https://anlatilaninotesi.com.tr/20261128/arnavutlukta-binlerce-kisi-sokakta-bagimsizlik-gununde-tansiyon-yukseldi-1110662297.html

Arnavutluk'ta binlerce kişi sokakta: Bağımsızlık gününde tansiyon yükseldi

Arnavutluk'ta binlerce kişi sokakta: Bağımsızlık gününde tansiyon yükseldi

Sputnik Türkiye

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da binlerce kişinin katıldığı hükümet karşıtı gösteride polis ile protestocular arasında çatışma çıktı. Polis, taş ve sopalarla... 28.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-28T16:18+0300

2026-11-28T16:18+0300

2026-11-28T16:18+0300

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donald trump

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arnavutluk

tiran

avrupa parlamentosu (ap)

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Arnavutluk'un başkenti Tiran'da binlerce kişi protestoda bir araya geldi. Ülkenin bağımsızlığının 114'üncü yıl dönümüne denk gelen protestoda polis ile göstericiler arasında çatışma yaşandı.Göstericiler kamu binalarının camlarını kırmaya ve sokak kameralarına zarar vermeye çalışırken polis göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullandı. Ülkenin farklı bölgelerinden ve yurt dışından gelen katılımcılar, Tiran'ın ana meydanlarından İskender Bey Meydanı'nda toplandı.Protesto nedeniyle başkente ulaşan ana yollarda da güvenlik önlemleri artırıldı. Polis ekipleri, şehre giriş ve çıkış güzergahlarında araç kontrolleri gerçekleştirdi.Göstericiler, hükümetin değişmesini ve yolsuzluğun sona ermesini talep etti. Protestolar mayıs ayında başladıCumartesi günü düzenlenen gösteri, Arnavutluk'ta mayıs ayının sonlarından bu yana devam eden hükümet karşıtı protestoların son halkası oldu.Eylemler ilk olarak ülkenin güney kıyısında planlanan büyük ölçekli lüks turizm projesine yönelik tepkilerle başladı. ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner'ın kurduğu yatırım şirketiyle bağlantılı proje, protestoların ilk çıkış noktası oldu."Flamingo hareketi" olarak anılan gösterilerin ardından eylül ayında öğrenciler de eğitim koşullarının ve yaşam standartlarının iyileştirilmesi talebiyle protestolar düzenledi. Bu eylemlerin bir kısmında şiddet olayları yaşandı.Süreç içinde protestocuların talepleri genişleyerek Başbakan Edi Rama'nın istifasına yönelik çağrıları da kapsadı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261103/avrupada-pes-pese-protesto-ve-grevler-bircok-ulkede-gosteriler-duzenlendi-1110072067.html

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donald trump, jared kushner, arnavutluk, tiran, avrupa parlamentosu (ap)