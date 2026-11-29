https://anlatilaninotesi.com.tr/20261129/suudi-koalisyonundan-ras-isa-icin-tahliye-cagrisi-husilerden-misilleme-tehdidi-1110672152.html

Suudi koalisyonundan Ras İsa için tahliye çağrısı, Husilerden misilleme tehdidi

Suudi koalisyonundan Ras İsa için tahliye çağrısı, Husilerden misilleme tehdidi

Sputnik Türkiye

Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'ın Ras İsa Limanı'na saldırdığını öne sürdü. Grup, buna karşılık Cidde Limanı başta olmak üzere Suudi Arabistan'ın... 29.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-29T13:02+0300

2026-11-29T13:02+0300

2026-11-29T13:02+0300

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Husilere ait El Mesire televizyonu, Suudi Arabistan'ın Ras İsa'ya saldırdığını duyurdu. Yemen'in batısındaki Hudeyde vilayetinde bulunan Ras İsa, Husi kontrolündeki bölgelere yakıt ithalatının yapıldığı ana liman.Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon ise saldırıdan kısa süre önce bir açıklama yapmıştı. Koalisyon, sivillere güvenlikleri için Ras İsa Limanı'nı boşaltmaları çağrısında bulunmuş ve bölgenin haritasını paylaşmıştı.Husiler de Suudi Arabistan'ın Kızıldeniz limanlarında ve çevresinde bulunan işçilere ve sakinlere bölgeyi derhal terk etmeleri çağrısı yaptı. Grup, nakliye şirketlerinden de gemilerini bu limanlardan çıkarmalarını istedi.Ras İsa daha önce de hedef alınmıştıRas İsa, 2014'te Yemen'de savaş başlamadan önce ham petrol ihracat terminali olarak kullanılıyordu. Liman daha önce ABD ve İsrail tarafından da vurulmuştu.ABD ordusu Nisan 2025'te Ras İsa'ya saldırmıştı. ABD, amacın Husilerin yakıt kaynağını kesmek ve grubu gelirden yoksun bırakmak olduğunu açıklamıştı. İsrail de Temmuz 2025'te Ras İsa ile birlikte iki Yemen limanını daha vurmuştu. İsrail, bunun Husilerin kendisine yönelik saldırılarına karşılık olduğunu söylemişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261129/pakistan-suudi-arabistana-askeri-birlik-konuslandirdigini-duyurdu-1110669436.html

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