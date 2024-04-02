https://anlatilaninotesi.com.tr/20240402/erdogan-istanbulda-12-kisinin-hayatini-kaybettigi-yanginla-ilgili-icisleri-bakanini-aradi-1082391552.html

Erdoğan, İstanbul'daki yangınla ilgili İçişleri Bakanı'ndan bilgi aldı

Erdoğan, İstanbul'daki yangınla ilgili İçişleri Bakanı'ndan bilgi aldı

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Gayrettepe'deki yangınla ilgili İçişleri Bakanı Yerlikaya'yı telefonla arayarak bilgi aldı. 02.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-02T15:34+0300

2024-04-02T15:34+0300

2024-04-02T17:01+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

içişleri bakanlığı

türkiye

son dakika

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da bir eğlence merkezinde çıkan yangınla ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı telefonla arayarak bilgi aldı.Alınan bilgiye göre, Erdoğan, Gayrettepe'de 15 kişinin hayatını kaybettiği, 7'si ağır 8 kişinin yaralandığı yangın sonrası Bakan Yerlikaya ile telefonda görüştü.Cumhurbaşkanı Erdoğan, olayla ilgili Bakan Yerlikaya'dan bilgi aldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240402/sislide-13-katli-binada-yangin-2-kisi-hayatini-kaybetti-1082387239.html

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