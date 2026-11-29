https://anlatilaninotesi.com.tr/20261129/bursa-deniz-otobuslerinin-bugunku-tum-seferleri-iptal-edildi-1110669385.html

Bursa Deniz Otobüsleri'nin bugünkü tüm seferleri iptal edildi

Bursa Deniz Otobüsleri'nin bugünkü tüm seferleri iptal edildi

Sputnik Türkiye

Olumsuz hava koşulları deniz ulaşımını da etkiliyor. BUDO bugünkü tüm seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal etti. 29.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-29T10:52+0300

2026-11-29T10:52+0300

2026-11-29T10:52+0300

türki̇ye

bursa

kabataş

bursa deniz otobüsleri (budo)

i̇stanbul

fırtına

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/1d/1095758073_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_893142cd17f1c32881763f3fb8b0fc3c.jpg

Meteoroloji fırtına uyarısı yapmıştı. Olumsuz hava koşulları ulaşımı olumsuz etkiledi.Bursa Büyükşehir Belediyesince İstanbul ile Bursa arasında işletilen Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bugünkü tüm seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş), Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas) ve İstanbul (Kabataş)-Armutlu (İhlas) hattında karşılıklı gerçekleştirilmesi planlanan 14 sefer olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261123/istanbulda-vapur-seferleri-iptal-edildi-hangi-seferler-yapilamiyor-1110534770.html

türki̇ye

bursa

kabataş

i̇stanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

bursa, kabataş, bursa deniz otobüsleri (budo), i̇stanbul, fırtına