https://anlatilaninotesi.com.tr/20261129/turkiye-sigorta-birliginden-veri-paylasimi-iddialarina-iliskin-aciklama-genelleyici-cikarimlar-1110670561.html

Türkiye Sigorta Birliği'nden veri paylaşımı iddialarına ilişkin açıklama: 'Genelleyici çıkarımlar doğru değil'

Türkiye Sigorta Birliği'nden veri paylaşımı iddialarına ilişkin açıklama: 'Genelleyici çıkarımlar doğru değil'

Sputnik Türkiye

TSB'den yapılan açıklamada, son günlerde bazı basın yayın organlarında ve dijital mecralarda, sigorta sektörünün veri paylaşım süreçleri, rekabet ortamı ve... 29.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-29T11:48+0300

2026-11-29T11:48+0300

2026-11-29T11:48+0300

türki̇ye

türkiye sigorta birliği (tsb)

sigortacılık ve özel emeklilik düzenleme ve denetleme kurumu (seddk)

türkiye

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Türkiye Sigorta Birliği (TSB), sigortacılık veri paylaşım sisteminin, somut ve hukuken ortaya konulmuş bir tespit olmaksızın "yasa dışı bilgi ağı" olarak nitelendirilmesini kabul etmediklerini bildirdi.Veri paylaşımı sistemleriTSB'den yapılan açıklamada, son günlerde bazı basın yayın organlarında ve dijital mecralarda, sigorta sektörünün veri paylaşım süreçleri, rekabet ortamı ve müşteri bilgilerinin güvenliğine ilişkin kamuoyunda yanlış algı oluşturabilecek iddia ve değerlendirmelere yer verildiği belirtildi.Açıklamada, Türkiye'de faaliyet gösteren sigorta, reasürans ve emeklilik şirketlerinin 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine tabi olduğu anımsatıldı.Sigortacılık sektöründe merkezi veri paylaşımının şirketlerin kendi inisiyatifleriyle oluşturdukları bir yapı olmadığı, doğrudan kanuni düzenlemelere dayanan bir sistem olduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:Açıklamada, sigortacılık verilerinin toplanması, saklanması, işlenmesi ve paylaşılmasına ilişkin usul ve esasların 18 Ekim 2022 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Sigortacılık Verilerinin Toplanması, Saklanması ve Paylaşılmasına Dair Yönetmelik ile düzenlendiği hatırlatıldı.'Veri paylaşımının mevzuatta belirlenen yetki, amaç ve sınırlar içinde gerçekleştirilmesi esastır'Söz konusu sistemin sigortalıların hak ve menfaatlerinin korunması, sigorta hizmetlerinde sürekliliğin sağlanması, risklerin doğru değerlendirilmesi, yanlış sigorta uygulamalarının önlenmesi ve sigortacılık sisteminin güvenilir ve sürdürülebilir şekilde işlemesi açısından önemli bir işlev üstlendiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:Açıklamada, sektörü ve üye şirketleri zan altında bırakan gerçeğe aykırı yayınlara karşı hukuki başvuru haklarının saklı tutulduğu ve sürecin takipçisi olunacağı aktarılarak, "Sigorta sektörümüz, şeffaflık, mevzuata uyum ve sigortalı memnuniyeti ilkeleri doğrultusunda vatandaşlarımızın ve ekonomimizin yanında olmaya devam edecektir." ifadeleri kullanıldı.

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türkiye sigorta birliği (tsb), sigortacılık ve özel emeklilik düzenleme ve denetleme kurumu (seddk), türkiye