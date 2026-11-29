https://anlatilaninotesi.com.tr/20261129/super-el-nino-ile-kutup-girdabi-arasinda-bu-kis-tuhaf-gecebilir-uyarisi-1110676213.html

Süper El Nino ile kutup girdabı arasında ‘Bu kış tuhaf geçebilir’ uyarısı

Süper El Nino ile kutup girdabı arasında ‘Bu kış tuhaf geçebilir’ uyarısı

Sputnik Türkiye

Dünya çapında bu kışın seyri iki olgu arasındaki mücadeleye bağlı görünüyor. Bir yanda 1950'den bu yana en güçlü olması beklenen ‘süper El Nino’, kuzey kutbu ülkeleri iiçin öbür erken bozulan kutup girdabı var.

2026-11-29T15:21+0300

2026-11-29T15:21+0300

2026-11-29T15:21+0300

yaşam

süper el nino

kuzey kutbu

dünya

meteoroloji genel müdürlüğü

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Dünya apında bu kışın seyri iki olgu arasındaki mücadeleye bağlı görünüyor. Bir yanda 1950'den bu yana en güçlü olması beklenen ‘süper El Nino’, kuzey kutbu ülkeleri için öbür erken bozulan kutup girdabı var.Kutup girdabı ise genellikle mart ya da nisanda dağılıyor, ancak bu yıl şimdiden bozulmaya başladı. Araştırmacılar nedenini henüz tam olarak bilmiyor, ancak iklim değişikliğinin rol oynayabileceğini düşünüyor.Kuzey Kutbu dünyanın geri kalanından yaklaşık dört kat hızlı ısınıyor. Bu da kutup ile alçak enlemler arasındaki sıcaklık farkını daraltıyor. Sonuçta girdap zayıflıyor ve dondurucu hava güneye kaçabiliyor.Amerikan basınından The Atlantic’te yer alan habere göre böyle bir soğuk hava dalgası zamanında gelmezse galip gelen El Nino olacak gibi görünüyor. Bu yılki süper El Nino şimdiden Kaliforniya'da ciddi kıyı erozyonu ve Pasifik'te art arda büyük kasırgalarla ilişkilendiriliyor. Deniz kaplumbağalarının olağan yaşam alanlarından çok uzakta görülmesi de El Nino'ya bağlanıyor.Türkiye nasıl etkilenir?Türkiye, El Nino'nun doğrudan ve en belirgin etkilerinin görüldüğü bölgeler arasında yer almıyor. Uzmanlara göre etki, küresel atmosfer dolaşımı ve kutup girdabı üzerinden dolaylı olarak hissediliyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre, bu kış dondurucu soğuklardan çok ılık ve normallerin üzerinde yağışlı bir hava yaşanacak.Kışın son halini ise Kuzey Atlantik Salınımı (NAO), Akdeniz'deki deniz suyu sıcaklıkları ve kutup girdabındaki değişimler belirleyecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261129/beklenen-kar-basladi-iki-kent-beyaza-burundu-1110667709.html

süper el nino

kuzey kutbu

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