https://anlatilaninotesi.com.tr/20261129/tifliste-muhalefet-ozgurluk-meydaninda-toplandi-1110665403.html
Tiflis’te muhalefet Özgürlük Meydanı’nda toplandı
Tiflis’te muhalefet Özgürlük Meydanı’nda toplandı
Sputnik Türkiye
Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te muhalefet, hükümetin Avrupa Birliği’ne (AB) katılım müzakerelerini 2028 sonuna kadar askıya alma kararının ikinci yıl dönümünde... 29.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-29T00:17+0300
2026-11-29T00:17+0300
2026-11-29T00:17+0300
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Sputnik muhabirinin aktardığına göre, Özgürlük Meydanı’ndaki mitingde siyasetçiler, sivil toplum aktivistleri ve protestolarda gözaltına alınanların yakınları konuştu. Göstericiler, Gürcistan ve AB bayrakları ile protesto sloganlarının yer aldığı pankartlar taşıdı.Gürcistan Başbakanı İrakli Kobahidze, 28 Kasım 2024’te AB’ye katılım müzakerelerinin askıya alındığını açıklamıştı. Kararın ardından başlayan protestolarda onlarca kişi gözaltına alınmış ve haklarında yasal işlem başlatılmıştı.Kobahidze, mitingin düzenlendiği cumartesi günü İmedi televizyonuna verdiği demeçte, hükümetin AB’ye üyelik hedefini koruduğunu söyledi. Gürcistan’ın üyeliğine kadar AB’nin yaklaşımının değişmesini ve Avrupa’nın yaklaşık 70 yıldır dayandığı geleneksel değerlerin yeniden benimsenmesini beklediklerini belirten Kobahidze, “Avrupa’ya onur, refah ve özgürlükle ilerleme” yönündeki seçim vaatlerinin de geçerli olduğunu kaydetti.Kobahidze, "28 Kasım 2024 tarihli bildiriyi doğru okuyup anlayan herkes, bunun Avrupa yolundan doğrudan veya dolaylı olarak bir sapma anlamına gelmediğini açıkça görebilir. Biz sadece Avrupa bürokrasisinin şantajına son verdik" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261128/arnavutlukta-binlerce-kisi-sokakta-bagimsizlik-gununde-tansiyon-yukseldi-1110662297.html
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gürcistan, tiflis, muhalefet, protesto, irakli kobahidze, avrupa birliği, ab, sputnik
gürcistan, tiflis, muhalefet, protesto, irakli kobahidze, avrupa birliği, ab, sputnik
Tiflis’te muhalefet Özgürlük Meydanı’nda toplandı
Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te muhalefet, hükümetin Avrupa Birliği’ne (AB) katılım müzakerelerini 2028 sonuna kadar askıya alma kararının ikinci yıl dönümünde miting düzenledi.
Sputnik muhabirinin aktardığına göre, Özgürlük Meydanı’ndaki mitingde siyasetçiler, sivil toplum aktivistleri ve protestolarda gözaltına alınanların yakınları konuştu. Göstericiler, Gürcistan ve AB bayrakları ile protesto sloganlarının yer aldığı pankartlar taşıdı.
Gürcistan Başbakanı İrakli Kobahidze, 28 Kasım 2024’te AB’ye katılım müzakerelerinin askıya alındığını açıklamıştı. Kararın ardından başlayan protestolarda onlarca kişi gözaltına alınmış ve haklarında yasal işlem başlatılmıştı.
Kobahidze, mitingin düzenlendiği cumartesi günü İmedi televizyonuna verdiği demeçte, hükümetin AB’ye üyelik hedefini koruduğunu söyledi. Gürcistan’ın üyeliğine kadar AB’nin yaklaşımının değişmesini ve Avrupa’nın yaklaşık 70 yıldır dayandığı geleneksel değerlerin yeniden benimsenmesini beklediklerini belirten Kobahidze, “Avrupa’ya onur, refah ve özgürlükle ilerleme” yönündeki seçim vaatlerinin de geçerli olduğunu kaydetti.
Kobahidze, "28 Kasım 2024 tarihli bildiriyi doğru okuyup anlayan herkes, bunun Avrupa yolundan doğrudan veya dolaylı olarak bir sapma anlamına gelmediğini açıkça görebilir. Biz sadece Avrupa bürokrasisinin şantajına son verdik" dedi.