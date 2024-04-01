https://sputniknews.com.tr/20240401/dunyaca-unlu-goldman-sachstan-secim-sonrasi-ilk-aciklama-tlnin-performansi-nasil-etkilenecek-1082355354.html
Dünyaca ünlü banka Goldman'dan seçim sonrası ilk açıklama: TL'nin performansı nasıl etkilenecek?
Dünyaca ünlü banka Goldman'dan seçim sonrası ilk açıklama: TL'nin performansı nasıl etkilenecek?
Sputnik Türkiye
Goldman Sachs analistlerinin, bu ay döviz talebinin canlanması nedeniyle TL üzerindeki baskının arttığı bir ortamda seçimlerin TL'yi nasıl etkileyeceğine dair... 01.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-01T15:31+0300
2024-04-01T15:31+0300
2024-04-01T15:31+0300
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Dünyaca ünlü uluslararası yatırım bankası Goldman Sachs, Türkiye'de gerçekleşen yerel seçim sonrası TL için ilk değerlendirmesini yaptı.Aralarında Clemens Grafe’in de olduğu Goldman Sachs ekonomistleri, Türkiye’deki yerel seçimlerin büyük ölçüde tartışmasız geçmesi ve mevcut ekonomi politikalarına devam edileceği mesajının piyasalar tarafından memnuniyetle karşılanacağını öngördü.Raporda, yıl başından bu yana gerçekleşen sermaye çıkışları ve seçim belirsizliği ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) rezervlerinde ciddi kayıp olduğu hatırlatıldı.Bununla birlikte sadece mevcut politikalara devam edilmesiyle sonraki haftalarda sermaye girişinin tekrar başlayacağı öngörüldü. Cari dengedeki hızlı düzelmenin de etkisiyle TL’nin önceki aylara göre çok daha iyi bir performans göstereceği tahmin edildi.Mehmet Şimşek'ten açıklamaHazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yerel seçimlerin ardından Eylül 2023’te açıklanan Orta Vadeli Programı (OVP) güçlendirerek kararlılıkla uygulamaya devam edeceklerini söylemişti.Sosyal medya platformu X üzerinden açıklama yapan Şimşek, “Ana hedefimiz olan enflasyonu kalıcı olarak tek haneye düşürmek için sıkı para, seçici kredi ve gelirler politikasına ilaveten kamuda harcama kontrolü yaparak tasarrufu ön planda tutacağız” dedi.
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goldman sachs seçim sonrası açıklama, goldman sachs tl, goldman sachs tl değerlendirmesi, goldman sachs mehmet şimşek
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Dünyaca ünlü banka Goldman'dan seçim sonrası ilk açıklama: TL'nin performansı nasıl etkilenecek?
Goldman Sachs analistlerinin, bu ay döviz talebinin canlanması nedeniyle TL üzerindeki baskının arttığı bir ortamda seçimlerin TL'yi nasıl etkileyeceğine dair görüşleri merak ediliyordu. Goldman Sachs, seçimin geride kalmasıyla artan sermaye akımlarıyla Türk lirasının geçen aylara kıyasla daha iyi performans sergilemesini bekliyor.
Dünyaca ünlü uluslararası yatırım bankası Goldman Sachs, Türkiye'de gerçekleşen yerel seçim sonrası TL için ilk değerlendirmesini yaptı.
Aralarında Clemens Grafe’in de olduğu Goldman Sachs ekonomistleri, Türkiye’deki yerel seçimlerin büyük ölçüde tartışmasız geçmesi ve mevcut ekonomi politikalarına devam edileceği mesajının piyasalar tarafından memnuniyetle karşılanacağını öngördü.
Raporda, yıl başından bu yana gerçekleşen sermaye çıkışları ve seçim belirsizliği ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) rezervlerinde ciddi kayıp olduğu hatırlatıldı.
Bununla birlikte sadece mevcut politikalara devam edilmesiyle sonraki haftalarda sermaye girişinin tekrar başlayacağı öngörüldü. Cari dengedeki hızlı düzelmenin de etkisiyle TL’nin önceki aylara göre çok daha iyi bir performans göstereceği tahmin edildi.
Mehmet Şimşek'ten açıklama
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yerel seçimlerin ardından Eylül 2023’te açıklanan Orta Vadeli Programı (OVP) güçlendirerek kararlılıkla uygulamaya devam edeceklerini söylemişti.
Sosyal medya platformu X üzerinden açıklama yapan Şimşek, “Ana hedefimiz olan enflasyonu kalıcı olarak tek haneye düşürmek için sıkı para, seçici kredi ve gelirler politikasına ilaveten kamuda harcama kontrolü yaparak tasarrufu ön planda tutacağız” dedi.