https://anlatilaninotesi.com.tr/20261129/sivasta-amator-macta-carpisan-iki-oyuncu-hastaneye-kaldirildi-1110680513.html

Sivas’ta amatör maçta çarpışan iki oyuncu hastaneye kaldırıldı

Sivas’ta amatör maçta çarpışan iki oyuncu hastaneye kaldırıldı

Sputnik Türkiye

Sivas’ta amatör küme futbol maçında 2 futbolcu kafa kafaya çarpıştı. İlk müdahale sahadaki sağlık görevlileri tarafından yapıldı ve sporcular ambulansla Numune... 29.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-29T19:25+0300

2026-11-29T19:25+0300

2026-11-29T19:25+0300

spor

sivas

futbol maçı

kafa

çarpışma

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Süper Amatör Küme B Grubu'ndan Hafik Belediyespor ile 4 Eylülspor takımları karşı karşıya geldi.Maçın 36. dakikasında 4 Eylülspor kalecisi Umut Can Koç ile takım arkadaşı Furkan Güney kafa kafaya çarpıştı.Oyunculara ilk müdahale sahadaki sağlık görevlileri tarafından yapıldı. Daha sora futbolcular, ambulansla Numune Hastanesi'ne kaldırıldı.Futbolcuların çarpışma anı ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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Sputnik Türkiye

sivas, futbol maçı, kafa, çarpışma