https://anlatilaninotesi.com.tr/20261129/beklenen-kar-basladi-iki-kent-beyaza-burundu-1110667709.html
Beklenen kar başladı: İki kent beyaza büründü
Beklenen kar başladı: İki kent beyaza büründü
Sputnik Türkiye
Kırklareli ve Edirne'nin yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor. 29.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-29T09:50+0300
2026-11-29T09:50+0300
2026-11-29T09:50+0300
yaşam
kırklareli
edirne
kar
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0b/1d/1110667778_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_255b6c2527ce88faafb1eed4bd8eaa2e.jpg
Meteoroloji uyarmıştı, Kırklareli ve Edirne'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı.Sabaha karşı arttıKırklareli'nde sabaha karşı başlayan ve zamanla şiddetini artıran kar yağışı, özellikle yüksek kesimlerde etkisini gösterdi.Kofçaz ilçesi ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında tipi şeklinde etkili olan yağış, görüş mesafesini düşürerek ulaşımda aksamalara yol açtı.Karayolları 15. Şube Şefliği ve İl Özel İdaresi ekipleri, güzergahlarda kar temizleme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece ölçüldüğü kentte, kar yağışının akşam saatlerine kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor.Edirne'nin yüksek kesimleri beyaza büründüEdirne'nin Hamzabeyli Sınır Kapısı yakınlarında da kar yağışı etkili oluyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261129/meteoroloji-uyardi-hava-sicakligi-dusecek-firtina-ve-yagis-geliyor-hangi-illerde-kar-beklentisi-var-1110665523.html
kırklareli
edirne
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0b/1d/1110667778_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_03f5c94d2667f78950760bad5b2df65b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
kırklareli, edirne, kar
Beklenen kar başladı: İki kent beyaza büründü
Kırklareli ve Edirne'nin yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor.
Meteoroloji uyarmıştı, Kırklareli ve Edirne'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı.
Kırklareli'nde sabaha karşı başlayan ve zamanla şiddetini artıran kar yağışı, özellikle yüksek kesimlerde etkisini gösterdi.
Kofçaz ilçesi ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında tipi şeklinde etkili olan yağış, görüş mesafesini düşürerek ulaşımda aksamalara yol açtı.
Karayolları 15. Şube Şefliği ve İl Özel İdaresi ekipleri, güzergahlarda kar temizleme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.
Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece ölçüldüğü kentte, kar yağışının akşam saatlerine kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor.
Edirne'nin yüksek kesimleri beyaza büründü
Edirne'nin Hamzabeyli Sınır Kapısı yakınlarında da kar yağışı etkili oluyor.