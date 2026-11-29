https://anlatilaninotesi.com.tr/20261129/bursa-deniz-otobuslerinin-bugunku-tum-seferleri-iptal-edildi-1110669385.html
Bursa Deniz Otobüsleri'nin bugünkü tüm seferleri iptal edildi
Bursa Deniz Otobüsleri'nin bugünkü tüm seferleri iptal edildi
Sputnik Türkiye
Olumsuz hava koşulları deniz ulaşımını da etkiliyor. BUDO bugünkü tüm seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal etti. 29.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-29T10:52+0300
2026-11-29T10:52+0300
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Meteoroloji fırtına uyarısı yapmıştı. Olumsuz hava koşulları ulaşımı olumsuz etkiledi.Bursa Büyükşehir Belediyesince İstanbul ile Bursa arasında işletilen Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bugünkü tüm seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş), Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas) ve İstanbul (Kabataş)-Armutlu (İhlas) hattında karşılıklı gerçekleştirilmesi planlanan 14 sefer olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261123/istanbulda-vapur-seferleri-iptal-edildi-hangi-seferler-yapilamiyor-1110534770.html
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bursa, kabataş, bursa deniz otobüsleri (budo), i̇stanbul, fırtına
bursa, kabataş, bursa deniz otobüsleri (budo), i̇stanbul, fırtına
Bursa Deniz Otobüsleri'nin bugünkü tüm seferleri iptal edildi
Olumsuz hava koşulları deniz ulaşımını da etkiliyor. BUDO bugünkü tüm seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal etti.
Meteoroloji fırtına uyarısı yapmıştı. Olumsuz hava koşulları ulaşımı olumsuz etkiledi.
Bursa Büyükşehir Belediyesince İstanbul ile Bursa arasında işletilen Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bugünkü tüm seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş), Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas) ve İstanbul (Kabataş)-Armutlu (İhlas) hattında karşılıklı gerçekleştirilmesi planlanan 14 sefer olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.