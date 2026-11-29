https://anlatilaninotesi.com.tr/20261129/canakkalede-ruzgar-ve-yuksek-dalgalar-nedeniyle-halati-kopan-gemi-kayaliklara-suruklendi-1110682399.html

Çanakkale'de rüzgar ve yüksek dalgalar nedeniyle halatı kopan gemi kayalıklara sürüklendi

Çanakkale'de rüzgar ve yüksek dalgalar nedeniyle halatı kopan gemi kayalıklara sürüklendi

Sputnik Türkiye

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle bağlama halatı kopan gemi, sürüklendi. Gemi kıyıdaki kayalıklara çarparak durabildi. 29.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-29T22:18+0300

2026-11-29T22:18+0300

2026-11-29T22:19+0300

türki̇ye

çanakkale

gelibolu

gemi

rüzgar

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0b/1d/1110682242_0:122:1300:853_1920x0_80_0_0_64f3944f403e45adc31653bbf7956f00.jpg

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde bir şirkete ait olan ve daha önce Gelibolu-Lapseki hattında sefer yapan geminin halatı bölgede etkisini artıran şiddetli rüzgar ve yüksek dalgalar nedeniyle koptu.Kontrolden çıkarak sürüklenen gemi, kıyıdaki kayalıklara çarparak durabildi.Gemide oluşan hasarın belirlenmesi için inceleme başlatıldı.Bölgede güvenlik önlemleri alınırken, geminin bulunduğu yerden kaldırılmasına yönelik çalışmaların değerlendirildiği belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261129/trakyada-firtina-dalgalarin-boyu-yer-yer-3-metreye-ulasti-1110679212.html

türki̇ye

çanakkale

gelibolu

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

çanakkale, gelibolu, gemi, rüzgar