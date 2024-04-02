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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240402/rus-birlikleri-ukrayna-ordusuna-ait-bir-iha-uretim-ve-bakim-merkezini-imha-etti-1082396779.html
Rus birlikleri Ukrayna ordusuna ait bir İHA üretim ve bakım merkezini imha etti
Rus birlikleri Ukrayna ordusuna ait bir İHA üretim ve bakım merkezini imha etti
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerin özel askeri operasyonun son 24 saatinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne ait bir İHA üretim ve bakım tesisini imha... 02.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-02T18:22+0300
2024-04-02T18:22+0300
ukrayna krizi
rusya savunma bakanlığı
rus ordusu
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ukrayna ordusu
insansız hava aracı (iha)
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Bakanlığın bugünkü basın açıklamasında, Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri operasyonun son bir günündeki gelişmelere ve güncel bilgilere yer verildi.Açıklamada, "Rus Silahlı Kuvvetleri grubuna ait taktik uçaklar, insansız hava araçları (İHA), füze ve topçu birlikleri tarafından Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin 152 bölgede konuşlanan insan gücü ve askeri teçhizatının yanı sıra düşmana ait bir hava mühimmatları deposu ve bir İHA üretim ve bakım tesisi imha edildi” denildi.Açıklamaya göre, Kupyansk yönünde etkili olan Batı Askeri Grubu birlikleri, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) Ukrayna ordusunun hücum birliklerinin iki saldırısını püskürttü, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 20’ye yakın asker, 3 otomobil, bir ABD yapımı M777 obüsü, bir D-20 obüsü, bir Gvozdika kundağı motorlu topçu sistemi, bir Anklav-N elektronik harp sistemi kaybetti, ayrıca Ukrayna ordusunun sahra tipi bir mühimmat deposu imha edildi.Donetsk yönünde Güney Askeri Grubu birlikleri daha avantajlı mevzileri ele geçirerek Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin DHC’nin ve Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin (LHC) farklı bölgelerinde konuşlanan birliklerine kayıplar verdirdi, ayrıca DHC’de düşmanın 2 karşı saldırısını püskürttü. Ukrayna ordusu bu istikamette 250’den fazla asker, 2 tank, 3 zırhlı piyade aracı ve 16 otomobil kaybetti.Avdeyevka istikametinde cephenin ilerisindeki konumunu iyileştiren Rus Merkez Askeri Grubu birlikleri, DHC’nin 5 yerleşim bölgesinde konuşlanan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin birliklerini bozguna uğrattı ve düşmanın hücum gruplarının 11 saldırısını püskürttü. Ukrayna ordusunun bu istikametteki kayıpları 300’den fazla asker, bir tank, 2 zırhlı piyade aracı, 4 otomobil, 2 adet Gvozdika topçu sistemi ve bir D-30 obüsü olarak kayıtlara geçti.Güney Donetsk istikametinde taktik konumunu pekiştiren Doğu Askeri Grubu birlikleri, DHC’nin Urojaynoye ve Makarovka yerleşim bölgelerinde düşman birliklerini bozguna uğrattı, ayrıca 1 karşı saldırısını püskürttü. Ukrayna ordusu 140’ın üzerinde asker, 2 tank, 4 otomobil, bir M777 topçu sistemi, bir Polonya yapımı Krab topçu sistemi ve bir D-20 topçu sistemi kaybetti.Herson istikametinde etkili olan Dnepr Askeri Grubu birlikleri Ukrayna ordusunun Zaporojye bölgesinde konuşlanan birliklerine atış hasarı verdi, düşmanın kayıpları 40’a yakın asker, 2 pikap ve bir Akatsiya kundağı motorlu topçu sistemi olarak gerçekleşti.Rus hava savunma sistemleri ise son 24 saatte Ukrayna ordusuna ait 195 insansız hava aracı (İHA), ayrıca 41 HIMARS ve Vampire füzesi imha etti.Rusya’nın özel askeri operasyonu başlattığı tarihten bu yana Ukrayna’nın uğradığı kayıplara ilişkin bilgilerin de güncellendiği açıklamada, “Özel askeri operasyonun başından bu yana toplam 581 uçak, 270 helikopter, 18 bin 374 İHA, 495 uçaksavar füze sistemi, 15 bin 680 tank ve diğer zırhlı muharebe araçları, bin 261 çok namlulu roketatar sistemi, 8 bin 629 sahra ve havan topu ile 20 bin 530 adet özel askeri araç imha edildi” ifadeleri kullanıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240402/rusya-savunma-bakani-soygu-ukrayna-ordusunun-kayiplarini-acikladi-1082385773.html
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rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, ukrayna, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha), askeri operasyon, donetsk, avdeyevka
rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, ukrayna, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha), askeri operasyon, donetsk, avdeyevka

Rus birlikleri Ukrayna ordusuna ait bir İHA üretim ve bakım merkezini imha etti

18:22 02.04.2024
© Sputnik / Станислав Красильниковinsansız hava aracı (İHA) drone drone İHA
insansız hava aracı (İHA) drone drone İHA - Sputnik Türkiye, 1920, 02.04.2024
© Sputnik / Станислав Красильников
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerin özel askeri operasyonun son 24 saatinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne ait bir İHA üretim ve bakım tesisini imha ettiğini bildirdi.
