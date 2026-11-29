https://anlatilaninotesi.com.tr/20261129/afganistanda-okul-yakinindaki-patlamanin-bilancosu-agirlasiyor-can-kaybi-22ye-yukseldi-1110674056.html

Afganistan'da okul yakınındaki patlamanın bilançosu ağırlaşıyor: Can kaybı 22'ye yükseldi

Afganistan'da okul yakınındaki patlamanın bilançosu ağırlaşıyor: Can kaybı 22'ye yükseldi

Sputnik Türkiye

Afganistan'ın doğusundaki Kunar vilayetinde dün bir okulun yakınında meydana gelen patlamada can kaybı 22'ye, yaralı sayısı 147'ye yükseldi. Yaralıların büyük... 29.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-29T16:26+0300

2026-11-29T16:26+0300

2026-11-29T16:26+0300

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can kaybı

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Afganistan'ın doğusundaki Kunar vilayetinde dün bir okulun yakınında meydana gelen patlamada can kaybı artıyor. Vilayetin merkezi Esadabad'ın dış kesimlerindeki Andar Sir bölgesinde yaşanan patlamanın ardından Afgan hükümeti yeni bilançoyu açıkladı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye, yaralı sayısı ise 147'ye yükseldi. Patlamanın şiddetiyle çok sayıda dersliğin duvarları ve çatıları çökerken, yaralıların büyük bölümünü çocukların ve öğrencilerin oluşturduğu bildirildi.Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), ekiplerinin bölgedeki yaralılara acil tıbbi destek sağlamaya ve olaydan etkilenen çocukların ve ailelerinin ihtiyaçlarını belirlemeye yönelik çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı.Patlamada ihmal şüphesiAfganistan İçişleri Bakanlığı ve yerel makamların yürüttüğü soruşturmada elde edilen ilk bulgular, patlamanın madencilik faaliyetlerinde kullanılan patlayıcı maddelerin depolanmasındaki ihmalden kaynaklandığına işaret ediyor.Pakistan sınırında bulunan Kunar vilayetinde, değerli taşların çıkarılması da dahil olmak üzere çeşitli madencilik faaliyetleri yürütülüyor.Patlamanın meydana geldiği koşulların kesin olarak belirlenmesi için incelemeler devam ediyor.Eğitim kurumlarında art arda patlamalarKunar'daki facia, Afganistan'da son dönemde eğitim kurumlarını etkileyen benzer olayların ardından yaşandı.Hafta içinde Kapisa ve Farah vilayetlerindeki dini eğitim kurumlarının yakınlarında meydana gelen patlamalarda da öğrenciler hayatını kaybetmişti. Yerel makamlar, söz konusu patlamaların geçmiş çatışmalardan kalan patlamamış mühimmattan kaynaklandığını açıklamıştı.Ağustos ayında ise başkent Kabil'deki bir eğitim kompleksine düzenlenen saldırıda çok sayıda çocuk yaralanmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261129/suudi-koalisyonundan-ras-isa-icin-tahliye-cagrisi-husilerden-misilleme-tehdidi-1110672152.html

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