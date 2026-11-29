https://anlatilaninotesi.com.tr/20261129/catalcada-dere-tasti-araclar-su-altinda-kaldi-1110672473.html

Çatalca'da dere taştı: Araçlar su altında kaldı

Çatalca'da dere taştı: Araçlar su altında kaldı

Sputnik Türkiye

Çatalca'da kuvvetli yağış nedeniyle Karamandere'nin taşması sonucu bazı araçlar sular altında kaldı. 29.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-29T13:05+0300

2026-11-29T13:05+0300

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türki̇ye

çatalca

dere

sağanak

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İstanbul'da etkili olan sağanak ve fırtına Çatalca'da sele sebep oldu.Karamandere taştıKuvvetli yağış, özellikle kentin kuzey bölgelerinde hayatı olumsuz etkiledi.Çatalca'da bulunan Karamandere yağış nedeniyle taştı. Dere çevresindeki bölgede bulunan bazı araçlar sular altında kaldı.Araçlar su altındaAraçların sular altında kalması cep telefonu kamerasınca da kaydedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261129/sibiryadan-geldi-istanbulda-etkili-oluyor-firtina-ve-yagis-sebebiyle-bazi-seferler-iptal-edildi-1110671808.html

türki̇ye

çatalca

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çatalca, dere, sağanak