https://anlatilaninotesi.com.tr/20261124/7-avrupa-ulkesinden-abye-rus-ve-belaruslu-sporculara-vize-verilmemesi-cagrisi-1110562833.html
7 Avrupa ülkesinden AB’ye Rus ve Belaruslu sporculara vize verilmemesi çağrısı
7 Avrupa ülkesinden AB’ye Rus ve Belaruslu sporculara vize verilmemesi çağrısı
Sputnik Türkiye
Danimarka, İsveç, Polonya, Finlandiya, Estonya, Letonya ve Litvanya liderleri, Avrupa Birliği yönetiminden Rus ve Belaruslu sporculara vize verilmesinin... 24.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-24T20:50+0300
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Yedi Avrupa ülkesinin liderleri, Rusya ve Belarus vatandaşı sporculara vize verilmesinin durdurulması talebiyle Avrupa Birliği (AB) yönetimine mektup gönderdi.Politico tarafından yayımlanan mektubun Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile AB Konseyi Başkanı Antonio Costa’ya hitaben kaleme alındığı belirtildi.Mektuba Danimarka, İsveç, Polonya, Finlandiya, Estonya, Letonya ve Litvanya liderleri imza attı. Liderler, sporun jeopolitik gelişmelerden ayrı tutulamayacağını savundu.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin daha önce yaptığı açıklamada, sporcuların uluslararası turnuvalara katılımında eşitliğin sağlanması ve bunun sportif başarılara dayanması gerektiğini belirtmişti. Putin, siyasetin sporda yeri olmadığını ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261120/zaharova-norvecin-rus-sporculara-yonelik-kisitlamalari-ulusal-kimlige-dayali-acik-bir-ayrimcilik-1110500089.html
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avrupa birliği, ab, polonya, finlandiya, estonya, ursula von der leyen, antonio costa, rus sporcular
avrupa birliği, ab, polonya, finlandiya, estonya, ursula von der leyen, antonio costa, rus sporcular
7 Avrupa ülkesinden AB’ye Rus ve Belaruslu sporculara vize verilmemesi çağrısı
Danimarka, İsveç, Polonya, Finlandiya, Estonya, Letonya ve Litvanya liderleri, Avrupa Birliği yönetiminden Rus ve Belaruslu sporculara vize verilmesinin durdurulmasını istedi.
Yedi Avrupa ülkesinin liderleri, Rusya ve Belarus vatandaşı sporculara vize verilmesinin durdurulması talebiyle Avrupa Birliği (AB) yönetimine mektup gönderdi.
Politico tarafından yayımlanan mektubun Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile AB Konseyi Başkanı Antonio Costa’ya hitaben kaleme alındığı belirtildi.
Mektuba Danimarka, İsveç, Polonya, Finlandiya, Estonya, Letonya ve Litvanya liderleri imza attı. Liderler, sporun jeopolitik gelişmelerden ayrı tutulamayacağını savundu.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin daha önce yaptığı açıklamada, sporcuların uluslararası turnuvalara katılımında eşitliğin sağlanması ve bunun sportif başarılara dayanması gerektiğini belirtmişti. Putin, siyasetin sporda yeri olmadığını ifade etmişti.