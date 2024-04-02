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Şişli'de 13 katlı binada yangın: 2 kişi hayatını kaybetti
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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240402/rusya-savunma-bakani-soygu-ukrayna-ordusunun-kayiplarini-acikladi-1082385773.html
Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Ukrayna ordusunun kayıplarını açıkladı
Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Ukrayna ordusunun kayıplarını açıkladı
Sputnik Türkiye
Zelenskiy’in, 2022 yılının şubat ayından bu yana ölen Ukraynalı asker sayısının 31 bini bulduğu yönündeki açıklamaları Batı basınını da tatmin etmezken, Rusya... 02.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-02T14:02+0300
2024-04-02T14:17+0300
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Şoygu, kurmayları ile gerçekleştirdiği toplantıda Ukrayna ordusunun yılın başından bu yana 80 binden fazla asker kaybettiğini söylerken, bin 200’den fazla tankın Rus ordusu tarafından imha edildiğini ekledi.Yaz aylarındaki karşı taarruzun başarısızlığa uğramasının ardından düşmanın belirli sınırlarda yer edinme çabalarının fiyaskoyla sonuçlandığını belirten Şoygu, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin Ukrayna ordusunu ülkenin batısına doğru itmeye devam ettiğinin altını çizerek, “Ocak ayından bu yana Ukrayna ordusu 80 binden fazla askerini, bin 200'den fazla tank ve farklı zırhlı savaş araçları dahil olmak üzere 14 bin civarında çeşitli silah ve teçhizatını kaybetti” dedi.Şoygu, sadece mart ayında Donetsk’teki Nevelskoye, Orlovka, Tonenkoye, Krasnoye yerleşim birimleriyle Zaporojye bölgesindeki Mirnoye yerleşim biriminin Ukrayna ordusundan kurtarıldığını vurgularken, açıklamasını şöyle sürdürdü:Karadeniz Filosuna Karakurt gemileri katılacakKaradeniz Filosu’nun genişlediğine dikkat çeken Şoygu, donanmaya yüksek hassasiyetli füze taşıyıcıları olan Karakurt projesinden toplam üç gemi katılacağını söyledi.Karadeniz’deki donanmanın savaş potansiyelini arttırmak için filoyu uzun menzilli yüksek hassasiyetli füze taşıyıcı gemilerle donatmaya devam ettiklerini vurgulayan Savunma Bakanı, “Özellikle de ‘Karakurt’ tipi küçük füze taşıyıcıları filoya güç katacak. Bu serinin öncü gemisi Siklon Karadeniz Filosuna katıldı ve görevlerini başarıyla yerine getiriyor. Yıl sonuna kadar Gorki Zelenodolsk fabrikası bu türden üç gemiyi daha teslim edecek" dedi.Proje 22800 ‘Karakurt’ adlandırılan ve yüksek hassasiyetli füze taşıyıcı gemilerinin yer aldığı proje, Rus Donanmasının yakın deniz bölgesinde güdümlü füze silahlarına sahip 3. dereceden bir dizi çok amaçlı Rus küçük füze-topçu korvet gemisini içeriyor.Korvet projesi, adını, Rusya’da tespit edilen tüm örümcekler arasında en zehirli olanı olan Karakurt örümceğinden alıyor.Türkiye’de de bulunabilen bu örümcekler, karadul örümceği olarak anılıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240402/rus-ordusunun-yaklastigi-casov-yar-sehri-ukrayna-icin-stratejik-onemini-kaybediyor-1082373699.html
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ukrayna ordusunun kaybı, ukrayna ordusunun toplam kayıpları
ukrayna ordusunun kaybı, ukrayna ordusunun toplam kayıpları

Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Ukrayna ordusunun kayıplarını açıkladı

