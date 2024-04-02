https://anlatilaninotesi.com.tr/20240402/adalet-bakani-tunc-istanbuldaki-yanginla-ilgili-5-supheli-icin-gozalti-karari-verildi-1082393854.html

Adalet Bakanı Tunç: İstanbul'daki yangınla ilgili 5 şüpheli için gözaltı kararı verildi

Adalet Bakanı Tunç: İstanbul'daki yangınla ilgili 5 şüpheli için gözaltı kararı verildi

Sputnik Türkiye

Adalet Bakanı Tunç: "(İstanbul'daki yangın) Olayla ilgili iş yeri yetkilisi 3 kişi ile birlikte mesul müdür ve tadilattan sorumlu 1 kişi olmak üzere toplam 5... 02.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-02T16:19+0300

2024-04-02T16:19+0300

2024-04-02T16:43+0300

türkiye

yangın

yılmaz tunç

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul'un Beşiktaş ilçesi Gayrettepe Mahallesi'ndeki bir işletmede çıkan yangınla ilgili soruşturma kapsamında 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini bildirdi.Açıklamasında, çıkan yangına ilişkin soruşturmanın tüm yönleriyle sürdürüldüğünü vurgulayan Tunç, "Yangınla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, 3 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir." ifadelerini kaydetti.Tunç, olay yeri incelemesi ve delil toplama çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "İş güvenliği ve yangın konusunda uzman 3 kişilik bilirkişi ekibi de yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışmalarını sürdürmektedir. Olayla ilgili iş yeri yetkilisi 3 kişi ile birlikte mesul müdür ve tadilattan sorumlu 1 kişi olmak üzere toplam 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiştir." ifadelerini kullandı.

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