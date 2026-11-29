https://anlatilaninotesi.com.tr/20261129/catalcada-dere-tasti-araclar-su-altinda-kaldi-1110672473.html
Çatalca'da dere taştı: Araçlar su altında kaldı
Çatalca'da dere taştı: Araçlar su altında kaldı
Sputnik Türkiye
Çatalca'da kuvvetli yağış nedeniyle Karamandere'nin taşması sonucu bazı araçlar sular altında kaldı. 29.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-29T13:05+0300
2026-11-29T13:05+0300
2026-11-29T13:05+0300
türki̇ye
çatalca
dere
sağanak
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İstanbul'da etkili olan sağanak ve fırtına Çatalca'da sele sebep oldu.Karamandere taştıKuvvetli yağış, özellikle kentin kuzey bölgelerinde hayatı olumsuz etkiledi.Çatalca'da bulunan Karamandere yağış nedeniyle taştı. Dere çevresindeki bölgede bulunan bazı araçlar sular altında kaldı.Araçlar su altındaAraçların sular altında kalması cep telefonu kamerasınca da kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261129/sibiryadan-geldi-istanbulda-etkili-oluyor-firtina-ve-yagis-sebebiyle-bazi-seferler-iptal-edildi-1110671808.html
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çatalca, dere, sağanak
Çatalca'da dere taştı: Araçlar su altında kaldı
Ayrıntılar geliyor
Çatalca'da kuvvetli yağış nedeniyle Karamandere'nin taşması sonucu bazı araçlar sular altında kaldı.
İstanbul'da etkili olan sağanak ve fırtına Çatalca'da sele sebep oldu.
Kuvvetli yağış, özellikle kentin kuzey bölgelerinde hayatı olumsuz etkiledi.
Çatalca'da bulunan Karamandere yağış nedeniyle taştı. Dere çevresindeki bölgede bulunan bazı araçlar sular altında kaldı.
Araçların sular altında kalması cep telefonu kamerasınca da kaydedildi.