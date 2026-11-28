https://anlatilaninotesi.com.tr/20261128/arnavutlukta-binlerce-kisi-sokakta-bagimsizlik-gununde-tansiyon-yukseldi-1110662297.html
Arnavutluk'ta binlerce kişi sokakta: Bağımsızlık gününde tansiyon yükseldi
Arnavutluk'ta binlerce kişi sokakta: Bağımsızlık gününde tansiyon yükseldi
Sputnik Türkiye
Arnavutluk'un başkenti Tiran'da binlerce kişinin katıldığı hükümet karşıtı gösteride polis ile protestocular arasında çatışma çıktı. Polis, taş ve sopalarla... 28.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-28T16:18+0300
2026-11-28T16:18+0300
2026-11-28T16:18+0300
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Arnavutluk'un başkenti Tiran'da binlerce kişi protestoda bir araya geldi. Ülkenin bağımsızlığının 114'üncü yıl dönümüne denk gelen protestoda polis ile göstericiler arasında çatışma yaşandı.Göstericiler kamu binalarının camlarını kırmaya ve sokak kameralarına zarar vermeye çalışırken polis göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullandı. Ülkenin farklı bölgelerinden ve yurt dışından gelen katılımcılar, Tiran'ın ana meydanlarından İskender Bey Meydanı'nda toplandı.Protesto nedeniyle başkente ulaşan ana yollarda da güvenlik önlemleri artırıldı. Polis ekipleri, şehre giriş ve çıkış güzergahlarında araç kontrolleri gerçekleştirdi.Göstericiler, hükümetin değişmesini ve yolsuzluğun sona ermesini talep etti. Protestolar mayıs ayında başladıCumartesi günü düzenlenen gösteri, Arnavutluk'ta mayıs ayının sonlarından bu yana devam eden hükümet karşıtı protestoların son halkası oldu.Eylemler ilk olarak ülkenin güney kıyısında planlanan büyük ölçekli lüks turizm projesine yönelik tepkilerle başladı. ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner'ın kurduğu yatırım şirketiyle bağlantılı proje, protestoların ilk çıkış noktası oldu."Flamingo hareketi" olarak anılan gösterilerin ardından eylül ayında öğrenciler de eğitim koşullarının ve yaşam standartlarının iyileştirilmesi talebiyle protestolar düzenledi. Bu eylemlerin bir kısmında şiddet olayları yaşandı.Süreç içinde protestocuların talepleri genişleyerek Başbakan Edi Rama'nın istifasına yönelik çağrıları da kapsadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261103/avrupada-pes-pese-protesto-ve-grevler-bircok-ulkede-gosteriler-duzenlendi-1110072067.html
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donald trump, jared kushner, arnavutluk, tiran, avrupa parlamentosu (ap)
donald trump, jared kushner, arnavutluk, tiran, avrupa parlamentosu (ap)
Arnavutluk'ta binlerce kişi sokakta: Bağımsızlık gününde tansiyon yükseldi
Arnavutluk'un başkenti Tiran'da binlerce kişinin katıldığı hükümet karşıtı gösteride polis ile protestocular arasında çatışma çıktı. Polis, taş ve sopalarla kamu binalarına zarar vermeye çalışan göstericileri göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullanarak dağıtmaya çalıştı.
Arnavutluk'un başkenti Tiran'da binlerce kişi protestoda bir araya geldi. Ülkenin bağımsızlığının 114'üncü yıl dönümüne denk gelen protestoda polis ile göstericiler arasında çatışma yaşandı.
Göstericiler kamu binalarının camlarını kırmaya ve sokak kameralarına zarar vermeye çalışırken polis göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullandı. Ülkenin farklı bölgelerinden ve yurt dışından gelen katılımcılar, Tiran'ın ana meydanlarından İskender Bey Meydanı'nda toplandı.
Protesto nedeniyle başkente ulaşan ana yollarda da güvenlik önlemleri artırıldı. Polis ekipleri, şehre giriş ve çıkış güzergahlarında araç kontrolleri gerçekleştirdi.
Göstericiler, hükümetin değişmesini ve yolsuzluğun sona ermesini talep etti.
Protestolar mayıs ayında başladı
Cumartesi günü düzenlenen gösteri, Arnavutluk'ta mayıs ayının sonlarından bu yana devam eden hükümet karşıtı protestoların son halkası oldu.
Eylemler ilk olarak ülkenin güney kıyısında planlanan büyük ölçekli lüks turizm projesine yönelik tepkilerle başladı. ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner'ın kurduğu yatırım şirketiyle bağlantılı proje, protestoların ilk çıkış noktası oldu.
"Flamingo hareketi" olarak anılan gösterilerin ardından eylül ayında öğrenciler de eğitim koşullarının ve yaşam standartlarının iyileştirilmesi talebiyle protestolar düzenledi. Bu eylemlerin bir kısmında şiddet olayları yaşandı.
Süreç içinde protestocuların talepleri genişleyerek Başbakan Edi Rama'nın istifasına yönelik çağrıları da kapsadı.