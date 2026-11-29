https://anlatilaninotesi.com.tr/20261129/beklenen-kar-basladi-iki-kent-beyaza-burundu-1110667709.html

Beklenen kar başladı: İki kent beyaza büründü

Beklenen kar başladı: İki kent beyaza büründü

Sputnik Türkiye

Kırklareli ve Edirne'nin yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor. 29.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-29T09:50+0300

2026-11-29T09:50+0300

2026-11-29T09:50+0300

yaşam

kırklareli

edirne

kar

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Meteoroloji uyarmıştı, Kırklareli ve Edirne'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı.Sabaha karşı arttıKırklareli'nde sabaha karşı başlayan ve zamanla şiddetini artıran kar yağışı, özellikle yüksek kesimlerde etkisini gösterdi.Kofçaz ilçesi ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında tipi şeklinde etkili olan yağış, görüş mesafesini düşürerek ulaşımda aksamalara yol açtı.Karayolları 15. Şube Şefliği ve İl Özel İdaresi ekipleri, güzergahlarda kar temizleme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece ölçüldüğü kentte, kar yağışının akşam saatlerine kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor.Edirne'nin yüksek kesimleri beyaza büründüEdirne'nin Hamzabeyli Sınır Kapısı yakınlarında da kar yağışı etkili oluyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261129/meteoroloji-uyardi-hava-sicakligi-dusecek-firtina-ve-yagis-geliyor-hangi-illerde-kar-beklentisi-var-1110665523.html

kırklareli

edirne

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kırklareli, edirne, kar