https://anlatilaninotesi.com.tr/20261127/islamabadda-mekke-anlasmasi-toplantisi-bakan-fidan-pakistanli-mevkidasi-dar-ile-gorustu-1110649331.html
İslamabad'da Mekke Anlaşması toplantısı: Bakan Fidan, Pakistanlı mevkidaşı Dar ile görüştü
İslamabad'da Mekke Anlaşması toplantısı: Bakan Fidan, Pakistanlı mevkidaşı Dar ile görüştü
Sputnik Türkiye
Ortak Savunma için Mekke Anlaşması kapsamında ikinci olağan toplantı Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yapıldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistanlı... 27.11.2026, Sputnik Türkiye
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Mekke Anlaşması kapsamında kurulan Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi'nin ikinci olağan toplantısı Pakistan'ın başkenti İslamabad'da gerçekleştirildi.Toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu katıldı. Bakan Fidan, toplantı kapsamında Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı İshak Dar ile de bir araya geldi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261127/turk-disisleri-gurcistanin-ankara-buyukelcisi-disisleri-bakanligina-cagrildi-1110645490.html
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hakan fidan, pakistan, milli savunma bakanı, mekke savunma anlaşması, mekke, mekke ortak savunma anlaşması, suudi arabistan, türkiye
hakan fidan, pakistan, milli savunma bakanı, mekke savunma anlaşması, mekke, mekke ortak savunma anlaşması, suudi arabistan, türkiye
İslamabad'da Mekke Anlaşması toplantısı: Bakan Fidan, Pakistanlı mevkidaşı Dar ile görüştü
Ortak Savunma için Mekke Anlaşması kapsamında ikinci olağan toplantı Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yapıldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistanlı mevkidaşı İshak Dar ile görüştü.
Mekke Anlaşması kapsamında kurulan Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi'nin ikinci olağan toplantısı Pakistan'ın başkenti İslamabad'da gerçekleştirildi.
Toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu katıldı.
Bakan Fidan, toplantı kapsamında Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı İshak Dar ile de bir araya geldi.