başkanı Karahan: Sıkı parasal koşulları sürdüreceğiz
14:16 02.04.2024 (güncellendi: 14:20 02.04.2024)
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TCMB Başkanı Karahan, aylık enflasyonun ana eğilimini belirgin ve kalıcı bir şekilde düşürecek sıkı parasal koşulları sürdüreceklerini dile getirdi.
TCMB Başkanı Fatih Karahan: "Aylık enflasyonun ana eğilimini belirgin ve kalıcı bir şekilde düşürecek sıkı parasal koşulları sürdüreceğiz"
Karahan açıklamasında ayrıca, "Para politikasındaki kararlı duruşumuz, hedeflediğimiz dezenflasyon patikasına başarıyla ulaşmamızı sağlayacaktır" cümlesine yer verdi.