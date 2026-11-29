https://anlatilaninotesi.com.tr/20261129/adalet-bakani-gurlek-acikladi-siparis-goturdugu-kadina-yumrukla-saldirip-bayiltan-kurye-tutuklandi-1110676539.html

Adalet Bakanı Gürlek açıkladı: Sipariş götürdüğü kadına yumrukla saldırıp bayıltan kurye tutuklandı

Adalet Bakanı Gürlek açıkladı: Sipariş götürdüğü kadına yumrukla saldırıp bayıltan kurye tutuklandı

Sputnik Türkiye

Antalya'da bir kadın, siparişi getirirken uzun süre adresi bulamayan kuryenin yumruklu saldırısına uğramıştı. Bakan Gürlek şüpheli kuryenin tutuklandığını... 29.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-29T15:55+0300

2026-11-29T15:55+0300

2026-11-29T17:03+0300

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akın gürlek

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, Antalya'da sipariş götürdüğü kadını yumruklayarak bayılmasına sebep olan kuryenin tutuklandığını açıkladı."Kadına yönelik şiddetin hiçbir gerekçesi, hiçbir mazereti olamaz." ifadelerini kullanan Bakan Gürlek, "Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde, yemek siparişini teslim almak isteyen bir kadın vatandaşımızın kurye tarafından darbedildiğini üzüntüyle öğrendim. Olayın ardından yürütülen çalışmalar sonucunda yakalanarak adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir." dedi.'Hiçbir kadın yalnız değildir'Gürlek ayrıca şunları ekledi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261127/ege-universitesinde-kadin-profesore-delici-aletle-saldiri-saldirgan-ogrenci-cikti-1110642429.html

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