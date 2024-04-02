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Şişli'de 13 katlı binada yangın: 2 kişi hayatını kaybetti
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EKONOMİ
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https://sputniknews.com.tr/20240402/fast-sistemi-islem-tutar-limitleri-artirildi-1082374080.html
FAST işlem tutar limitleri artırıldı
FAST işlem tutar limitleri artırıldı
Sputnik Türkiye
Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) sistemi işlem tutar limitleri; 4 Nisan 2024 itibarıyla para transferlerinde 100 bin liraya, FAST-TR karekod... 02.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-02T10:13+0300
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ekonomi
fast
fast sistemi
fonların anlık ve sürekli transferi (fast)
ekonomi
kredi kartı
merkez bankası
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) duyurusunda, TCMB tarafından geliştirilen ve 8 Ocak 2021 itibarıyla kullanıma açılan yeni nesil anlık ödeme sistemi FAST'in, Türkiye'de ödemeler alanında yarattığı yenilikçi yaklaşım ve katman servisleri ile günün her saati güvenli, hızlı ve kolay bir şekilde ödeme yapılmasına olanak sağladığı, alışveriş işlemlerinde nakit ve kartlı ödeme yöntemlerine alternatif bir yöntem olarak hızla yaygınlaştığı belirtildi.Duyuruda, şunlar kaydedildi:
https://sputniknews.com.tr/20240329/merkez-bankasi-para-politikasi-kurulu-toplanti-ozeti-kredi-buyumesinde-dengelenme-ongorulmektedir-1082176618.html
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fast , fast sistemi, fonların anlık ve sürekli transferi (fast), ekonomi, kredi kartı, merkez bankası
fast , fast sistemi, fonların anlık ve sürekli transferi (fast), ekonomi, kredi kartı, merkez bankası

FAST işlem tutar limitleri artırıldı

10:13 02.04.2024 (güncellendi: 10:49 02.04.2024)
© Aaron Crown/PAİngiltere, ATM
İngiltere, ATM - Sputnik Türkiye, 1920, 02.04.2024
© Aaron Crown/PA
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Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) sistemi işlem tutar limitleri; 4 Nisan 2024 itibarıyla para transferlerinde 100 bin liraya, FAST-TR karekod kullanılarak gerçekleştirilecek iş yeri ödemelerinde ise 250 bin liraya yükseltilecek.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) duyurusunda, TCMB tarafından geliştirilen ve 8 Ocak 2021 itibarıyla kullanıma açılan yeni nesil anlık ödeme sistemi FAST'in, Türkiye'de ödemeler alanında yarattığı yenilikçi yaklaşım ve katman servisleri ile günün her saati güvenli, hızlı ve kolay bir şekilde ödeme yapılmasına olanak sağladığı, alışveriş işlemlerinde nakit ve kartlı ödeme yöntemlerine alternatif bir yöntem olarak hızla yaygınlaştığı belirtildi.
Duyuruda, şunlar kaydedildi:
"Aralık 2023'te planlanıp FAST katılımcılarına duyurulduğu üzere; kullanıcıların FAST sistemine gösterdikleri ilgi ve ödemeler ekosisteminin dinamik gereksinimleri göz önünde bulundurularak 4 Nisan 2024 itibarıyla FAST işlem tutar limitleri; para transferlerinde 50 bin liradan 100 bin liraya, FAST-TR karekod kullanılarak gerçekleştirilecek dinamik doğrulamalı iş yeri ödemelerinde ise 100 bin liradan 250 bin liraya yükseltilecektir."
Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 29.03.2024
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Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti: Kredi büyümesinde dengelenme öngörülmektedir
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