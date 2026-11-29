https://anlatilaninotesi.com.tr/20261129/rus-gucleri-ukrayna-ordusu-icin-muhimmat-ureten-bir-tutun-fabrikasini-vurdu-1110669711.html

Rus güçleri Ukrayna ordusu için mühimmat üreten bir tütün fabrikasını vurdu

Rus güçleri Ukrayna ordusu için mühimmat üreten bir tütün fabrikasını vurdu

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Poltava bölgesinde yer alan Kremençug kentinde JTI Ukraine Tütün Fabrikası’nın Ukrayna ordusu için mühimmat... 29.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-29T10:57+0300

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2026-11-29T10:57+0300

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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun dün gece saatlerinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ni desteklemeye yönelik sanayi işletmelerine, lojistik ve taşımacılık tesislerine, ayrıca askeri malzeme taşımak için kullanılan deniz araçlarına yönelik insansız hava araçlı (İHA) saldırıları düzenlemeye devam ettiğini bildirdi.Bakanlığın paylaştığı hedef listesine göre:▪️ Poltava bölgesinde yer alan Kremençug kentinde JTI Ukraine Tütün Fabrikası’nın Ukrayna ordusu için mühimmat üreten tesisleri;▪️ Odessa'da Ukrayna ordusu için askeri malzemelerin depolanması ve dağıtımı için kullanılan Mirs Lojistik Merkezi;▪️ Zaporojye’de Dinyeper Nehri üzerinde Donbass'taki çatışma bölgesine askeri kargo sevkiyatı için kullanılan Preobrajenksiy karayolu ve demiryolu köprüsü;▪️ Sumi bölgesinde yer alan Şostka'da Uzun ve orta menzilli İHA'larının tutulduğu bir depo;▪️ Karadeniz'de, Odessa’nın 93 kilometre güneybatısında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne yönelik çift kullanımlı ürünlerin sevkiyatını yapan bir kuru yük gemisi vuruldu.Rus hava savunma güçleri ise dün gece saatlerinde Rusya'nın farklı bölgelerinde Ukrayna'ya ait 1.017 İHA önledi.Daha önce Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya yönelik operasyonların temel amacının ülkenin askeri ve ekonomik potansiyelini zayıflatmak olduğunu bildirmişti. Rus ordusu saldırılar sırasında düşmanın hava savunmasını aşabilen ve hem Kiev'de hem de Ukrayna genelinde herhangi bir hedefi imha edebilen yüksek hassasiyetli silahlar ve İHA'lar kullanıyor.

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