https://anlatilaninotesi.com.tr/20261129/suudi-koalisyonundan-ras-isa-icin-tahliye-cagrisi-husilerden-misilleme-tehdidi-1110672152.html
Suudi koalisyonundan Ras İsa için tahliye çağrısı, Husilerden misilleme tehdidi
Suudi koalisyonundan Ras İsa için tahliye çağrısı, Husilerden misilleme tehdidi
Sputnik Türkiye
Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'ın Ras İsa Limanı'na saldırdığını öne sürdü. Grup, buna karşılık Cidde Limanı başta olmak üzere Suudi Arabistan'ın... 29.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-29T13:02+0300
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Husilere ait El Mesire televizyonu, Suudi Arabistan'ın Ras İsa'ya saldırdığını duyurdu. Yemen'in batısındaki Hudeyde vilayetinde bulunan Ras İsa, Husi kontrolündeki bölgelere yakıt ithalatının yapıldığı ana liman.Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon ise saldırıdan kısa süre önce bir açıklama yapmıştı. Koalisyon, sivillere güvenlikleri için Ras İsa Limanı'nı boşaltmaları çağrısında bulunmuş ve bölgenin haritasını paylaşmıştı.Husiler de Suudi Arabistan'ın Kızıldeniz limanlarında ve çevresinde bulunan işçilere ve sakinlere bölgeyi derhal terk etmeleri çağrısı yaptı. Grup, nakliye şirketlerinden de gemilerini bu limanlardan çıkarmalarını istedi.Ras İsa daha önce de hedef alınmıştıRas İsa, 2014'te Yemen'de savaş başlamadan önce ham petrol ihracat terminali olarak kullanılıyordu. Liman daha önce ABD ve İsrail tarafından da vurulmuştu.ABD ordusu Nisan 2025'te Ras İsa'ya saldırmıştı. ABD, amacın Husilerin yakıt kaynağını kesmek ve grubu gelirden yoksun bırakmak olduğunu açıklamıştı. İsrail de Temmuz 2025'te Ras İsa ile birlikte iki Yemen limanını daha vurmuştu. İsrail, bunun Husilerin kendisine yönelik saldırılarına karşılık olduğunu söylemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261129/pakistan-suudi-arabistana-askeri-birlik-konuslandirdigini-duyurdu-1110669436.html
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Suudi koalisyonundan Ras İsa için tahliye çağrısı, Husilerden misilleme tehdidi
Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'ın Ras İsa Limanı'na saldırdığını öne sürdü. Grup, buna karşılık Cidde Limanı başta olmak üzere Suudi Arabistan'ın Kızıldeniz kıyısındaki tüm limanlarını hedef alacağını açıkladı.
Husilere ait El Mesire televizyonu, Suudi Arabistan'ın Ras İsa'ya saldırdığını duyurdu. Yemen'in batısındaki Hudeyde vilayetinde bulunan Ras İsa, Husi kontrolündeki bölgelere yakıt ithalatının yapıldığı ana liman.
Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon ise saldırıdan kısa süre önce bir açıklama yapmıştı. Koalisyon, sivillere güvenlikleri için Ras İsa Limanı'nı boşaltmaları çağrısında bulunmuş ve bölgenin haritasını paylaşmıştı.
Husiler de Suudi Arabistan'ın Kızıldeniz limanlarında ve çevresinde bulunan işçilere ve sakinlere bölgeyi derhal terk etmeleri çağrısı yaptı. Grup, nakliye şirketlerinden de gemilerini bu limanlardan çıkarmalarını istedi.
Ras İsa daha önce de hedef alınmıştı
Ras İsa, 2014'te Yemen'de savaş başlamadan önce ham petrol ihracat terminali olarak kullanılıyordu. Liman daha önce ABD ve İsrail tarafından da vurulmuştu.
ABD ordusu Nisan 2025'te Ras İsa'ya saldırmıştı. ABD, amacın Husilerin yakıt kaynağını kesmek ve grubu gelirden yoksun bırakmak olduğunu açıklamıştı. İsrail de Temmuz 2025'te Ras İsa ile birlikte iki Yemen limanını daha vurmuştu. İsrail, bunun Husilerin kendisine yönelik saldırılarına karşılık olduğunu söylemişti.
Yemen'de savaş, Husilerin 2014 sonunda başkent Sana'yı
ele geçirmesiyle başladı. Suudi Arabistan liderliğindeki askeri koalisyon, Mart 2015'te uluslararası alanda tanınan hükümeti desteklemek için müdahale etti. 2022'de BM arabuluculuğunda varılan ateşkes, bu yıl temmuzda çatışmalar yeniden başlayana kadar büyük ölçüde korunmuştu. Yeniden başlayan çatışmalar,
ülkedeki uzun süreli insani krizi derinleştirdi.