https://anlatilaninotesi.com.tr/20250326/beylikduzu-baskanvekili-belli-oldu-1094867373.html
Beylikdüzü Başkanvekili belli oldu
Beylikdüzü Başkanvekili belli oldu
Sputnik Türkiye
Beylikdüzü Başkanvekili Önder Serkan Çebi oldu. Tutuklanan Mehmet Murat Çalık yerine 24 oyla seçildi. 26.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-26T10:09+0300
2025-03-26T10:09+0300
2025-03-26T10:13+0300
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beylikdüzü
2025
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Sputnik Türkiye
beylikdüzü, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), i̇zmir büyükşehir belediye başkanlığı, mehmet murat çalık, önder serkan çebi
beylikdüzü, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), i̇zmir büyükşehir belediye başkanlığı, mehmet murat çalık, önder serkan çebi
Beylikdüzü Başkanvekili belli oldu
10:09 26.03.2025 (güncellendi: 10:13 26.03.2025)
Beylikdüzü
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Ayrıntılar geliyor
Beylikdüzü Başkanvekili Önder Serkan Çebi oldu. Tutuklanan Mehmet Murat Çalık yerine 24 oyla seçildi.