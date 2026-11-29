https://anlatilaninotesi.com.tr/20261129/canakkalede-ruzgar-ve-yuksek-dalgalar-nedeniyle-halati-kopan-gemi-kayaliklara-suruklendi-1110682399.html
Çanakkale'de rüzgar ve yüksek dalgalar nedeniyle halatı kopan gemi kayalıklara sürüklendi
Çanakkale'de rüzgar ve yüksek dalgalar nedeniyle halatı kopan gemi kayalıklara sürüklendi
Sputnik Türkiye
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle bağlama halatı kopan gemi, sürüklendi. Gemi kıyıdaki kayalıklara çarparak durabildi. 29.11.2026, Sputnik Türkiye
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Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde bir şirkete ait olan ve daha önce Gelibolu-Lapseki hattında sefer yapan geminin halatı bölgede etkisini artıran şiddetli rüzgar ve yüksek dalgalar nedeniyle koptu.Kontrolden çıkarak sürüklenen gemi, kıyıdaki kayalıklara çarparak durabildi.Gemide oluşan hasarın belirlenmesi için inceleme başlatıldı.Bölgede güvenlik önlemleri alınırken, geminin bulunduğu yerden kaldırılmasına yönelik çalışmaların değerlendirildiği belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261129/trakyada-firtina-dalgalarin-boyu-yer-yer-3-metreye-ulasti-1110679212.html
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çanakkale, gelibolu, gemi, rüzgar
çanakkale, gelibolu, gemi, rüzgar
Çanakkale'de rüzgar ve yüksek dalgalar nedeniyle halatı kopan gemi kayalıklara sürüklendi
22:18 29.11.2026 (güncellendi: 22:19 29.11.2026)
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle bağlama halatı kopan gemi, sürüklendi. Gemi kıyıdaki kayalıklara çarparak durabildi.
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde bir şirkete ait olan ve daha önce Gelibolu-Lapseki hattında sefer yapan geminin halatı bölgede etkisini artıran şiddetli rüzgar ve yüksek dalgalar nedeniyle koptu.
Kontrolden çıkarak sürüklenen gemi, kıyıdaki kayalıklara çarparak durabildi.
Gemide oluşan hasarın belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Bölgede güvenlik önlemleri alınırken, geminin bulunduğu yerden kaldırılmasına yönelik çalışmaların değerlendirildiği belirtildi.