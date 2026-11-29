https://anlatilaninotesi.com.tr/20261129/rus-gucleri-ukrayna-ordusu-icin-muhimmat-ureten-bir-tutun-fabrikasini-vurdu-1110669711.html
Rus güçleri Ukrayna ordusu için mühimmat üreten bir tütün fabrikasını vurdu
Rus güçleri Ukrayna ordusu için mühimmat üreten bir tütün fabrikasını vurdu
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Poltava bölgesinde yer alan Kremençug kentinde JTI Ukraine Tütün Fabrikası’nın Ukrayna ordusu için mühimmat... 29.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-29T10:57+0300
2026-11-29T10:57+0300
2026-11-29T10:57+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
rusya savunma bakanlığı
rus ordusu
rus silahlı kuvvetleri
ukrayna silahlı kuvvetleri
donbass
ukrayna
jti
poltava
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/01/1082346794_0:10:3127:1769_1920x0_80_0_0_681ee94ad846a20aef0fc392dc57d43f.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun dün gece saatlerinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ni desteklemeye yönelik sanayi işletmelerine, lojistik ve taşımacılık tesislerine, ayrıca askeri malzeme taşımak için kullanılan deniz araçlarına yönelik insansız hava araçlı (İHA) saldırıları düzenlemeye devam ettiğini bildirdi.Bakanlığın paylaştığı hedef listesine göre:▪️ Poltava bölgesinde yer alan Kremençug kentinde JTI Ukraine Tütün Fabrikası’nın Ukrayna ordusu için mühimmat üreten tesisleri;▪️ Odessa'da Ukrayna ordusu için askeri malzemelerin depolanması ve dağıtımı için kullanılan Mirs Lojistik Merkezi;▪️ Zaporojye’de Dinyeper Nehri üzerinde Donbass'taki çatışma bölgesine askeri kargo sevkiyatı için kullanılan Preobrajenksiy karayolu ve demiryolu köprüsü;▪️ Sumi bölgesinde yer alan Şostka'da Uzun ve orta menzilli İHA'larının tutulduğu bir depo;▪️ Karadeniz'de, Odessa’nın 93 kilometre güneybatısında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne yönelik çift kullanımlı ürünlerin sevkiyatını yapan bir kuru yük gemisi vuruldu.Rus hava savunma güçleri ise dün gece saatlerinde Rusya'nın farklı bölgelerinde Ukrayna'ya ait 1.017 İHA önledi.Daha önce Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya yönelik operasyonların temel amacının ülkenin askeri ve ekonomik potansiyelini zayıflatmak olduğunu bildirmişti. Rus ordusu saldırılar sırasında düşmanın hava savunmasını aşabilen ve hem Kiev'de hem de Ukrayna genelinde herhangi bir hedefi imha edebilen yüksek hassasiyetli silahlar ve İHA'lar kullanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261028/peskov-rus-ordusu-sahada-kazaniyor-kurtarilan-alanlari-her-gun-genisletiyor-1109941214.html
rusya
donbass
ukrayna
poltava
odessa
zaporojye
sumi bölgesi
dinyeper nehri
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/01/1082346794_396:0:3127:2048_1920x0_80_0_0_cc6a3958b066e2dae852f212b4f03486.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, rus silahlı kuvvetleri, ukrayna silahlı kuvvetleri, donbass, ukrayna, jti, poltava, odessa, zaporojye, sumi bölgesi, dinyeper nehri
rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, rus silahlı kuvvetleri, ukrayna silahlı kuvvetleri, donbass, ukrayna, jti, poltava, odessa, zaporojye, sumi bölgesi, dinyeper nehri
Rus güçleri Ukrayna ordusu için mühimmat üreten bir tütün fabrikasını vurdu
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Poltava bölgesinde yer alan Kremençug kentinde JTI Ukraine Tütün Fabrikası’nın Ukrayna ordusu için mühimmat üreten tesislerini vurduğunu duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun dün gece saatlerinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ni desteklemeye yönelik sanayi işletmelerine, lojistik ve taşımacılık tesislerine, ayrıca askeri malzeme taşımak için kullanılan deniz araçlarına yönelik insansız hava araçlı (İHA) saldırıları düzenlemeye devam ettiğini bildirdi.
Bakanlığın paylaştığı hedef listesine göre:
▪️ Poltava bölgesinde yer alan Kremençug kentinde JTI Ukraine Tütün Fabrikası’nın Ukrayna ordusu için mühimmat üreten tesisleri;
▪️ Odessa'da Ukrayna ordusu için askeri malzemelerin depolanması ve dağıtımı için kullanılan Mirs Lojistik Merkezi;
▪️ Zaporojye’de Dinyeper Nehri üzerinde Donbass'taki çatışma bölgesine askeri kargo sevkiyatı için kullanılan Preobrajenksiy karayolu ve demiryolu köprüsü;
▪️ Sumi bölgesinde yer alan Şostka'da Uzun ve orta menzilli İHA'larının tutulduğu bir depo;
▪️ Karadeniz'de, Odessa’nın 93 kilometre güneybatısında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne yönelik çift kullanımlı ürünlerin sevkiyatını yapan bir kuru yük gemisi vuruldu.
Rus hava savunma güçleri ise dün gece saatlerinde Rusya'nın farklı bölgelerinde Ukrayna'ya ait 1.017 İHA önledi.
Daha önce Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya yönelik operasyonların temel amacının ülkenin askeri ve ekonomik potansiyelini zayıflatmak olduğunu bildirmişti. Rus ordusu saldırılar sırasında düşmanın hava savunmasını aşabilen ve hem Kiev'de hem de Ukrayna genelinde herhangi bir hedefi imha edebilen yüksek hassasiyetli silahlar ve İHA'lar kullanıyor.