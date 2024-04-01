https://sputniknews.com.tr/20240401/gaziantepte-bagimsiz-aday-olan-kagit-toplayicisi-ramazan-karabudak-3-bin-29-oy-aldi--1082362396.html
Gaziantep'te bağımsız aday olan kağıt toplayıcısı Ramazan Karabudak, 3 bin 29 oy aldı
Gaziantep'te bağımsız aday olan kağıt toplayıcısı Ramazan Karabudak, 3 bin 29 oy aldı
Sputnik Türkiye
Gaziantep'te atık kağıt toplayıcılığı yapan ve yerel seçimlerde bağımsız olarak belediye başkan adayı olan Ramazan Karabudak, birçok köklü partiyi geçerek 3... 01.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-01T18:05+0300
2024-04-01T18:05+0300
2024-04-01T18:05+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
gaziantep
bağımsız aday
kağıt toplayıcıları
milletvekili
demorkatik sol parti (dsp)
anap
btp
31 mart yerel seçimleri
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/04/01/1082362169_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e242286f3a9000af5b9df0a40b2ef9d9.jpg
Gaziantep Toptan Endüstri Merkezi’nde atık kağıt toplayıcılığı yapan 37 yaşındaki Ramazan Karabudak, 31 Mart’taki yerel seçimlerde Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığına bağımsız aday oldu. Ramazan Karabudak, yapılan seçimlerin ardından sonuçların açıklanmasıyla 3 bin 15 oy aldı.En az 20 bin oy bekliyorduKarabudak, aldığı oy sayısı ile aralarında Demokratik Sol Parti, Bağımsız Türkiye Partisi, Demokrat Parti, ANAP, Vatan Partisi ve Millet Partisi gibi çok sayıda köklü partiyi geride bıraktı. Bağımsız aday, kentte köklü partileri geride bırakarak en çok oy alan 10. isim olurken istediği sonucu elde edemediğini söyleyerek, “Benim beklediğim oy en az 20 bindi” dedi.'Nasibimizde 3 bin 15 oy almak varmış'Seçim sonucunun beklentisinin dışında olduğunu belirten Karabudak, “Düne kadar Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan adayıydım. Nasibimizde 3 bin 15 oy almak varmış. Bugünden itibaren işimin başına geri döndüm. Burada önceden çaycılık yapıyordum. Pandemi sürecinde geri dönüşüm işine yöneldim. 16 Şubat’ta başkanlık çalışmalarına başladım. Dün de seçim sonuçlarını aldım. Nasibimizde yokmuş. Ben de o yüzden işimin başına döndüm” şeklinde konuştu.'Son bir hafta 50 bini geçeceğimi düşünüyordum'Çevresinin çok geniş olduğunu ve bu yüzen de başkan olacağına inandığını ifade eden Karabudak, “Parti seçmememin nedeni ise vatandaşın partiden bıkması. Bağımsızdan bu yüzden aday oldum. Çevrem çok geniş olduğu için kazanacağımı düşündüm. Benim beklediğim oy en az 20 bindi, ilk 2’de olacağımı tahmin ediyordum. Bana oy oranını sorduklarında söylemiyordum. Son bir haftadaki gözlemlerimden sonra 50 bini geçeceğimi düşünmüştüm" ifadelerini kullandı.'Hedefim milletvekilliği'Gaziantep’te köklü ve güçlü teşkilatlara sahip partiyi geride bırakmasıyla ilgili soruya da cevap veren Karabudak, "Yıllardır particilik yapan insanlardan daha yüksek oy almak beni çok mutlu etti. Gelecek hedeflerim arasında milletvekili olmak var. Beni desteleyen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20240401/memleket-partisi-ilk-ve-tek-belediyesini-kazandi--1082361959.html
gaziantep
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/04/01/1082362169_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_2860b44a8dd5de2be651bbe72ee3501d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
gaziantep, bağımsız aday, kağıt toplayıcıları, milletvekili, demorkatik sol parti (dsp), anap, btp, 31 mart yerel seçimleri
gaziantep, bağımsız aday, kağıt toplayıcıları, milletvekili, demorkatik sol parti (dsp), anap, btp, 31 mart yerel seçimleri
Gaziantep'te bağımsız aday olan kağıt toplayıcısı Ramazan Karabudak, 3 bin 29 oy aldı
Gaziantep'te atık kağıt toplayıcılığı yapan ve yerel seçimlerde bağımsız olarak belediye başkan adayı olan Ramazan Karabudak, birçok köklü partiyi geçerek 3 bin 15 oy aldı.
Gaziantep Toptan Endüstri Merkezi’nde atık kağıt toplayıcılığı yapan 37 yaşındaki Ramazan Karabudak, 31 Mart’taki yerel seçimlerde Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığına bağımsız aday oldu. Ramazan Karabudak, yapılan seçimlerin ardından sonuçların açıklanmasıyla 3 bin 15 oy aldı.
En az 20 bin oy bekliyordu
Karabudak, aldığı oy sayısı ile aralarında Demokratik Sol Parti, Bağımsız Türkiye Partisi, Demokrat Parti, ANAP, Vatan Partisi ve Millet Partisi gibi çok sayıda köklü partiyi geride bıraktı. Bağımsız aday, kentte köklü partileri geride bırakarak en çok oy alan 10. isim olurken istediği sonucu elde edemediğini söyleyerek, “Benim beklediğim oy en az 20 bindi” dedi.
'Nasibimizde 3 bin 15 oy almak varmış'
Seçim sonucunun beklentisinin dışında olduğunu belirten Karabudak, “Düne kadar Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan adayıydım. Nasibimizde 3 bin 15 oy almak varmış. Bugünden itibaren işimin başına geri döndüm. Burada önceden çaycılık yapıyordum. Pandemi sürecinde geri dönüşüm işine yöneldim. 16 Şubat’ta başkanlık çalışmalarına başladım. Dün de seçim sonuçlarını aldım. Nasibimizde yokmuş. Ben de o yüzden işimin başına döndüm” şeklinde konuştu.
'Son bir hafta 50 bini geçeceğimi düşünüyordum'
Çevresinin çok geniş olduğunu ve bu yüzen de başkan olacağına inandığını ifade eden Karabudak, “Parti seçmememin nedeni ise vatandaşın partiden bıkması. Bağımsızdan bu yüzden aday oldum. Çevrem çok geniş olduğu için kazanacağımı düşündüm. Benim beklediğim oy en az 20 bindi, ilk 2’de olacağımı tahmin ediyordum. Bana oy oranını sorduklarında söylemiyordum. Son bir haftadaki gözlemlerimden sonra 50 bini geçeceğimi düşünmüştüm" ifadelerini kullandı.
'Hedefim milletvekilliği'
Gaziantep’te köklü ve güçlü teşkilatlara sahip partiyi geride bırakmasıyla ilgili soruya da cevap veren Karabudak, "Yıllardır particilik yapan insanlardan daha yüksek oy almak beni çok mutlu etti. Gelecek hedeflerim arasında milletvekili olmak var. Beni desteleyen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.