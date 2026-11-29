https://anlatilaninotesi.com.tr/20261129/yunanistana-gocmen-akini--girite-24-saatte-2-binden-fazla-kisi-ulasti-1110678561.html

Yunanistan'a göçmen akını: Girit'e 24 saatte 2 binden fazla kişi ulaştı

Yunanistan'a göçmen akını: Girit'e 24 saatte 2 binden fazla kişi ulaştı

Sputnik Türkiye

Yunanistan'ın güneyindeki Girit Adası'na son 24 saatte 2 bin 27 düzensiz göçmenin ulaşmasıyla 2026 yılının en yüksek günlük göçmen sayısı kaydedildi. Yaklaşık... 29.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-29T18:58+0300

2026-11-29T18:58+0300

2026-11-29T18:58+0300

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Libya'nın doğusundan Yunanistan'ın Girit Adası'na yönelik düzensiz göç hareketliliği, birkaç günlük durgunluğun ardından perşembe günü yeniden hız kazandı. Yunan Kathimerini gazetesinin haberine göre, cumartesiyi pazara bağlayan gece ve pazar sabahı yoğunlaşan göçmen geçişlerinde son 24 saat içerisinde 2 bin 27 kişi adaya ulaştı. Yunanistan Göç Bakanı Thanos Plevris, bu sayının yıl başından bu yana kaydedilen en yüksek günlük göçmen sayısı olduğunu açıkladı.Girit'e ulaşan göçmen sayısı 25 bini aştıYaklaşık 600 göçmenin daha Girit Adası'na doğru ilerlediği tahmin ediliyor. Yunanistan'ın büyük bölümünü pazar günü etkisi altına alan şiddetli yağışların ve fırtınanın pazartesi günü Girit'e ulaşması bekleniyor.2026 yılının başından bu yana kara ve deniz yoluyla Yunanistan'a giriş yapan düzensiz göçmenlerin sayısı en az 41 bine ulaştı.Bu kişilerin 25 binden fazlası Girit Adası üzerinden ülkeye giriş yaparken, ada Yunanistan'a yönelik düzensiz göç hareketliliğinin büyük bölümüne ev sahipliği yaptı.

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