https://anlatilaninotesi.com.tr/20261129/trakyada-firtina-dalgalarin-boyu-yer-yer-3-metreye-ulasti-1110679212.html
Trakya'da fırtına: Dalgaların boyu yer yer 3 metreye ulaştı
Trakya'da fırtına: Dalgaların boyu yer yer 3 metreye ulaştı
Sputnik Türkiye
Trakya’yı etkisi altına alan şiddetli fırtına kıyılarda kabusa dönüştü. Kırklareli’nin Kıyıköy beldesinde yüksekliği 3 metreyi bulan dev dalgalar nedeniyle... 29.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-29T18:54+0300
2026-11-29T18:54+0300
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meteoroloji genel müdürlüğü
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Trakya genelinde etkisini artıran şiddetli fırtına ve sağanak yağış, özellikle kıyı kesimlerinde hayatı durma noktasına getirdi. Kırklareli’nin Karadeniz kıyısındaki Kıyıköy beldesinde fırtınanın şiddetiyle dalga boyu yer yer 3 metreye ulaştı. Dev dalgalar nedeniyle balıkçı tekneleri denize açılamazken, sağanakla birlikte taşan Papuçdere denizle birleşti ve limandaki bazı teknelerde maddi hasar meydana geldi.Tekirdağ ve Edirne'de tekneler battı, dalgalar evlere ulaştıFırtınanın vurduğu Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ve Süleymanpaşa ilçelerinde de denizde dev dalgalar oluştu. Kumbağ ve Barbaros mahallelerinde kabaran dalgalar kıyıdaki evlere kadar ulaştı, balıkçı tekneleri ise güvenlik amacıyla barınaklara çekildi.Edirne’nin Enez ilçesinde limanda bağlı bazı tekneler fırtına ve dalgaların etkisiyle su alarak battı. Batan tekneler, ekiplerin ve iş makinelerinin çalışmasıyla kıyıya çıkarıldı. Fırtına ayrıca Kırklareli kent merkezi ile Edirne'nin Enez ve İpsala ilçelerinde çok sayıda ağacın devrilmesine yol açtı.Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Trakya'yı etkisi altına alan fırtınanın 1 Aralık Salı gününe kadar sürmesi bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261129/catalcada-dere-tasti-araclar-su-altinda-kaldi-1110672473.html
trakya
kıyıköy
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meteoroloji genel müdürlüğü, trakya, kıyıköy, tekirdağ
meteoroloji genel müdürlüğü, trakya, kıyıköy, tekirdağ
Trakya'da fırtına: Dalgaların boyu yer yer 3 metreye ulaştı
18:54 29.11.2026 (güncellendi: 18:55 29.11.2026)
Trakya’yı etkisi altına alan şiddetli fırtına kıyılarda kabusa dönüştü. Kırklareli’nin Kıyıköy beldesinde yüksekliği 3 metreyi bulan dev dalgalar nedeniyle balıkçılar denize açılamazken, Tekirdağ’da kabaran deniz, evlere kadar ulaştı. Edirne'de ise fırtına limandaki tekneleri batırdı.
Trakya genelinde etkisini artıran şiddetli fırtına ve sağanak yağış, özellikle kıyı kesimlerinde hayatı durma noktasına getirdi. Kırklareli’nin Karadeniz kıyısındaki Kıyıköy beldesinde fırtınanın şiddetiyle dalga boyu yer yer 3 metreye ulaştı.
Dev dalgalar nedeniyle balıkçı tekneleri denize açılamazken, sağanakla birlikte taşan Papuçdere denizle birleşti ve limandaki bazı teknelerde maddi hasar meydana geldi.
Tekirdağ ve Edirne'de tekneler battı, dalgalar evlere ulaştı
Fırtınanın vurduğu Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ve Süleymanpaşa ilçelerinde de denizde dev dalgalar oluştu. Kumbağ ve Barbaros mahallelerinde kabaran dalgalar kıyıdaki evlere kadar ulaştı, balıkçı tekneleri ise güvenlik amacıyla barınaklara çekildi.
Edirne’nin Enez ilçesinde limanda bağlı bazı tekneler fırtına ve dalgaların etkisiyle su alarak battı. Batan tekneler, ekiplerin ve iş makinelerinin çalışmasıyla kıyıya çıkarıldı. Fırtına ayrıca Kırklareli kent merkezi ile Edirne'nin Enez ve İpsala ilçelerinde çok sayıda ağacın devrilmesine yol açtı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Trakya'yı etkisi altına alan fırtınanın 1 Aralık Salı gününe kadar sürmesi bekleniyor.