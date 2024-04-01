https://sputniknews.com.tr/20240401/dunyaca-unlu-goldman-sachstan-secim-sonrasi-ilk-aciklama-tlnin-performansi-nasil-etkilenecek-1082355354.html

Dünyaca ünlü banka Goldman'dan seçim sonrası ilk açıklama: TL'nin performansı nasıl etkilenecek?

Dünyaca ünlü banka Goldman'dan seçim sonrası ilk açıklama: TL'nin performansı nasıl etkilenecek?

Sputnik Türkiye

Goldman Sachs analistlerinin, bu ay döviz talebinin canlanması nedeniyle TL üzerindeki baskının arttığı bir ortamda seçimlerin TL'yi nasıl etkileyeceğine dair... 01.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-01T15:31+0300

2024-04-01T15:31+0300

2024-04-01T15:31+0300

ekonomi

goldman sachs

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Dünyaca ünlü uluslararası yatırım bankası Goldman Sachs, Türkiye'de gerçekleşen yerel seçim sonrası TL için ilk değerlendirmesini yaptı.Aralarında Clemens Grafe’in de olduğu Goldman Sachs ekonomistleri, Türkiye’deki yerel seçimlerin büyük ölçüde tartışmasız geçmesi ve mevcut ekonomi politikalarına devam edileceği mesajının piyasalar tarafından memnuniyetle karşılanacağını öngördü.Raporda, yıl başından bu yana gerçekleşen sermaye çıkışları ve seçim belirsizliği ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) rezervlerinde ciddi kayıp olduğu hatırlatıldı.Bununla birlikte sadece mevcut politikalara devam edilmesiyle sonraki haftalarda sermaye girişinin tekrar başlayacağı öngörüldü. Cari dengedeki hızlı düzelmenin de etkisiyle TL’nin önceki aylara göre çok daha iyi bir performans göstereceği tahmin edildi.Mehmet Şimşek'ten açıklamaHazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yerel seçimlerin ardından Eylül 2023’te açıklanan Orta Vadeli Programı (OVP) güçlendirerek kararlılıkla uygulamaya devam edeceklerini söylemişti.Sosyal medya platformu X üzerinden açıklama yapan Şimşek, “Ana hedefimiz olan enflasyonu kalıcı olarak tek haneye düşürmek için sıkı para, seçici kredi ve gelirler politikasına ilaveten kamuda harcama kontrolü yaparak tasarrufu ön planda tutacağız” dedi.

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