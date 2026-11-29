https://anlatilaninotesi.com.tr/20261129/bakan-ciftci-dolunay-projesini-anlatti-butun-birimler-bir-masa-etrafinda-olacak-18-20-dakikada-1110666911.html

Bakan Çiftçi 'Dolunay' projesini anlattı: 'Bütün birimler bir masa etrafında olacak, 18-20 dakikada devreye girecek'

Bakan Çiftçi 'Dolunay' projesini anlattı: 'Bütün birimler bir masa etrafında olacak, 18-20 dakikada devreye girecek'

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Jandarma'nın yeni projesi 'Dolunay'ı anlattı. Çiftçi "Bütün ilgili birimler bir masanın etrafında olacak. Bir vatandaşımız... 29.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-29T09:22+0300

2026-11-29T09:22+0300

2026-11-29T09:22+0300

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dolandırıcılık

yenileme

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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi dolandırıcılara karşı "Dolunay" projesi hayata geçirilecek dedi.Çiftçi, siber suçlar ve dijital dolandırıcılık konusuna da değinerek, dolandırıcılık suçlarının arttığını, bunun sebebinin de dolandırıcıların daha çok siber alemi kullanarak insanları ağlarına düşürmesi olduğunu söyledi.Bunun önüne geçmek için de Jandarma Genel Komutanlığının "Dolunay" isminde bir proje geliştirdiğini belirten Çiftçi, şunları kaydetti:'50 yıllık prangadan da kurtulmuş olacağız2Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Çiftçi, şunları söyledi:Çiftçi, şöyle devam etti:'841 kişinin 45 ülkeden, yurt dışından iadelerini sağladık'Bakan Çiftçi, göreve başladığında en büyük mücadele alanın yeni nesil suç örgütleri ve uyuşturucu ile mücadele olduğunu ilan ettiğini belirterek, o günden bugüne kararlı bir mücadele yürüttüklerini söyledi.Yeni nesil suç örgütleri ile mücadelede yaptıkları operasyonlardan ziyade önleyici kolluk mücadelesini daha ön plana çıkarmak istediklerini vurgulayan Çiftçi, "Bu sene içerisinde biz toplamda 841 kişinin 45 ülkeden, yurt dışından iadelerini sağladık. Kaçmışlardı, Türkiye'ye getirdik, adaletin önüne çıkardık. 2021-2025 yıllarında 5 yıllık ortalamalara baktığımız zaman sayı 143, bu sene 841'e ulaşmış. Dolayısıyla geçmişle kıyasladığımız zaman 5 yıllık ortalamayla yüzde 500'lük bir artışa tekabül ediyor. Dolayısıyla hem operasyonlarımız yurt içinde artacak hem de yurt dışına kaçanları da teker teker gittikleri yerlerden toplayıp getireceğiz." şeklinde konuştu.Çiftçi, yeni nesil suç örgütlerine karşı verilen cezaların terör örgütü mensuplarına verilen cezalar gibi olması gerektiğini belirterek, bu konu hakkında Adalet Bakanı Akın Gürlek ile görüştüğünü, bir sonraki yargı paketinde buna yönelik bazı düzenlemelerin olabileceğini ifade etti.Uyuşturucuyla mücadelenin de çok önemli bir konu olduğuna dikkati çeken Çiftçi, "Topyekun mücadeleyle ancak başarıya ulaşabileceğimiz bir konu. Biz ancak İçişleri Bakanlığı olarak emniyet, jandarma, vali, kaymakam işin polisiye kısmıyla mücadele yürütebiliriz. Bunun dışında ailelere, Yeşilay'a, sivil toplum kuruluşlarına, devletin diğer kurumlarına düşen görevler var." dedi.Kimlikler için uyarı: Son kullanma tarihine dikkatGazze ile yakından ilgilendiklerini de belirten Çiftçi, şöyle devam etti:Bakan Çiftçi, vatandaşların kullandığı biyometrik kimliklerin ilk olarak 2017'de verildiğini ve 10 yıllık kullanım sürelerinin de yıl sonu biteceğini belirterek, "301 bin kimliğin, aynı zamanda sürücü belgesinin yenilenme vakti geldi. Vatandaşlarımız, onun son kullanma yürürlük tarihi var, oraya bir baksın, henüz vakit varken yenilesinler, cezalı duruma düşmesinler." diye konuştu.

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mustafa çiftçi, kimlik, ehliyet, dolandırıcılık, yenileme