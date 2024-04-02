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Galatasaray'dan açıklama: O koltuklarda hala oturmak vicdanınıza sığıyor mu?
Galatasaray'dan açıklama: O koltuklarda hala oturmak vicdanınıza sığıyor mu?
Sputnik Türkiye
Galatasaray, Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası yaşanan olaylarla ilgili bugün yapılan PFDK sevklerine tepki göstererek, 'O koltuklarda hala oturmak... 02.04.2024, Sputnik Türkiye
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Galatasaray'ın resmi sosyal medya hesabından Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası yaşanan olaylarla ilgili bugün yapılan PFDK sevklerine tepki göstererek, 'O koltuklarda hala oturmak vicdanınıza sığıyor mu' başlıklı bir açıklama yapıldı.Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
https://sputniknews.com.tr/20240401/trabzonspordan-yolun-sonu-baslikli-aciklama-bugunden-tezi-yok-gorevi-birakmali-1082365080.html
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galatasaray, galatasaray sk, pfdk, profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk), trabzonspor
galatasaray, galatasaray sk, pfdk, profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk), trabzonspor

Galatasaray'dan açıklama: O koltuklarda hala oturmak vicdanınıza sığıyor mu?

00:11 02.04.2024 (güncellendi: 00:16 02.04.2024)
© İHA / SAMET YALÇIN-AW142860 Galatasaray
Galatasaray - Sputnik Türkiye, 1920, 02.04.2024
© İHA / SAMET YALÇIN-AW142860
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Galatasaray, Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası yaşanan olaylarla ilgili bugün yapılan PFDK sevklerine tepki göstererek, 'O koltuklarda hala oturmak vicdanınıza sığıyor mu' başlıklı açıklama metni yayımladı.
Galatasaray'ın resmi sosyal medya hesabından Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası yaşanan olaylarla ilgili bugün yapılan PFDK sevklerine tepki göstererek, 'O koltuklarda hala oturmak vicdanınıza sığıyor mu' başlıklı bir açıklama yapıldı.
Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yaşanan olaylarla ilgili yapılan ve yapılmayan sevkler; Türkiye Futbol Federasyonu'nun ne kadar basiretsiz, adaletsiz ve tehditlere boyun eğen bir tutum içinde olduğunu bir kez daha açıkça gözler önüne sermiştir.

Türkiye Futbol Federasyonu yöneticileri ve kurulları, son 2 sezondur gerek saha içinde gerek saha dışında tamamen bir kulübün ve bir şahsın baskılarına boyun eğmiştir. Şımarık ve fütursuz bu şahsın, hukuku sürekli ayaklar altına almasına müsaade etmiştir. Gerek hakem hatalarında gerek disiplin sevklerinde verilen tüm kararlarda baskıya boyun eğmiş, hiçbir zaman adaletten yana tutum sergileyememiştir. Futbolun sahanın içinde kalması için gereken adaleti hiçbir zaman tesis edememiştir. Bu yöneticiler ve kurulların, korku ve kaygıyla verdikleri tüm kararlar futbol tarihinde bir kara leke olarak anılacak ve toplum tarafından her zaman yargılanacaktır.

Yine de bir umutla o koltuklarda oturan herkese soruyoruz: Hala orada olmak, görevinizi yapar gibi davranmak vicdanınıza sığıyor mu?"

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