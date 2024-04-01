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Cevdet Yılmaz: Ücret artışlarının zamanla erimesini önleyecek, kalıcı refah artışı sağlayacağız
Cevdet Yılmaz: Ücret artışlarının zamanla erimesini önleyecek, kalıcı refah artışı sağlayacağız
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulunuarak "Bu yılın ikinci yarısından itibaren enflasyonla mücadelemizin sonuçlarını... 01.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-01T15:05+0300
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sosyal medya
enflasyon
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ni, demokrasisine yaraşır bir biçimde gerçekleştirdiğini belirterek, vatandaşın iradesiyle oluşan sonuçların ülkeye, millete ve şehirlere hayırlı olmasını diledi.Demokrasi ve kalkınmada daha yüksek hedeflere ulaşma yolunda, hayati derecede öneme sahip 4 yılı aşan seçimsiz bir döneme girildiğini hatırlatan Yılmaz, pandemi sonrası, dünyadaki ekonomik daralmaya, bölgedeki savaşlara, asrın afetinin getirdiği ilave yüklere rağmen Türkiye'nin güçlü yapısını koruduğunu kaydetti.Cevdet Yılmaz, bu dönemde, depremin yaralarını saracaklarını ve şehirleri geleceğe çok daha dirençli bir şekilde hazırlayacaklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:
https://sputniknews.com.tr/20240327/cevdet-yilmaz-halkimizin-da-sorunu-enflasyon-reel-ekonomide-gayet-iyi-gidiyoruz-ama-1082080163.html
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cevdet yılmaz, sosyal medya, enflasyon, seçim, ücret, refah, refah
cevdet yılmaz, sosyal medya, enflasyon, seçim, ücret, refah, refah

Cevdet Yılmaz: Ücret artışlarının zamanla erimesini önleyecek, kalıcı refah artışı sağlayacağız

15:05 01.04.2024
© ABDULLAH BOZKURT - ABDULLAH ÇİBİR-Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz - Sputnik Türkiye, 1920, 01.04.2024
© ABDULLAH BOZKURT - ABDULLAH ÇİBİR-
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulunuarak "Bu yılın ikinci yarısından itibaren enflasyonla mücadelemizin sonuçlarını belirgin bir şekilde görmeye başlayacağız. Böylece yapılan ücret artışlarının zamanla erimesini önleyecek, kalıcı refah artışı sağlayacağız" dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ni, demokrasisine yaraşır bir biçimde gerçekleştirdiğini belirterek, vatandaşın iradesiyle oluşan sonuçların ülkeye, millete ve şehirlere hayırlı olmasını diledi.
Demokrasi ve kalkınmada daha yüksek hedeflere ulaşma yolunda, hayati derecede öneme sahip 4 yılı aşan seçimsiz bir döneme girildiğini hatırlatan Yılmaz, pandemi sonrası, dünyadaki ekonomik daralmaya, bölgedeki savaşlara, asrın afetinin getirdiği ilave yüklere rağmen Türkiye'nin güçlü yapısını koruduğunu kaydetti.
Cevdet Yılmaz, bu dönemde, depremin yaralarını saracaklarını ve şehirleri geleceğe çok daha dirençli bir şekilde hazırlayacaklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:
"Ekonomide büyümeyi, istihdamı ve ihracatımızı artırıyor, cari açığımızı düşürüyoruz. Yatırım ve üretim ile bünyemizi güçlendiriyoruz. Gerek ekonomik gerek sosyal bakımdan enflasyonla mücadele temel önceliğimizdir. Geçen sene ilan ettiğimiz programımızı kararlı bir şekilde uygulayarak bunu başaracağız. Bu yılın ikinci yarısından itibaren enflasyonla mücadelemizin sonuçlarını belirgin bir şekilde görmeye başlayacağız. Böylece yapılan ücret artışlarının zamanla erimesini önleyecek, kalıcı refah artışı sağlayacağız. Ekonomide yapısal reformlar yaparken, kamu yönetiminin verimliliğini geliştirmeye, demokratik standartlarımızı yükseltmeye, daha etkin işleyen bir adalet sistemi tesis etmeye odaklanacağız. Amacımız demokratik istikrar içinde büyümek ve büyümenin nimetlerini tüm kesimlere adaletli bir şekilde yansıtmaktır."
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz - Sputnik Türkiye, 1920, 27.03.2024
TÜRKİYE
Cevdet Yılmaz: Halkımızın da sorunu enflasyon, reel ekonomide gayet iyi gidiyoruz ama...
27 Mart, 01:58
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