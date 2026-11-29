https://anlatilaninotesi.com.tr/20261129/rus-sporculara-vize-vermeyi-reddeden-kanada-iki-turnuvadan-mahrum-kaldi-1110672782.html

Rus sporculara vize vermeyi reddeden Kanada iki turnuvadan mahrum kaldı

Rus sporculara vize vermeyi reddeden Kanada iki turnuvadan mahrum kaldı

Sputnik Türkiye

World Aquatics, Kanada hükümetinin Rus sporculara vize vermeme kararı almasının ardından bu ülkede düzenlenmesi planlanan bir turnuvanın farklı bir ülkeye... 29.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-29T13:07+0300

2026-11-29T13:07+0300

2026-11-29T13:07+0300

dünya

rus sporcular

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kanada

vize

montreal

meksika

su sporları

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Dünya Su Sporları Federasyonu (World Aquatics), Kanada hükümetinin Rus yüzücülere vize vermeme kararı almasının ardından bu ülkede düzenlenmesi planlanan Su Atlama Dünya Kupası 1. Ayağı'nın Meksika'ya taşındığını, senkronize yüzme turnuvasının ise takvimden geçici olarak çıkarıldığını duyurdu.World Aquatics basın servisinden yapılan açıklamada, "World Aquatics, siyasi müdahalelerden uzak, kapsayıcı ve erişilebilir uluslararası müsabakalara ev sahipliği yapma konusundaki kararlılığını sürdürmektedir" ifadelerine yer verildi.Başlangıçta 25–28 Şubat 2027 tarihlerinde Kanada'nın Montreal kentinde düzenlenmesi planlanan World Aquatics Su Atlama Dünya Kupası 1. Ayağı Meksika'ya alınması kararlaştırdı. Nisan sonu başlaması öngörülen senkronize yüzme turnuvası ise, yeni bir ev sahibi mekan belirlenene dek geçici olarak takvimden çıkarıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261124/7-avrupa-ulkesinden-abye-rus-ve-belaruslu-sporculara-vize-verilmemesi-cagrisi-1110562833.html

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rus sporcular, rus sporcular, kanada, vize, montreal, meksika, su sporları