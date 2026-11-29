Pakistan, Suudi Arabistan'a askeri birlik konuşlandırdığını duyurdu
10:44 29.11.2026 (güncellendi: 12:08 29.11.2026)
© AA / Royal Court of Saudi ArabiaPakistan Başbakanı Şahbaz Şerif - Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman
© AA / Royal Court of Saudi Arabia
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Pakistan, Suudi Arabistan'ın güvenliğini korumaya yönelik taahhütleri kapsamında ülkeye asker gönderdiğini bildirdi. Dün düzenlenen asker uğurlama töreninin ardından, ‘askerlerin kendilerine verilen görevi yerine getireceği’ aktarıldı.
Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) yapılan açıklamada, İslamabad yönetiminin Suudi Arabistan'ın güvenliğini, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü koruma konusundaki kararlılığını sürdürdüğü ifade edildi.
Açıklamada, dün düzenlenen uğurlama töreninin ardından Suudi Arabistan'a gönderilen Pakistan askerlerinin mutabakata varılan taahhütler ve mevcut savunma işbirliği çerçevesinde Suudi Arabistan topraklarında kendilerine verilen görevleri yerine getireceği belirtildi.
Pakistan'ın asker gönderme kararının iki ülke arasında uzun yıllardır süren stratejik ortaklığa dayandığı kaydedilen açıklamada, "söz konusu adımın güvenlik endişeleri karşısında Suudi Arabistan'ın savunma kapasitesinin güçlendirilmesine katkı sağlayacağı" ifade edildi.
İslamabad’daki toplantının ardından
Söz konusu gelişme, Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında tesis edilen Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi'nin ikinci olağan toplantısının 27 Kasım'da İslamabad'da düzenlenmesinin ardından geldi.
AA, habere “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın 7 Ağustos'ta Mekke'de imzaladıkları ‘Ortak Savunma için Mekke Anlaşması’, bölgesel sahiplenme anlayışı temelinde, ortak caydırıcılık ve savunma yoluyla üç ülkenin güvenliklerinin tahkim edilmesini ve bölgesel güvenlik ile istikrara katkı sağlanmasını hedefliyor” notu düştü.
Mekke Anlaşması hakkında
Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında Mekke Ortak Savunma Anlaşması, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Muhammed Şahbaz Şerif ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Başbakanı Muhammed bin Selman tarafından 7 Ağustos'ta Mekke'de imzalandı.
Komitenin ilk toplantısı 31 Ağustos'ta Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da gerçekleştirildi. Toplantıda anlaşmanın kurumsallaştırılmasına yönelik teknik çalışmalar ele alındı.
Anlaşma, yayınlanan ortak metne göre, "her türlü saldırganlığa karşı kolektif caydırıcılığı güçlendirmeyi amaçlamakta ve üç devletten herhangi birine karşı gerçekleştirilecek bir silahlı saldırının hepsine karşı yapılmış sayılacağını hükme bağlamaktadır.
Anlaşma ayrıca, üç devlet arasındaki savunma iş birliğinin tüm boyutlarıyla geliştirilmesini öngörmektedir."