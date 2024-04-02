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Erdoğan, İstanbul'daki yangınla ilgili İçişleri Bakanı'ndan bilgi aldı
Erdoğan, İstanbul'daki yangınla ilgili İçişleri Bakanı'ndan bilgi aldı
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Gayrettepe'deki yangınla ilgili İçişleri Bakanı Yerlikaya'yı telefonla arayarak bilgi aldı. 02.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-02T15:34+0300
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da bir eğlence merkezinde çıkan yangınla ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı telefonla arayarak bilgi aldı.Alınan bilgiye göre, Erdoğan, Gayrettepe'de 15 kişinin hayatını kaybettiği, 7'si ağır 8 kişinin yaralandığı yangın sonrası Bakan Yerlikaya ile telefonda görüştü.Cumhurbaşkanı Erdoğan, olayla ilgili Bakan Yerlikaya'dan bilgi aldı.
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Erdoğan, İstanbul'daki yangınla ilgili İçişleri Bakanı'ndan bilgi aldı

15:34 02.04.2024 (güncellendi: 17:01 02.04.2024)
© AA / Murat KulaErdoğan
Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 02.04.2024
© AA / Murat Kula
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Gayrettepe'deki yangınla ilgili İçişleri Bakanı Yerlikaya'yı telefonla arayarak bilgi aldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da bir eğlence merkezinde çıkan yangınla ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı telefonla arayarak bilgi aldı.
Alınan bilgiye göre, Erdoğan, Gayrettepe'de 15 kişinin hayatını kaybettiği, 7'si ağır 8 kişinin yaralandığı yangın sonrası Bakan Yerlikaya ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, olayla ilgili Bakan Yerlikaya'dan bilgi aldı.
yangın - Sputnik Türkiye, 1920, 02.04.2024
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İstanbul'da 13 katlı binada yangın: 29 kişi hayatını kaybetti
14:22
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