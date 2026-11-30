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Kırklareli'de kuvvetli kar uyarısı: Bir ilçede eğitime ara verildi
Kırklareli'de kuvvetli kar uyarısı: Bir ilçede eğitime ara verildi
Sputnik Türkiye
Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime ara verilirken il geneli için kuvvetli kar uyarısında bulunuldu. 30.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-30T00:46+0300
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kırklareli valiliği
kar
meteoroloji
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü Kırklareli için kuvvetli kar uyarısında bulundu. İl genelinde devam eden kar, bugün akşama kadar kuzey ilçelerinde etkisini sürdürecek.Buzlanma ve don olayına bağlı olarak ulaşımda aksamalar ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.Kırklareli Valiliği'nden yapılan açıklamada, etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle oluşabilecek buzlanma riski dolayısıyla ilçe genelinde tüm eğitim kurumlarında eğitime 30 Kasım'da ara verildiği belirtildi.Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.
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kırklareli valiliği, kar, meteoroloji
kırklareli valiliği, kar, meteoroloji
Kırklareli'de kuvvetli kar uyarısı: Bir ilçede eğitime ara verildi
00:46 30.11.2026 (güncellendi: 00:48 30.11.2026)
Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime ara verilirken il geneli için kuvvetli kar uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Kırklareli için kuvvetli kar uyarısında bulundu. İl genelinde devam eden kar, bugün akşama kadar kuzey ilçelerinde etkisini sürdürecek.
Buzlanma ve don olayına bağlı olarak ulaşımda aksamalar ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Kırklareli Valiliği'nden yapılan açıklamada, etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle oluşabilecek buzlanma riski dolayısıyla ilçe genelinde tüm eğitim kurumlarında eğitime 30 Kasım'da ara verildiği belirtildi.
Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.