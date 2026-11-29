https://anlatilaninotesi.com.tr/20261129/trakyada-firtina-dalgalarin-boyu-yer-yer-3-metreye-ulasti-1110679212.html

Trakya'da fırtına: Dalgaların boyu yer yer 3 metreye ulaştı

Trakya'da fırtına: Dalgaların boyu yer yer 3 metreye ulaştı

Sputnik Türkiye

Trakya’yı etkisi altına alan şiddetli fırtına kıyılarda kabusa dönüştü. Kırklareli’nin Kıyıköy beldesinde yüksekliği 3 metreyi bulan dev dalgalar nedeniyle... 29.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-29T18:54+0300

2026-11-29T18:54+0300

2026-11-29T18:55+0300

meteoroloji genel müdürlüğü

trakya

kıyıköy

tekirdağ

türki̇ye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0b/1d/1110679481_0:192:2048:1344_1920x0_80_0_0_b3b8d27d5fda58a9b6f987dbd93330e7.jpg

Trakya genelinde etkisini artıran şiddetli fırtına ve sağanak yağış, özellikle kıyı kesimlerinde hayatı durma noktasına getirdi. Kırklareli’nin Karadeniz kıyısındaki Kıyıköy beldesinde fırtınanın şiddetiyle dalga boyu yer yer 3 metreye ulaştı. Dev dalgalar nedeniyle balıkçı tekneleri denize açılamazken, sağanakla birlikte taşan Papuçdere denizle birleşti ve limandaki bazı teknelerde maddi hasar meydana geldi.Tekirdağ ve Edirne'de tekneler battı, dalgalar evlere ulaştıFırtınanın vurduğu Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ve Süleymanpaşa ilçelerinde de denizde dev dalgalar oluştu. Kumbağ ve Barbaros mahallelerinde kabaran dalgalar kıyıdaki evlere kadar ulaştı, balıkçı tekneleri ise güvenlik amacıyla barınaklara çekildi.Edirne’nin Enez ilçesinde limanda bağlı bazı tekneler fırtına ve dalgaların etkisiyle su alarak battı. Batan tekneler, ekiplerin ve iş makinelerinin çalışmasıyla kıyıya çıkarıldı. Fırtına ayrıca Kırklareli kent merkezi ile Edirne'nin Enez ve İpsala ilçelerinde çok sayıda ağacın devrilmesine yol açtı.Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Trakya'yı etkisi altına alan fırtınanın 1 Aralık Salı gününe kadar sürmesi bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261129/catalcada-dere-tasti-araclar-su-altinda-kaldi-1110672473.html

trakya

kıyıköy

tekirdağ

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

meteoroloji genel müdürlüğü, trakya, kıyıköy, tekirdağ