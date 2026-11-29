https://anlatilaninotesi.com.tr/20261129/rus-ordusu-ukrayna-silahli-kuvvetleri-icin-muhimmat-ureten-bir-tutun-fabrikasini-daha-vurdu-1110678413.html

Rus ordusu Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için mühimmat üreten bir tütün fabrikasını daha vurdu

Rus ordusu Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için mühimmat üreten bir tütün fabrikasını daha vurdu

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, dün gece Poltava bölgesinde JTI Ukraine Tütün Fabrikası’nı vuran Rus Silahlı Kuvvetleri'nin bugün de Harkov'da Philip Morris Tütün... 29.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-29T17:40+0300

2026-11-29T17:40+0300

2026-11-29T17:43+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya

rusya savunma bakanlığı

rus ordusu

ukrayna silahlı kuvvetleri

ukrayna

i̇ha

i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

odessa

harkov

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/02/1106941914_0:189:2969:1859_1920x0_80_0_0_91e21956f1dc9687336b21f4dfbeae87.jpg

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun gün içinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ni desteklemeye yönelik sanayi işletmelerine, enerji tesislerine ve askeri malzeme taşımak için kullanılan deniz araçlarına yönelik İHA saldırıları düzenlemeye devam ettiğini bildirdi.Bakanlığın paylaştığı hedef listesine göre:▪️ Harkov’da Philip Morris Tütün Fabrikası’nın Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için mühimmat üreten üniteleri;▪️ Dnepropetrovsk bölgesindeki Dneprodzerjinsk kentinde Ukrayna’nın askeri sanayi işletmelerinin faaliyetlerini destekleyen 330 kV’luk trafo merkezi;▪️ Harkov bölgesindeki Krasnopavlovka yerleşiminde Ukrayna’nın askeri sanayi işletmelerinin faaliyetlerini destekleyen 110 kV’luk trafo merkezi; ▪️ Karadeniz'de, Odessa’nın güneybatısında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne yönelik askeri malzemelerin sevkiyatını yapan bir kuru yük gemisi vuruldu.Daha önce Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya yönelik operasyonların temel amacının ülkenin askeri ve ekonomik potansiyelini zayıflatmak olduğunu bildirmişti. Rus ordusu saldırılar sırasında düşmanın hava savunmasını aşabilen ve hem Kiev'de hem de Ukrayna genelinde herhangi bir hedefi imha edebilen yüksek hassasiyetli silahlar ve İHA'lar kullanıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261105/rus-ordusu-ukraynadaki-hedeflere-yonelik-gece-bombardimanlarini-surduruyor-1110123268.html

rusya

ukrayna

odessa

harkov

karadeniz

kiev

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, ukrayna silahlı kuvvetleri, ukrayna, i̇ha, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), odessa, harkov, karadeniz, kiev