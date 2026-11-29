https://anlatilaninotesi.com.tr/20261129/adalet-bakani-gurlek-acikladi-siparis-goturdugu-kadina-yumrukla-saldirip-bayiltan-kurye-tutuklandi-1110676539.html
Adalet Bakanı Gürlek açıkladı: Sipariş götürdüğü kadına yumrukla saldırıp bayıltan kurye tutuklandı
Adalet Bakanı Gürlek açıkladı: Sipariş götürdüğü kadına yumrukla saldırıp bayıltan kurye tutuklandı
Sputnik Türkiye
Antalya'da bir kadın, siparişi getirirken uzun süre adresi bulamayan kuryenin yumruklu saldırısına uğramıştı. Bakan Gürlek şüpheli kuryenin tutuklandığını... 29.11.2026, Sputnik Türkiye
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, Antalya'da sipariş götürdüğü kadını yumruklayarak bayılmasına sebep olan kuryenin tutuklandığını açıkladı."Kadına yönelik şiddetin hiçbir gerekçesi, hiçbir mazereti olamaz." ifadelerini kullanan Bakan Gürlek, "Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde, yemek siparişini teslim almak isteyen bir kadın vatandaşımızın kurye tarafından darbedildiğini üzüntüyle öğrendim. Olayın ardından yürütülen çalışmalar sonucunda yakalanarak adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir." dedi.'Hiçbir kadın yalnız değildir'Gürlek ayrıca şunları ekledi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261127/ege-universitesinde-kadin-profesore-delici-aletle-saldiri-saldirgan-ogrenci-cikti-1110642429.html
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Adalet Bakanı Gürlek açıkladı: Sipariş götürdüğü kadına yumrukla saldırıp bayıltan kurye tutuklandı
15:55 29.11.2026 (güncellendi: 17:03 29.11.2026)
Antalya'da bir kadın, siparişi getirirken uzun süre adresi bulamayan kuryenin yumruklu saldırısına uğramıştı. Bakan Gürlek şüpheli kuryenin tutuklandığını duyurdu.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Antalya'da sipariş götürdüğü kadını yumruklayarak bayılmasına sebep olan kuryenin tutuklandığını açıkladı.
"Kadına yönelik şiddetin hiçbir gerekçesi, hiçbir mazereti olamaz." ifadelerini kullanan Bakan Gürlek, "Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde, yemek siparişini teslim almak isteyen bir kadın vatandaşımızın kurye tarafından darbedildiğini üzüntüyle öğrendim. Olayın ardından yürütülen çalışmalar sonucunda yakalanarak adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir." dedi.
'Hiçbir kadın yalnız değildir'
Gürlek ayrıca şunları ekledi:
"Kadınlarımızın huzur ve güven içinde yaşama hakkını korumak için şiddetin hiçbir türüne müsamaha göstermeyeceğiz. Sıfır tolerans ilkesi doğrultusunda mücadelemizi kararlılıkla sürdürecek, adli süreci titizlikle takip edeceğiz. Saldırıya uğrayan vatandaşımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hiçbir kadın şiddet karşısında yalnız değildir. Devletimiz, tüm kurumlarıyla kadınlarımızın yanındadır.