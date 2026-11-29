Bakan Çiftçi 'Dolunay' projesini anlattı: 'Bütün birimler bir masa etrafında olacak, 18-20 dakikada devreye girecek'
© AA / Güven Yılmazİçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi
© AA / Güven Yılmaz
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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Jandarma'nın yeni projesi 'Dolunay'ı anlattı. Çiftçi "Bütün ilgili birimler bir masanın etrafında olacak. Bir vatandaşımız dolandırıldığını iddia ettiğinde, bildirimde bulunduğunda hemen 18-20 dakika içerisinde bu sistem devreye girecek. O para dondurulacak, bloke edilecek" dedi.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi dolandırıcılara karşı "Dolunay" projesi hayata geçirilecek dedi.
Çiftçi, siber suçlar ve dijital dolandırıcılık konusuna da değinerek, dolandırıcılık suçlarının arttığını, bunun sebebinin de dolandırıcıların daha çok siber alemi kullanarak insanları ağlarına düşürmesi olduğunu söyledi.
Bunun önüne geçmek için de Jandarma Genel Komutanlığının "Dolunay" isminde bir proje geliştirdiğini belirten Çiftçi, şunları kaydetti:
"Başında savcı var. Emniyetimiz, jandarmamız, MASAK, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye Bankalar Birliği, Siber Güvenlik Başkanlığı var. Bütün ilgili birimler bir masanın etrafında olacak. Bir vatandaşımız dolandırıldığını iddia ettiğinde, bildirimde bulunduğunda hemen 18-20 dakika içerisinde bu sistem devreye girecek. O para dondurulacak, bloke edilecek ve paranın başka yerlere aktarılması, izinin kaybettirilmesi önlenecek."
'50 yıllık prangadan da kurtulmuş olacağız2
Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Çiftçi, şunları söyledi:
"Süreç gayet güzel bir şekilde kazasız, belasız ilerliyor. Türkiye'nin dışında bunu ilerleten başka ülkeler de oldu. Dünyanın değişik yerlerinde benzer süreçler oldu ama buradaki fark şu. Bunu biz tamamen kendimiz yürütüyoruz. Türkiye herhangi bir başka devletten güç almıyor. Türkiye kendi göbeğini, kendisi kesiyor. Takip, tasfiye süreci devam ediyor. Sadece Terörsüz Türkiye ile ilgili değil hem Suriye hem Irak'ta Terörsüz Bölge ile ilgili de güzel gelişmeler var. İnşallah bu süreç başarıya ulaştığında 50 yıllık prangadan da kurtulmuş olacağız. Devletin bütün kurumları bu sürece destek veriyor. Ümit ediyorum ki sonuca yakınız, diğer ülkelerde olduğu gibi fazla uzamadan, uzun bir süreç yürütmeden kısa bir sürede sonuca ulaşacağımıza canı gönülden inanıyorum."
Çiftçi, şöyle devam etti:
"Terörle mücadelemiz bitmiş değil, devam ediyor. Jandarma kanalıyla sahada arama tarama faaliyetlerimizi devam ettiriyoruz. PKK'ya karşı da mücadelemiz devam ediyordu ama şu anda ülkemizde herhangi bir PKK mensubu yok, hepsi sınırlarımızın ötesinde. Şu anda steril hale gelmiş durumdayız. Geçen sene mayıs ayından itibaren ikna yoluyla teslim olanlar var. Bu sene içerisinde 214 kişi ikna yöntemiyle teslim oldu. Geçen seneden beri 12 Mayıs tarihinden itibaren de 286 kişi teslim oldu. Diyarbakır'daki annelerin de çocuklarından gelenler oldu. Devlet, millet el ele bu süreç kararlı bir şekilde devam ediyor. 2 yıldır şehit haberi geliyor mu? Bu son derece kıymetli, bu sürecin en büyük başarılarından birisi bu oldu."
'841 kişinin 45 ülkeden, yurt dışından iadelerini sağladık'
Bakan Çiftçi, göreve başladığında en büyük mücadele alanın yeni nesil suç örgütleri ve uyuşturucu ile mücadele olduğunu ilan ettiğini belirterek, o günden bugüne kararlı bir mücadele yürüttüklerini söyledi.
Yeni nesil suç örgütleri ile mücadelede yaptıkları operasyonlardan ziyade önleyici kolluk mücadelesini daha ön plana çıkarmak istediklerini vurgulayan Çiftçi, "Bu sene içerisinde biz toplamda 841 kişinin 45 ülkeden, yurt dışından iadelerini sağladık. Kaçmışlardı, Türkiye'ye getirdik, adaletin önüne çıkardık. 2021-2025 yıllarında 5 yıllık ortalamalara baktığımız zaman sayı 143, bu sene 841'e ulaşmış. Dolayısıyla geçmişle kıyasladığımız zaman 5 yıllık ortalamayla yüzde 500'lük bir artışa tekabül ediyor. Dolayısıyla hem operasyonlarımız yurt içinde artacak hem de yurt dışına kaçanları da teker teker gittikleri yerlerden toplayıp getireceğiz." şeklinde konuştu.
Çiftçi, yeni nesil suç örgütlerine karşı verilen cezaların terör örgütü mensuplarına verilen cezalar gibi olması gerektiğini belirterek, bu konu hakkında Adalet Bakanı Akın Gürlek ile görüştüğünü, bir sonraki yargı paketinde buna yönelik bazı düzenlemelerin olabileceğini ifade etti.
Uyuşturucuyla mücadelenin de çok önemli bir konu olduğuna dikkati çeken Çiftçi, "Topyekun mücadeleyle ancak başarıya ulaşabileceğimiz bir konu. Biz ancak İçişleri Bakanlığı olarak emniyet, jandarma, vali, kaymakam işin polisiye kısmıyla mücadele yürütebiliriz. Bunun dışında ailelere, Yeşilay'a, sivil toplum kuruluşlarına, devletin diğer kurumlarına düşen görevler var." dedi.
Kimlikler için uyarı: Son kullanma tarihine dikkat
Gazze ile yakından ilgilendiklerini de belirten Çiftçi, şöyle devam etti:
"Çünkü orada bir insani dram yaşanıyor 3 senedir. Bütün insanlığın vicdanını sızlatan uygulamalar var, bir soykırım var. Bunu da zalim İsrail 3 senedir haksız, hukuksuz şekilde yapıyor. Oradaki insanları ölüme, açlığa mahkum ediyor. Bugüne kadar AFAD kanalıyla biz 113 bin ton oraya insani yardım malzemesi ulaştırdık. Onun dışında günlük Türk Kızılay'la 30 bin kişiye sıcak yemek veriyoruz. Diğer yardımlarımız da devam ediyor. Bazen böyle oradaki çocukları veya tedavi edilmesi gerekenleri Türkiye'ye getirip tedavi ettiğimiz de oluyor. Gazze bizim yakın ilgi alanımızda, orayla ilgili çalışmalarımız, yardımlarımız imkanlar dahilinde devam ediyor."
Bakan Çiftçi, vatandaşların kullandığı biyometrik kimliklerin ilk olarak 2017'de verildiğini ve 10 yıllık kullanım sürelerinin de yıl sonu biteceğini belirterek, "301 bin kimliğin, aynı zamanda sürücü belgesinin yenilenme vakti geldi. Vatandaşlarımız, onun son kullanma yürürlük tarihi var, oraya bir baksın, henüz vakit varken yenilesinler, cezalı duruma düşmesinler." diye konuştu.