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Şişli'de 13 katlı binada yangın: 2 kişi hayatını kaybetti
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Trabzonspor'dan 'Yolun Sonu' başlıklı açıklama: Bugünden tezi yok görevi bırakmalı
Trabzonspor'dan 'Yolun Sonu' başlıklı açıklama: Bugünden tezi yok görevi bırakmalı
Sputnik Türkiye
Trabzonspor Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) yapılan sevklere ilişkin açıklamada bulundu. Açıklamada... 01.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-01T19:46+0300
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türkiye futbol federasyonu (tff)
spor
trabzonspor
fenerbahçe
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Trabzonspor Kulübü'nden 'Yolun Sonu' başlığıyla yapılan açıklamada, "TFF tarafından PFDK'ye yapılan sevkler korkunun, baskı altında ezilmelerin, utanma duygusunun ortadan kalktığının ispatı, ahlaksızlığın da zirvesidir" ifadesine yer verildi."Fenerbahçeli iki futbolcu Osayi-Samuel ve Jayden Oosterwolde'nin milyonlarca insanın gözü önünde taraftarlarımıza yönelik 'saldırısını' sanki hiç yaşanmamış gibi görmezden gelen TFF; söz konusu oyuncuları bu eylemden değil de 'kavgaya karışmak' suçundan PFDK'ya sevk ederek daha az ceza almalarını sağlamıştır" denilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
https://sputniknews.com.tr/20240401/pfdkdan-ali-koc-ve-ertugrul-dogana-para-cezasi-1082364842.html
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türkiye futbol federasyonu (tff), trabzonspor, fenerbahçe
türkiye futbol federasyonu (tff), trabzonspor, fenerbahçe

Trabzonspor'dan 'Yolun Sonu' başlıklı açıklama: Bugünden tezi yok görevi bırakmalı

19:46 01.04.2024 (güncellendi: 00:15 02.04.2024)
© İHA / OZAN KÖSE-AW164583Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 yendiği karşılaşmanın ardından saha içinde arbede yaşandı.
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 yendiği karşılaşmanın ardından saha içinde arbede yaşandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 01.04.2024
© İHA / OZAN KÖSE-AW164583
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Trabzonspor Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) yapılan sevklere ilişkin açıklamada bulundu. Açıklamada "Başta Mehmet Büyükekşi olmak üzere kanun ve kural tanımayan bu yapının bugünden tezi yok görevi bırakmasını talep ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.
Trabzonspor Kulübü'nden 'Yolun Sonu' başlığıyla yapılan açıklamada, "TFF tarafından PFDK'ye yapılan sevkler korkunun, baskı altında ezilmelerin, utanma duygusunun ortadan kalktığının ispatı, ahlaksızlığın da zirvesidir" ifadesine yer verildi.
"Fenerbahçeli iki futbolcu Osayi-Samuel ve Jayden Oosterwolde'nin milyonlarca insanın gözü önünde taraftarlarımıza yönelik 'saldırısını' sanki hiç yaşanmamış gibi görmezden gelen TFF; söz konusu oyuncuları bu eylemden değil de 'kavgaya karışmak' suçundan PFDK'ya sevk ederek daha az ceza almalarını sağlamıştır" denilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"TFF başka bir kanunsuzluğun altına da imza atarak taraftarımıza tekme atan Mert Müldür ve Michy Batshuayi'yi sevk etmeye gerek olmadığına karar verip profesyonel bir oyuncunun saha içinde şiddete başvurmasını Türkiye'de meşru kılmış ve hatta özendirmiştir. Türk futbolunun yeniden hak ettiği saygınlığa, adil ve dürüst rekabet ortamına geri dönmeye, dünya nezdinde kaybettiği itibarını geri kazanmaya acilen ihtiyacı vardır. Kulübümüz bu korkak, iradesiz ve aldığı kararlarla Türk futbolunun geleceğini dönüşü olmayan bir noktaya taşımakta olan taraflı yapının devam etmesine razı değildir. Başta Mehmet Büyükekşi olmak üzere kanun ve kural tanımayan bu yapının bugünden tezi yok görevi bırakmasını talep ediyoruz."
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) - Sputnik Türkiye, 1920, 01.04.2024
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