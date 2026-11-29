https://anlatilaninotesi.com.tr/20261129/yaslanmayi-yavaslatmanin-yeni-yolu-c3-proteini-mercek-altinda-1110677557.html

Yaşlanmayı yavaşlatmanın yeni yolu: C3 proteini mercek altında

Yaşlanmayı yavaşlatmanın yeni yolu: C3 proteini mercek altında

Sputnik Türkiye

Yale Üniversitesi araştırmacıları, daha az kalori almanın yaşlanmaya karşı sağladığı bazı faydaların diyet yapmadan da elde edilebileceğini ortaya koydu... 29.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-29T16:48+0300

2026-11-29T16:48+0300

2026-11-29T16:48+0300

sağlik

yale üniversitesi

yaşlanma

protein

kilo verme

yağ

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Daha az kalori almanın yaşam süresini uzatabildiği ve yaşa bağlı hastalıkların ortaya çıkmasını geciktirebildiği, fareler ve maymunlar dahil çeşitli hayvan türleri üzerinde yapılan araştırmalarla ortaya konulmuştu. Ancak kalori alımının aşırı derecede azaltılması, bağışıklık sisteminin zayıflaması, gelişim bozuklukları ve üreme yeteneğinin azalması gibi olumsuz sonuçlara da yol açabiliyor.Yale Üniversitesi Tıp Fakültesinde görev yapan bilim insanları, bu olumsuzluklara maruz kalmadan kalori kısıtlamasının faydalarından yararlanmanın yollarını araştırdı. Çalışmada, yaşlanmaya bağlı sağlık sorunlarının önlenmesinde yeni bir tedavi hedefi olabilecek kompleman bileşeni 3 (C3) adlı protein incelendi.Daha az kalori almak C3 seviyesini düşürüyorAraştırmacılar, iki yıl süren klinik çalışmaya katılan 42 kişinin kan örneklerini inceledi. Bu süre boyunca katılımcılar günlük kalori alımlarını yüzde 11 ila 14 oranında azalttı.Kan örneklerinde 7 binden fazla proteini tespit eden bilim insanları, kalori alımının azaltılmasıyla birlikte C3 seviyesinin önemli ölçüde düştüğünü belirledi.Bağışıklık sisteminin bakterileri ve diğer zararlı mikroorganizmaları tanımasına ve yok etmesine yardımcı olan C3 proteininin aşırı etkinliği, zamanla sağlıklı dokulara zarar verebiliyor.Fareler üzerinde gerçekleştirilen deneylerde ise yaş ilerledikçe C3 üretiminin arttığı ve bu artışın önemli kaynaklarından birinin iç organları çevreleyen yağ dokusu olduğu tespit edildi.Araştırmacılar, söz konusu proteinin yağ dokusunda bulunan ve makrofaj adı verilen bazı bağışıklık hücreleri tarafından üretildiğini belirledi.Kilo vermeden de aynı faydalar elde edilebilirKlinik çalışmaya katılan kişilerin çoğu iki yıl içerisinde yaklaşık 8.2 kilogram verdi. Ancak araştırmacılar, katılımcıların kaybettikleri kilo ile kompleman proteinlerinin seviyesindeki düşüş arasında herhangi bir bağlantı tespit edemedi.Bu bulgu, kalori kısıtlamasının yaşlanmaya karşı sağladığı bazı biyolojik faydaların kilo kaybından bağımsız olabileceğini gösteriyor.Bilim insanları, farelerde C3 proteininin etkinliğini ilaç yoluyla engellediklerinde yaşa bağlı kronik iltihaplanmanın azaldığını da gözlemledi.Yale Üniversitesi araştırmacıları, ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından onaylanmış, kompleman sistemini baskılayan mevcut ilaçların yaşlanmaya bağlı sağlık sorunlarına karşı kullanılıp kullanılamayacağını araştırıyor.C3 proteininin etkinliğinin azaltılmasının insanlarda yaşlanmayı yavaşlatıp yavaşlatmadığı veya yaşam süresini uzatıp uzatmadığı ise henüz bilinmiyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261126/yalnizligin-saglik-uzerindeki-agir-etkileri-erken-olum-riskini-yuzde-30-artirabiliyor-1110614322.html

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yale üniversitesi, yaşlanma, protein, kilo verme, yağ