Bakanlığın bugünkü basın açıklamasında, Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri operasyonun son bir günündeki gelişmelere ve güncel bilgilere yer verildi.
Açıklamada, "Rus Silahlı Kuvvetleri grubuna ait taktik uçaklar, insansız hava araçları (İHA), füze ve topçu birlikleri tarafından Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin 152 bölgede konuşlanan insan gücü ve askeri teçhizatının yanı sıra düşmana ait bir hava mühimmatları deposu ve bir İHA üretim ve bakım tesisi imha edildi” denildi.
Açıklamaya göre, Kupyansk yönünde etkili olan Batı Askeri Grubu birlikleri, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) Ukrayna ordusunun hücum birliklerinin iki saldırısını püskürttü, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 20’ye yakın asker, 3 otomobil, bir ABD yapımı M777 obüsü, bir D-20 obüsü, bir Gvozdika kundağı motorlu topçu sistemi, bir Anklav-N elektronik harp sistemi kaybetti, ayrıca Ukrayna ordusunun sahra tipi bir mühimmat deposu imha edildi.
Donetsk yönünde Güney Askeri Grubu birlikleri daha avantajlı mevzileri ele geçirerek Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin DHC’nin ve Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin (LHC) farklı bölgelerinde konuşlanan birliklerine kayıplar verdirdi, ayrıca DHC’de düşmanın 2 karşı saldırısını püskürttü. Ukrayna ordusu bu istikamette 250’den fazla asker, 2 tank, 3 zırhlı piyade aracı ve 16 otomobil kaybetti.
Avdeyevka istikametinde cephenin ilerisindeki konumunu iyileştiren Rus Merkez Askeri Grubu birlikleri, DHC’nin 5 yerleşim bölgesinde konuşlanan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin birliklerini bozguna uğrattı ve düşmanın hücum gruplarının 11 saldırısını püskürttü. Ukrayna ordusunun bu istikametteki kayıpları 300’den fazla asker, bir tank, 2 zırhlı piyade aracı, 4 otomobil, 2 adet Gvozdika topçu sistemi ve bir D-30 obüsü olarak kayıtlara geçti.
Güney Donetsk istikametinde taktik konumunu pekiştiren Doğu Askeri Grubu birlikleri, DHC’nin Urojaynoye ve Makarovka yerleşim bölgelerinde düşman birliklerini bozguna uğrattı, ayrıca 1 karşı saldırısını püskürttü. Ukrayna ordusu 140’ın üzerinde asker, 2 tank, 4 otomobil, bir M777 topçu sistemi, bir Polonya yapımı Krab topçu sistemi ve bir D-20 topçu sistemi kaybetti.
Herson istikametinde etkili olan Dnepr Askeri Grubu birlikleri Ukrayna ordusunun Zaporojye bölgesinde konuşlanan birliklerine atış hasarı verdi, düşmanın kayıpları 40’a yakın asker, 2 pikap ve bir Akatsiya kundağı motorlu topçu sistemi olarak gerçekleşti.
Rus hava savunma sistemleri ise son 24 saatte Ukrayna ordusuna ait 195 insansız hava aracı (İHA), ayrıca 41 HIMARS ve Vampire füzesi imha etti.
Rusya’nın özel askeri operasyonu başlattığı tarihten bu yana Ukrayna’nın uğradığı kayıplara ilişkin bilgilerin de güncellendiği açıklamada, “Özel askeri operasyonun başından bu yana toplam 581 uçak, 270 helikopter, 18 bin 374 İHA, 495 uçaksavar füze sistemi, 15 bin 680 tank ve diğer zırhlı muharebe araçları, bin 261 çok namlulu roketatar sistemi, 8 bin 629 sahra ve havan topu ile 20 bin 530 adet özel askeri araç imha edildi” ifadeleri kullanıldı.
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 02.04.2024
Ukrayna krizi
Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Ukrayna ordusunun kayıplarını açıkladı
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