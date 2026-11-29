https://anlatilaninotesi.com.tr/20261129/rus-ordusu-ukrayna-silahli-kuvvetleri-icin-muhimmat-ureten-bir-tutun-fabrikasini-daha-vurdu-1110678413.html
Rus ordusu Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için mühimmat üreten bir tütün fabrikasını daha vurdu
Rus ordusu Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için mühimmat üreten bir tütün fabrikasını daha vurdu
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, dün gece Poltava bölgesinde JTI Ukraine Tütün Fabrikası’nı vuran Rus Silahlı Kuvvetleri'nin bugün de Harkov'da Philip Morris Tütün... 29.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-29T17:40+0300
2026-11-29T17:40+0300
2026-11-29T17:43+0300
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rusya savunma bakanlığı
rus ordusu
ukrayna silahlı kuvvetleri
ukrayna
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i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
odessa
harkov
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun gün içinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ni desteklemeye yönelik sanayi işletmelerine, enerji tesislerine ve askeri malzeme taşımak için kullanılan deniz araçlarına yönelik İHA saldırıları düzenlemeye devam ettiğini bildirdi.Bakanlığın paylaştığı hedef listesine göre:▪️ Harkov’da Philip Morris Tütün Fabrikası’nın Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için mühimmat üreten üniteleri;▪️ Dnepropetrovsk bölgesindeki Dneprodzerjinsk kentinde Ukrayna’nın askeri sanayi işletmelerinin faaliyetlerini destekleyen 330 kV’luk trafo merkezi;▪️ Harkov bölgesindeki Krasnopavlovka yerleşiminde Ukrayna’nın askeri sanayi işletmelerinin faaliyetlerini destekleyen 110 kV’luk trafo merkezi; ▪️ Karadeniz'de, Odessa’nın güneybatısında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne yönelik askeri malzemelerin sevkiyatını yapan bir kuru yük gemisi vuruldu.Daha önce Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya yönelik operasyonların temel amacının ülkenin askeri ve ekonomik potansiyelini zayıflatmak olduğunu bildirmişti. Rus ordusu saldırılar sırasında düşmanın hava savunmasını aşabilen ve hem Kiev'de hem de Ukrayna genelinde herhangi bir hedefi imha edebilen yüksek hassasiyetli silahlar ve İHA'lar kullanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261105/rus-ordusu-ukraynadaki-hedeflere-yonelik-gece-bombardimanlarini-surduruyor-1110123268.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, ukrayna silahlı kuvvetleri, ukrayna, i̇ha, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), odessa, harkov, karadeniz, kiev
rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, ukrayna silahlı kuvvetleri, ukrayna, i̇ha, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), odessa, harkov, karadeniz, kiev
Rus ordusu Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için mühimmat üreten bir tütün fabrikasını daha vurdu
17:40 29.11.2026 (güncellendi: 17:43 29.11.2026)
Rusya Savunma Bakanlığı, dün gece Poltava bölgesinde JTI Ukraine Tütün Fabrikası’nı vuran Rus Silahlı Kuvvetleri'nin bugün de Harkov'da Philip Morris Tütün Fabrikası’nın Ukrayna güçleri için mühimmat üreten ünitelerini vurduğunu duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun gün içinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ni desteklemeye yönelik sanayi işletmelerine, enerji tesislerine ve askeri malzeme taşımak için kullanılan deniz araçlarına yönelik İHA saldırıları düzenlemeye devam ettiğini bildirdi.
Bakanlığın paylaştığı hedef listesine göre:
▪️ Harkov’da Philip Morris Tütün Fabrikası’nın Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için mühimmat üreten üniteleri;
▪️ Dnepropetrovsk bölgesindeki Dneprodzerjinsk kentinde Ukrayna’nın askeri sanayi işletmelerinin faaliyetlerini destekleyen 330 kV’luk trafo merkezi;
▪️ Harkov bölgesindeki Krasnopavlovka yerleşiminde Ukrayna’nın askeri sanayi işletmelerinin faaliyetlerini destekleyen 110 kV’luk trafo merkezi;
▪️ Karadeniz'de, Odessa’nın güneybatısında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne yönelik askeri malzemelerin sevkiyatını yapan bir kuru yük gemisi vuruldu.
Daha önce Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya yönelik operasyonların temel amacının ülkenin askeri ve ekonomik potansiyelini zayıflatmak olduğunu bildirmişti. Rus ordusu saldırılar sırasında düşmanın hava savunmasını aşabilen ve hem Kiev'de hem de Ukrayna genelinde herhangi bir hedefi imha edebilen yüksek hassasiyetli silahlar ve İHA'lar kullanıyor.