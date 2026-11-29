https://anlatilaninotesi.com.tr/20261129/yunanistana-gocmen-akini--girite-24-saatte-2-binden-fazla-kisi-ulasti-1110678561.html
Yunanistan'a göçmen akını: Girit'e 24 saatte 2 binden fazla kişi ulaştı
Yunanistan'a göçmen akını: Girit'e 24 saatte 2 binden fazla kişi ulaştı
Sputnik Türkiye
Yunanistan'ın güneyindeki Girit Adası'na son 24 saatte 2 bin 27 düzensiz göçmenin ulaşmasıyla 2026 yılının en yüksek günlük göçmen sayısı kaydedildi. Yaklaşık... 29.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-29T18:58+0300
2026-11-29T18:58+0300
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Libya'nın doğusundan Yunanistan'ın Girit Adası'na yönelik düzensiz göç hareketliliği, birkaç günlük durgunluğun ardından perşembe günü yeniden hız kazandı. Yunan Kathimerini gazetesinin haberine göre, cumartesiyi pazara bağlayan gece ve pazar sabahı yoğunlaşan göçmen geçişlerinde son 24 saat içerisinde 2 bin 27 kişi adaya ulaştı. Yunanistan Göç Bakanı Thanos Plevris, bu sayının yıl başından bu yana kaydedilen en yüksek günlük göçmen sayısı olduğunu açıkladı.Girit'e ulaşan göçmen sayısı 25 bini aştıYaklaşık 600 göçmenin daha Girit Adası'na doğru ilerlediği tahmin ediliyor. Yunanistan'ın büyük bölümünü pazar günü etkisi altına alan şiddetli yağışların ve fırtınanın pazartesi günü Girit'e ulaşması bekleniyor.2026 yılının başından bu yana kara ve deniz yoluyla Yunanistan'a giriş yapan düzensiz göçmenlerin sayısı en az 41 bine ulaştı.Bu kişilerin 25 binden fazlası Girit Adası üzerinden ülkeye giriş yaparken, ada Yunanistan'a yönelik düzensiz göç hareketliliğinin büyük bölümüne ev sahipliği yaptı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261129/afganistanda-okul-yakinindaki-patlamanin-bilancosu-agirlasiyor-can-kaybi-22ye-yukseldi-1110674056.html
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girit, yunanistan, mülteci, göçmen, fırtına, libya
girit, yunanistan, mülteci, göçmen, fırtına, libya
Yunanistan'a göçmen akını: Girit'e 24 saatte 2 binden fazla kişi ulaştı
Yunanistan'ın güneyindeki Girit Adası'na son 24 saatte 2 bin 27 düzensiz göçmenin ulaşmasıyla 2026 yılının en yüksek günlük göçmen sayısı kaydedildi. Yaklaşık 600 göçmenin daha adaya doğru ilerlediği tahmin edilirken, bölgede şiddetli yağış ve fırtına bekleniyor.
Libya'nın doğusundan Yunanistan'ın Girit Adası'na yönelik düzensiz göç hareketliliği, birkaç günlük durgunluğun ardından perşembe günü yeniden hız kazandı.
Yunan Kathimerini gazetesinin haberine göre, cumartesiyi pazara bağlayan gece ve pazar sabahı yoğunlaşan göçmen geçişlerinde son 24 saat içerisinde 2 bin 27 kişi adaya ulaştı.
Yunanistan Göç Bakanı Thanos Plevris, bu sayının yıl başından bu yana kaydedilen en yüksek günlük göçmen sayısı olduğunu açıkladı.
Girit'e ulaşan göçmen sayısı 25 bini aştı
Yaklaşık 600 göçmenin daha Girit Adası'na doğru ilerlediği tahmin ediliyor. Yunanistan'ın büyük bölümünü pazar günü etkisi altına alan şiddetli yağışların ve fırtınanın pazartesi günü Girit'e ulaşması bekleniyor.
2026 yılının başından bu yana kara ve deniz yoluyla Yunanistan'a giriş yapan düzensiz göçmenlerin sayısı en az 41 bine ulaştı.
Bu kişilerin 25 binden fazlası Girit Adası üzerinden ülkeye giriş yaparken, ada Yunanistan'a yönelik düzensiz göç hareketliliğinin büyük bölümüne ev sahipliği yaptı.