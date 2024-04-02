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Şişli'de 13 katlı binada yangın: 2 kişi hayatını kaybetti
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Altın yukarı yönlü hareket ediyor: Uzmanı gram altın için yeni rekor beklentisini açıkladı
Altın yukarı yönlü hareket ediyor: Uzmanı gram altın için yeni rekor beklentisini açıkladı
Sputnik Türkiye
Altın fiyatlarının seçimlerin ardından nasıl bir yol izleyeceği merak konusu. 2 Nisan 2024 Salı günü gram altın, çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Gram... 02.04.2024, Sputnik Türkiye
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Altın fiyatları, yeni güne yükselişle başladı. Altının ons fiyatı, yeniden 2 bin 250 doların üzerinde. Ons altınla birlikte gram altında da ibre yukarı yönlü. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten gram altın için yeni zirve tahmini geldi. 'ONS altında bir balon var'Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, kendi Youtube kanalında yaptığı değerlendirmede, "Ons altın 2237 dolar seviyesine kadar yükseldi. Alır mıyım, asla almam. Elimde dolarım var, ons mu satın alırım pariteden Euro mu alırım? Tabii ki Euro alırım." dedi.Memiş şu ifadeleri kullandı:Gram altında yeni rekor ne?
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gram altın ne kadar,altın fiyatları,gram altın

Altın yukarı yönlü hareket ediyor: Uzmanı gram altın için yeni rekor beklentisini açıkladı

10:47 02.04.2024
© AAAltın
Altın - Sputnik Türkiye, 1920, 02.04.2024
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Altın fiyatlarının seçimlerin ardından nasıl bir yol izleyeceği merak konusu. 2 Nisan 2024 Salı günü gram altın, çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın için yeni zirve tahmini ne?
Altın fiyatları, yeni güne yükselişle başladı. Altının ons fiyatı, yeniden 2 bin 250 doların üzerinde. Ons altınla birlikte gram altında da ibre yukarı yönlü. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten gram altın için yeni zirve tahmini geldi.

'ONS altında bir balon var'

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, kendi Youtube kanalında yaptığı değerlendirmede, "Ons altın 2237 dolar seviyesine kadar yükseldi. Alır mıyım, asla almam. Elimde dolarım var, ons mu satın alırım pariteden Euro mu alırım? Tabii ki Euro alırım." dedi.
Memiş şu ifadeleri kullandı:
"Türk lirası karşısındaki enstrümanları satın alır mıyım? Kaçırmam çünkü bu fırsatlar bitmez. Düşüşler kalıcı değil. Ons altında bir balon var ve birilerinin eline bırakacaklar bu balonu. Ons tarafından uzak durmaya devam ediyorum.

Gram altında yeni rekor ne?

Altının gram fiyatında 2414 lira seviyesine kadar bir gerileme vardı. Şu anda 2393-2424 lira seviyelerinde. Muhtemelen bu aralığa yerleşecek. Gram altın şu anda ucuz, 2024 yılıyla alakalı 3000-3500 TL seviyesiyle beklentilerimiz devam ediyor. Ekonomik olarak sancılı süreç devam ediyor. Döviz kurlarındaki, altın fiyatları ve diğer emtiadaki düşüşler kalıcı değil. Yukarı yönlü hareketler devam edecek."

İngiltere, ATM - Sputnik Türkiye, 1920, 02.04.2024
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