https://anlatilaninotesi.com.tr/20261129/sivasta-amator-macta-carpisan-iki-oyuncu-hastaneye-kaldirildi-1110680513.html
Sivas’ta amatör maçta çarpışan iki oyuncu hastaneye kaldırıldı
Sivas’ta amatör maçta çarpışan iki oyuncu hastaneye kaldırıldı
Sputnik Türkiye
Sivas’ta amatör küme futbol maçında 2 futbolcu kafa kafaya çarpıştı. İlk müdahale sahadaki sağlık görevlileri tarafından yapıldı ve sporcular ambulansla Numune... 29.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-29T19:25+0300
2026-11-29T19:25+0300
2026-11-29T19:25+0300
spor
sivas
futbol maçı
kafa
çarpışma
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Süper Amatör Küme B Grubu'ndan Hafik Belediyespor ile 4 Eylülspor takımları karşı karşıya geldi.Maçın 36. dakikasında 4 Eylülspor kalecisi Umut Can Koç ile takım arkadaşı Furkan Güney kafa kafaya çarpıştı.Oyunculara ilk müdahale sahadaki sağlık görevlileri tarafından yapıldı. Daha sora futbolcular, ambulansla Numune Hastanesi'ne kaldırıldı.Futbolcuların çarpışma anı ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261129/adalet-bakani-gurlek-acikladi-siparis-goturdugu-kadina-yumrukla-saldirip-bayiltan-kurye-tutuklandi-1110676539.html
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sivas, futbol maçı, kafa, çarpışma
sivas, futbol maçı, kafa, çarpışma
Sivas’ta amatör maçta çarpışan iki oyuncu hastaneye kaldırıldı
Sivas’ta amatör küme futbol maçında 2 futbolcu kafa kafaya çarpıştı. İlk müdahale sahadaki sağlık görevlileri tarafından yapıldı ve sporcular ambulansla Numune hastaneye kaldırıldı.
Süper Amatör Küme B Grubu'ndan Hafik Belediyespor ile 4 Eylülspor takımları karşı karşıya geldi.
Maçın 36. dakikasında 4 Eylülspor kalecisi Umut Can Koç ile takım arkadaşı Furkan Güney kafa kafaya çarpıştı.
Oyunculara ilk müdahale sahadaki sağlık görevlileri tarafından yapıldı. Daha sora futbolcular, ambulansla Numune Hastanesi'ne kaldırıldı.
Futbolcuların çarpışma anı ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.