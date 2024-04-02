https://sputniknews.com.tr/20240402/altin-yukari-yonlu-hareket-ediyor-uzmani-gram-altin-icin-yeni-rekor-beklentisini-acikladi-1082374891.html

Altın yukarı yönlü hareket ediyor: Uzmanı gram altın için yeni rekor beklentisini açıkladı

Altın yukarı yönlü hareket ediyor: Uzmanı gram altın için yeni rekor beklentisini açıkladı

Sputnik Türkiye

Altın fiyatlarının seçimlerin ardından nasıl bir yol izleyeceği merak konusu. 2 Nisan 2024 Salı günü gram altın, çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Gram... 02.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-02T10:47+0300

2024-04-02T10:47+0300

2024-04-02T10:47+0300

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Altın fiyatları, yeni güne yükselişle başladı. Altının ons fiyatı, yeniden 2 bin 250 doların üzerinde. Ons altınla birlikte gram altında da ibre yukarı yönlü. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten gram altın için yeni zirve tahmini geldi. 'ONS altında bir balon var'Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, kendi Youtube kanalında yaptığı değerlendirmede, "Ons altın 2237 dolar seviyesine kadar yükseldi. Alır mıyım, asla almam. Elimde dolarım var, ons mu satın alırım pariteden Euro mu alırım? Tabii ki Euro alırım." dedi.Memiş şu ifadeleri kullandı:Gram altında yeni rekor ne?

https://sputniknews.com.tr/20240402/fast-sistemi-islem-tutar-limitleri-artirildi-1082374080.html

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