14:02 02.04.2024 (güncellendi: 14:17 02.04.2024)
© Sputnik / Алексей ДаничевRusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu Putin
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 02.04.2024
© Sputnik / Алексей Даничев
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Zelenskiy’in, 2022 yılının şubat ayından bu yana ölen Ukraynalı asker sayısının 31 bini bulduğu yönündeki açıklamaları Batı basınını da tatmin etmezken, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’dan Ukrayna ordusunun ne kadar kayıp verdiğiyle ilgili net açıklama geldi.
Şoygu, kurmayları ile gerçekleştirdiği toplantıda Ukrayna ordusunun yılın başından bu yana 80 binden fazla asker kaybettiğini söylerken, bin 200’den fazla tankın Rus ordusu tarafından imha edildiğini ekledi.
Yaz aylarındaki karşı taarruzun başarısızlığa uğramasının ardından düşmanın belirli sınırlarda yer edinme çabalarının fiyaskoyla sonuçlandığını belirten Şoygu, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin Ukrayna ordusunu ülkenin batısına doğru itmeye devam ettiğinin altını çizerek, “Ocak ayından bu yana Ukrayna ordusu 80 binden fazla askerini, bin 200'den fazla tank ve farklı zırhlı savaş araçları dahil olmak üzere 14 bin civarında çeşitli silah ve teçhizatını kaybetti” dedi.
Şoygu, sadece mart ayında Donetsk’teki Nevelskoye, Orlovka, Tonenkoye, Krasnoye yerleşim birimleriyle Zaporojye bölgesindeki Mirnoye yerleşim biriminin Ukrayna ordusundan kurtarıldığını vurgularken, açıklamasını şöyle sürdürdü:

Yılbaşından bu yana Rusya Federasyonu'nun yeni bölgelerinde toplam 403 kilometrekarelik alan kontrolümüz altına girdi. Düşmanın savaş potansiyelini azaltmaya devam ediyoruz. Bakan, Diğer taraftan Batı'yı Rus ordusuna karşı koyabileceğine ikna etmek adına faaliyetlerini sürdüren Kiev rejimi, çatışmaları Rus topraklarına taşımaya çalışarak terör saldırıları düzenlemekte, sivil ölümlere yol açmaktadır. Rusya, bu tür eylemlere asimetrik karşılık vermekte, geçtiğimiz ay olduğu gibi Ukrayna'ya yüksek hassasiyetli füze ve insansız hava araçlarıyla 190 grup ve iki büyük saldırı gerçekleştirmiş, askeri ve enerji altyapı tesislerini vurmuştur.

Karadeniz Filosuna Karakurt gemileri katılacak

Karadeniz Filosu’nun genişlediğine dikkat çeken Şoygu, donanmaya yüksek hassasiyetli füze taşıyıcıları olan Karakurt projesinden toplam üç gemi katılacağını söyledi.
Karadeniz’deki donanmanın savaş potansiyelini arttırmak için filoyu uzun menzilli yüksek hassasiyetli füze taşıyıcı gemilerle donatmaya devam ettiklerini vurgulayan Savunma Bakanı, “Özellikle de ‘Karakurt’ tipi küçük füze taşıyıcıları filoya güç katacak. Bu serinin öncü gemisi Siklon Karadeniz Filosuna katıldı ve görevlerini başarıyla yerine getiriyor. Yıl sonuna kadar Gorki Zelenodolsk fabrikası bu türden üç gemiyi daha teslim edecek" dedi.
Proje 22800 ‘Karakurt’ adlandırılan ve yüksek hassasiyetli füze taşıyıcı gemilerinin yer aldığı proje, Rus Donanmasının yakın deniz bölgesinde güdümlü füze silahlarına sahip 3. dereceden bir dizi çok amaçlı Rus küçük füze-topçu korvet gemisini içeriyor.
Korvet projesi, adını, Rusya’da tespit edilen tüm örümcekler arasında en zehirli olanı olan Karakurt örümceğinden alıyor.
Türkiye’de de bulunabilen bu örümcekler, karadul örümceği olarak anılıyor.
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