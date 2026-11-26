https://anlatilaninotesi.com.tr/20261126/yalnizligin-saglik-uzerindeki-agir-etkileri-erken-olum-riskini-yuzde-30-artirabiliyor-1110614322.html

Yalnızlığın sağlık üzerindeki ağır etkileri: Erken ölüm riskini yüzde 30 artırabiliyor

Yalnızlığın sağlık üzerindeki ağır etkileri: Erken ölüm riskini yüzde 30 artırabiliyor

Sputnik Türkiye

Michigan Üniversitesi'nde yapılan yeni bir araştırma, yalnızlığın yalnızca tıbbi bir sorun olarak ele alınmasının toplumsal nedenlerin göz ardı edilmesine yol... 26.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-26T16:52+0300

2026-11-26T16:52+0300

2026-11-26T16:52+0300

sağlik

yalnızlık

ölüm

tedavi

sigara

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Yalnızlık ve sosyal izolasyonun fiziksel sağlık üzerindeki etkileri, son yıllarda halk sağlığı araştırmalarının önemli konularından biri haline geldi. Hastalıklarla ilişkilendirilen yalnızlığın ekonomik sonuçları da bulunuyor. Önceki araştırmalara göre yaşlıların sosyal izolasyonu, ABD'deki sağlık sigortası sistemine yılda 6.7 milyar dolarlık ek maliyet getiriyor. Michigan Üniversitesi'nde yürütülen yeni çalışma ise yalnızlıkla mücadelede sağlık sistemine yüklenen sorumluluğun ne ölçüde etkili olabileceğini inceliyor.Günde 15 sigara içmek kadar zararlı olabilirAraştırmada, yalnızlığın insan sağlığı üzerindeki etkilerini ortaya koyan önceki bilimsel çalışmalar da ele alındı.Bu çalışmalardan birinde sosyal ilişkilerin yetersizliğinin sağlık üzerindeki olumsuz etkilerinin günde 15 sigara içmenin yol açtığı zararla karşılaştırılabilecek düzeyde olduğu belirlendi.Bir diğer araştırmada ise yalnızlık, sosyal izolasyon ve tek başına yaşamanın ayrı ayrı erken ölüm riskinde yaklaşık yüzde 30'luk artışla ilişkili olduğu tespit edildi.Michigan Üniversitesi araştırmacısı Sofia Hiltner, yalnızlığın toplumsal bir sorundan tıbbi bir meseleye nasıl dönüştüğünü incelemek amacıyla uzman görüşlerine başvurdu ve on yılı aşkın süreyi kapsayan yayınları analiz etti.Hiltner, yalnızlık ile hastalıklar arasındaki ilişkinin ortaya konulmasının ardından sorunun çözümünde sağlık sisteminin ön plana çıktığını belirledi. Araştırmacıya göre bu yaklaşım, yalnızlığa zemin hazırlayan toplumsal koşulların değiştirilmesine yönelik çalışmaların geri planda kalmasına neden olabilir.Yalnızlıkla mücadelede tıbbi yöntemler yetersiz kalabilirYalnızlığın tedavisine yönelik ilaçların geliştirilmesi için klinik araştırmaların dahi yürütüldüğüne işaret eden Hiltner, insanların sosyal ilişkiler kurmasını engelleyen yaşam koşullarının tıbbi müdahalelerle değiştirilemeyeceğini vurguladı.Araştırmada ayrıca yalnızlığın tıbbi bir sorun olarak ele alınmasının, toplumsal farkındalığı artırabileceği ancak sorunun temel nedenlerini ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalara ayrılan kaynakları azaltabileceği belirtildi.Hiltner, politika yapıcıların yalnızlığın sağlık sorunlarına dönüşmesini beklemek yerine sosyal izolasyonu önlemeye yönelik politikalar geliştirmesi gerektiğini ifade etti.

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yalnızlık, ölüm, tedavi, sigara