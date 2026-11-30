https://anlatilaninotesi.com.tr/20261130/kirklarelide-kar-yagisinin-aksam-saatlerine-kadar-surmesi-bekleniyor-bir-ilcede-egitime-ara-verildi-1110682972.html

Kırklareli'de kuvvetli kar uyarısı: Bir ilçede eğitime ara verildi

Kırklareli'de kuvvetli kar uyarısı: Bir ilçede eğitime ara verildi

Sputnik Türkiye

Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime ara verilirken il geneli için kuvvetli kar uyarısında bulunuldu. 30.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-30T00:46+0300

2026-11-30T00:46+0300

2026-11-30T00:48+0300

türki̇ye

kırklareli valiliği

kar

meteoroloji

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü Kırklareli için kuvvetli kar uyarısında bulundu. İl genelinde devam eden kar, bugün akşama kadar kuzey ilçelerinde etkisini sürdürecek.Buzlanma ve don olayına bağlı olarak ulaşımda aksamalar ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.Kırklareli Valiliği'nden yapılan açıklamada, etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle oluşabilecek buzlanma riski dolayısıyla ilçe genelinde tüm eğitim kurumlarında eğitime 30 Kasım'da ara verildiği belirtildi.Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

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