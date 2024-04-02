Adalet Bakanı Tunç: İstanbul'daki yangınla ilgili 5 şüpheli için gözaltı kararı verildi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
CHP, nüfusun yüzde 64'ünü temsil eden şehirleri kazandı
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Siyaset Bilimci Dinçşahin: Seçmen sandığa olan inancını geri kazandı
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, ev sahiplerini beyanname vermeleri için uyardı.
13:31
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:06
54 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik yerel seçim sonuçlarını değerlendiriyor
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Birçok şiiri bestelenen Sabahattin Ali kimdir?
18:38
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:01
119 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240402/adalet-bakani-tunc-istanbuldaki-yanginla-ilgili-5-supheli-icin-gozalti-karari-verildi-1082393854.html
Adalet Bakanı Tunç: İstanbul'daki yangınla ilgili 5 şüpheli için gözaltı kararı verildi
Adalet Bakanı Tunç: İstanbul'daki yangınla ilgili 5 şüpheli için gözaltı kararı verildi
Sputnik Türkiye
Adalet Bakanı Tunç: "(İstanbul'daki yangın) Olayla ilgili iş yeri yetkilisi 3 kişi ile birlikte mesul müdür ve tadilattan sorumlu 1 kişi olmak üzere toplam 5... 02.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-02T16:19+0300
2024-04-02T16:43+0300
türkiye
yangın
yılmaz tunç
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/13/1081852919_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_35ac065d3727182bbe96748a02306f6a.jpg
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul'un Beşiktaş ilçesi Gayrettepe Mahallesi'ndeki bir işletmede çıkan yangınla ilgili soruşturma kapsamında 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini bildirdi.Açıklamasında, çıkan yangına ilişkin soruşturmanın tüm yönleriyle sürdürüldüğünü vurgulayan Tunç, "Yangınla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, 3 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir." ifadelerini kaydetti.Tunç, olay yeri incelemesi ve delil toplama çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "İş güvenliği ve yangın konusunda uzman 3 kişilik bilirkişi ekibi de yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışmalarını sürdürmektedir. Olayla ilgili iş yeri yetkilisi 3 kişi ile birlikte mesul müdür ve tadilattan sorumlu 1 kişi olmak üzere toplam 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiştir." ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240402/sislide-13-katli-binada-yangin-2-kisi-hayatini-kaybetti-1082387239.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/13/1081852919_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_caf4a2f18f920f14cf46882834f8a0e7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
yangın, yılmaz tunç
yangın, yılmaz tunç

Adalet Bakanı Tunç: İstanbul'daki yangınla ilgili 5 şüpheli için gözaltı kararı verildi

16:19 02.04.2024 (güncellendi: 16:43 02.04.2024)
© İHA / BERİL SOLMUŞGÜL - SERKAN ÇETİNKAYA - UMUTCAN İŞLEDİCİ-Adalet Bakanı Yılmaz Tunç
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç - Sputnik Türkiye, 1920, 02.04.2024
© İHA / BERİL SOLMUŞGÜL - SERKAN ÇETİNKAYA - UMUTCAN İŞLEDİCİ-
Abone ol
Adalet Bakanı Tunç: "(İstanbul'daki yangın) Olayla ilgili iş yeri yetkilisi 3 kişi ile birlikte mesul müdür ve tadilattan sorumlu 1 kişi olmak üzere toplam 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiştir."
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul'un Beşiktaş ilçesi Gayrettepe Mahallesi'ndeki bir işletmede çıkan yangınla ilgili soruşturma kapsamında 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini bildirdi.
Açıklamasında, çıkan yangına ilişkin soruşturmanın tüm yönleriyle sürdürüldüğünü vurgulayan Tunç, "Yangınla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, 3 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir." ifadelerini kaydetti.
Tunç, olay yeri incelemesi ve delil toplama çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "İş güvenliği ve yangın konusunda uzman 3 kişilik bilirkişi ekibi de yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışmalarını sürdürmektedir. Olayla ilgili iş yeri yetkilisi 3 kişi ile birlikte mesul müdür ve tadilattan sorumlu 1 kişi olmak üzere toplam 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiştir." ifadelerini kullandı.
yangın - Sputnik Türkiye, 1920, 02.04.2024
TÜRKİYE
İstanbul'da 13 katlı binada yangın: 29 kişi hayatını kaybetti
14:22
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала