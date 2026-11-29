https://anlatilaninotesi.com.tr/20261129/pakistanda-maden-iscilerine-teror-saldirisi-en-az-11-kisi-olduruldu-1110678226.html

Pakistan'da maden işçilerine terör saldırısı: En az 11 kişi öldürüldü

Pakistan'da maden işçilerine terör saldırısı: En az 11 kişi öldürüldü

Sputnik Türkiye

Pakistan'ın güneybatısındaki Belucistan eyaletinde maden işçilerini hedef alan silahlı saldırıda en az 11 madenci hayatını kaybetti. Saldırıyı henüz herhangi... 29.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-29T17:06+0300

2026-11-29T17:06+0300

2026-11-29T18:00+0300

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Pakistan'ın Belucistan eyaletine bağlı Kohlu bölgesinde pazar günü kömür madeni işçilerini taşıyan iki araca yönelik silahlı saldırı düzenlendi. Yerel polis kaynaklarına dayandırılan haberlerde saldırıda en az 11 maden işçisinin öldürüldüğü bildirildi.Kohlu Emniyet Müdürü Tayyab İkbal, hayatını kaybeden işçilerden ikisinin Duki bölgesi sakini olduğunu, diğer dokuz kişinin kimliklerinin belirlenmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü açıkladı.Saldırganların yakalanması için bölgede güvenlik operasyonu başlatılırken, Pakistan İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi hayatını kaybeden işçilerin ailelerine başsağlığı diledi.Belucistan Kurtuluş Ordusu'ndan şüpheleniliyorSaldırıyı henüz herhangi bir örgüt üstlenmezken, güvenlik güçleri Pakistan'da yasaklı örgütler arasında yer alan Belucistan Kurtuluş Ordusu'nun (BLA) olaydan sorumlu olabileceğini değerlendiriyor.Petrol ve maden kaynakları bakımından zengin olan Belucistan eyaletinde, bağımsızlık talebiyle faaliyet gösteren ayrılıkçı gruplar uzun yıllardır güvenlik güçlerini ve sivilleri hedef alıyor.Pakistan Talibanı da dahil olmak üzere çeşitli silahlı örgütlerin faaliyet gösterdiği eyalette son aylarda saldırılar arttı.İslamabad yönetimi, Belucistan'ın sınır komşuları İran ve Afganistan'ı silahlı gruplara destek vermekle suçluyor. Tahran ve Kabil yönetimleri ise bu suçlamaları reddediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261129/afganistanda-okul-yakinindaki-patlamanin-bilancosu-agirlasiyor-can-kaybi-22ye-yukseldi-1110674056.html

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belucistan, pakistan, pakistan talibanı, belucistan kurtuluş ordusu (bla), madenci, can kaybı