https://anlatilaninotesi.com.tr/20240402/dizide-eylem-tok-gondermesi-senaryoda-benzer-hikaye-islendi-1082393491.html
Dizide Eylem Tok göndermesi: Senaryoda benzer hikaye işlendi
Dizide Eylem Tok göndermesi: Senaryoda benzer hikaye işlendi
Sputnik Türkiye
Yazar Eylem Tok ve 17 yaşındaki oğlunun bir kişinin hayatına mal olan kaza sonrası Türkiye'den kaçışları, televizyonda yayınlanan bir dizinin hikayesine... 02.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-02T16:15+0300
2024-04-02T16:15+0300
2024-04-02T16:15+0300
türkiye
eylem tok
kaza
abd
mısır
bülent cihantimur
timur cihantimur
dizi
taş-kağıt-makas
kaçış
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Taş Kağıt Makas dizisinin tanıtım filminde lüks otomobiliyle 5 kişiye çarpıp birinin de ölümüne neden olan 17 yaşındaki oğlunu ABD’ye kaçıran yazar Eylem Tok olayına benzer bir konu işlendi.'Katar’da bir iki gün kalacaksınız, sonra ABD’ye uçacaksınız'Yönetmenliğini Yusuf Pirhasan’ın üstlendiği, senaryosunu Uğraş Güneş’in kaleme aldığı dizi Taş Kağıt Makas’ta Yeliz Akkaya’nın hayat verdiği Meryem’in oğlu Furkan (Doğa Karakaş) lüks aracıyla bir kuryeye çarpıyor. Meryem olayı kapatmak için Bünyamin Emirkıran’ın da (Atsız Karaduman) desteğiyle önce Katar’a sonra da ABD’ye gitmesine karar veriliyor. Avukat Harun Yakar (Ozan Güven) ise duruma isyan ediyor. Ne olmuştu?Eyüpsultan'da, 1 Mart'ta, seyir halindeki 3 ATV aracından biri arızalanmış, yol kenarına çekilen arızalı araç tamir edilmeye çalışılırken aynı yönde ilerleyen iki araçtan birisi buradaki 3 ATV'ye çarpmıştı.Kazada yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırılmış, yaralılardan Oğuz Murat Aci müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.Yapılan incelemede, kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücü T.C'nin, olay yerine gelen annesi Eylem Tok'un aracıyla buradan uzaklaşıp saat 02.00 sıralarında İstanbul Havalimanı'na gittikleri, 04.30 sıralarında da Mısır'a uçtukları tespit edilmişti.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Mısır'a kaçan T.C. ve Eylem Tok hakkında yakalama kararı çıkarılmış, sonrasında da kırmızı bülten çıkarılması talebiyle Adalet Bakanlığına yazı yazılmıştı.Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da Mısır adli makamlarıyla temasa geçildiğini, ABD'ye gittikleri tespit edilen şüphelilerin iadesi için geçici tutuklama talep evrakının ABD yetkili makamlarına iletildiğini açıklamıştı.Şüphelinin babası Bülent C'nin iş yerinde çalışan kurumsal iletişim uzmanı Ayşe Ceren Saltoğlu "suçluyu kayırma" ile "delileri gizleme" suçlarından tutuklanmış, Bülent C. ve kazadan sonra yaralılardan birinin kayıp telefonunu emniyete teslim eden A.K. hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.Baba Bülent C. de "suçluyu kayırma" suçundan "şüpheli" sıfatıyla ifade vermişti. Hakimlik, Bülent C. hakkında ayrıca, "imza atma" şartını içeren adli kontrol tedbiri uygulanmasını da kararlaştırmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240322/annesi-eylem-tok-ile-abdye-kacan-timur-cihantimurun-kaza-anindan-yeni-goruntuleri-ortaya-cikti-1081935480.html
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eylem tok, kaza, abd, mısır, bülent cihantimur, timur cihantimur, dizi, taş-kağıt-makas, kaçış
eylem tok, kaza, abd, mısır, bülent cihantimur, timur cihantimur, dizi, taş-kağıt-makas, kaçış
Dizide Eylem Tok göndermesi: Senaryoda benzer hikaye işlendi
Yazar Eylem Tok ve 17 yaşındaki oğlunun bir kişinin hayatına mal olan kaza sonrası Türkiye'den kaçışları, televizyonda yayınlanan bir dizinin hikayesine benzetildi.
Taş Kağıt Makas dizisinin tanıtım filminde lüks otomobiliyle 5 kişiye çarpıp birinin de ölümüne neden olan 17 yaşındaki oğlunu ABD’ye kaçıran yazar Eylem Tok olayına benzer bir konu işlendi.
'Katar’da bir iki gün kalacaksınız, sonra ABD’ye uçacaksınız'
Yönetmenliğini Yusuf Pirhasan’ın üstlendiği, senaryosunu Uğraş Güneş’in kaleme aldığı dizi Taş Kağıt Makas’ta Yeliz Akkaya’nın hayat verdiği Meryem’in oğlu Furkan (Doğa Karakaş) lüks aracıyla bir kuryeye çarpıyor. Meryem olayı kapatmak için Bünyamin Emirkıran’ın da (Atsız Karaduman) desteğiyle önce Katar’a sonra da ABD’ye gitmesine karar veriliyor. Avukat Harun Yakar (Ozan Güven) ise duruma isyan ediyor.
Eyüpsultan'da, 1 Mart'ta, seyir halindeki 3 ATV aracından biri arızalanmış, yol kenarına çekilen arızalı araç tamir edilmeye çalışılırken aynı yönde ilerleyen iki araçtan birisi buradaki 3 ATV'ye çarpmıştı.
Kazada yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırılmış, yaralılardan Oğuz Murat Aci müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.
Yapılan incelemede, kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücü T.C'nin, olay yerine gelen annesi Eylem Tok'un aracıyla buradan uzaklaşıp saat 02.00 sıralarında İstanbul Havalimanı'na gittikleri, 04.30 sıralarında da Mısır'a uçtukları tespit edilmişti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Mısır'a kaçan T.C. ve Eylem Tok hakkında yakalama kararı çıkarılmış, sonrasında da kırmızı bülten çıkarılması talebiyle Adalet Bakanlığına yazı yazılmıştı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da Mısır adli makamlarıyla temasa geçildiğini, ABD'ye gittikleri tespit edilen şüphelilerin iadesi için geçici tutuklama talep evrakının ABD yetkili makamlarına iletildiğini açıklamıştı.
Şüphelinin babası Bülent C'nin iş yerinde çalışan kurumsal iletişim uzmanı Ayşe Ceren Saltoğlu "suçluyu kayırma" ile "delileri gizleme" suçlarından tutuklanmış, Bülent C. ve kazadan sonra yaralılardan birinin kayıp telefonunu emniyete teslim eden A.K. hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.
Baba Bülent C. de "suçluyu kayırma" suçundan "şüpheli" sıfatıyla ifade vermişti. Hakimlik, Bülent C. hakkında ayrıca, "imza atma" şartını içeren adli kontrol tedbiri uygulanmasını da kararlaştırmıştı.