https://anlatilaninotesi.com.tr/20240402/rusya-savunma-bakani-soygu-ukrayna-ordusunun-kayiplarini-acikladi-1082385773.html

Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Ukrayna ordusunun kayıplarını açıkladı

Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Ukrayna ordusunun kayıplarını açıkladı

Sputnik Türkiye

Zelenskiy’in, 2022 yılının şubat ayından bu yana ölen Ukraynalı asker sayısının 31 bini bulduğu yönündeki açıklamaları Batı basınını da tatmin etmezken, Rusya... 02.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-02T14:02+0300

2024-04-02T14:02+0300

2024-04-02T14:17+0300

ukrayna krizi

rusya

rusya savunma bakanlığı

şoygu

sergey şoygu

ukrayna

ukrayna ordusu

askeri operasyon

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0c/1a/1078968214_0:166:3048:1881_1920x0_80_0_0_6c1bfd0e0c9fa9e87dfd6a55c9ddddb2.jpg

Şoygu, kurmayları ile gerçekleştirdiği toplantıda Ukrayna ordusunun yılın başından bu yana 80 binden fazla asker kaybettiğini söylerken, bin 200’den fazla tankın Rus ordusu tarafından imha edildiğini ekledi.Yaz aylarındaki karşı taarruzun başarısızlığa uğramasının ardından düşmanın belirli sınırlarda yer edinme çabalarının fiyaskoyla sonuçlandığını belirten Şoygu, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin Ukrayna ordusunu ülkenin batısına doğru itmeye devam ettiğinin altını çizerek, “Ocak ayından bu yana Ukrayna ordusu 80 binden fazla askerini, bin 200'den fazla tank ve farklı zırhlı savaş araçları dahil olmak üzere 14 bin civarında çeşitli silah ve teçhizatını kaybetti” dedi.Şoygu, sadece mart ayında Donetsk’teki Nevelskoye, Orlovka, Tonenkoye, Krasnoye yerleşim birimleriyle Zaporojye bölgesindeki Mirnoye yerleşim biriminin Ukrayna ordusundan kurtarıldığını vurgularken, açıklamasını şöyle sürdürdü:Karadeniz Filosuna Karakurt gemileri katılacakKaradeniz Filosu’nun genişlediğine dikkat çeken Şoygu, donanmaya yüksek hassasiyetli füze taşıyıcıları olan Karakurt projesinden toplam üç gemi katılacağını söyledi.Karadeniz’deki donanmanın savaş potansiyelini arttırmak için filoyu uzun menzilli yüksek hassasiyetli füze taşıyıcı gemilerle donatmaya devam ettiklerini vurgulayan Savunma Bakanı, “Özellikle de ‘Karakurt’ tipi küçük füze taşıyıcıları filoya güç katacak. Bu serinin öncü gemisi Siklon Karadeniz Filosuna katıldı ve görevlerini başarıyla yerine getiriyor. Yıl sonuna kadar Gorki Zelenodolsk fabrikası bu türden üç gemiyi daha teslim edecek" dedi.Proje 22800 ‘Karakurt’ adlandırılan ve yüksek hassasiyetli füze taşıyıcı gemilerinin yer aldığı proje, Rus Donanmasının yakın deniz bölgesinde güdümlü füze silahlarına sahip 3. dereceden bir dizi çok amaçlı Rus küçük füze-topçu korvet gemisini içeriyor.Korvet projesi, adını, Rusya’da tespit edilen tüm örümcekler arasında en zehirli olanı olan Karakurt örümceğinden alıyor.Türkiye’de de bulunabilen bu örümcekler, karadul örümceği olarak anılıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240402/rus-ordusunun-yaklastigi-casov-yar-sehri-ukrayna-icin-stratejik-onemini-kaybediyor-1082373699.html

rusya

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ukrayna ordusunun kaybı, ukrayna ordusunun toplam kayıpları