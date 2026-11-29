https://anlatilaninotesi.com.tr/20261129/sibiryadan-geldi-istanbulda-etkili-oluyor-firtina-ve-yagis-sebebiyle-bazi-seferler-iptal-edildi-1110671808.html

Sibirya'dan geldi, İstanbul’da etkili oluyor: Fırtına ve yağış sebebiyle bazı seferler iptal edildi

Sibirya'dan geldi, İstanbul’da etkili oluyor: Fırtına ve yağış sebebiyle bazı seferler iptal edildi

Sputnik Türkiye

Soğuk hava dalgasıyla birlikte İstanbul’da kuvvetli rüzgar ve yağış etkili oldu. Olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı Şehir Hatları seferleri iptal edilirken... 29.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-29T12:51+0300

2026-11-29T12:51+0300

2026-11-29T12:51+0300

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İstanbul'da kuvvetli rüzgar ve yağış hayatı olumsuz etkiliyor.Soğuk Hava dalgası etkili oluyorMeteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminleri doğrultusunda Sibirya kökenli soğuk hava dalgası, kentte gece saatlerinden itibaren etkisini gösterdi.Kuvvetli rüzgar ve yağış nedeniyle bazı sürücüler, ana arterler, caddeler, viyadük ve köprülerde araçlarıyla yavaş ilerledi.Anadolu Yakası'nda, Üsküdar'daki Salacak sahilinde bazı vatandaşlar, elverişsiz hava koşullarına rağmen aileleriyle yürüyüş yaptı, bazıları da sahilde balık tuttu.Avrupa Yakası'nda ise Beşiktaş ve Sarıyer'de yürümek için vatandaşlar sahili tercih etti.Sarıyer'de kuvvetli rüzgarın etkisiyle yüksek dalgalar sahile vurdu.Bazı seferler yapılamadıŞiddetli rüzgar ve yağış sebebiyle deniz ulaşımında da aksamalar yaşandı.Şehir Hatlarının Beykoz-Sarıyer, Heybeliada-Maltepe, Çengelköy-Kabataş, Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada-Kadıköy-Beşiktaş, Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada Hattı seferlerinde bazı iptaller yaşandı."TF1 Maçka-Taşkışla" ve "TF2 Eyüp-Piyer Loti" teleferik hatlarında hava muhalefeti nedeniyle seferler yapılamadı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261129/bursa-deniz-otobuslerinin-bugunku-tum-seferleri-iptal-edildi-1110669385.html

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