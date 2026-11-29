https://anlatilaninotesi.com.tr/20261129/opec-toplantisi-bugun-ne-bekleniyor-1110670737.html
OPEC+ toplantısı bugün: Ne bekleniyor?
OPEC+ toplantısı bugün: Ne bekleniyor?
Sputnik Türkiye
OPEC+'nın bugün yapacağı toplantıda, 2027'nin ilk çeyreği için petrol üretim hedeflerini değiştirmemesi bekleniyor. 29.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-29T11:51+0300
2026-11-29T11:51+0300
2026-11-29T11:51+0300
ekonomi̇
opec+
petrol i̇hraç eden ülkeler örgütü (opec)
haberler
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Grup, bugünkü toplantıda 2027 için yeni üretim hedefleri belirlemeyi planlıyor. Bunun için de üyelerin üretim kapasitesine yönelik ilk kez bir değerlendirme başlatmıştı. OPEC+ kaynaklarına göre Irak ve Kazakistan, kendileri için yapılan kapasite tahminlerini fazla düşük bularak itiraz edince süreç zorlaştı.Kaynaklar, bunun üzerine grubun 2027'nin ilk çeyreğinde hedefleri sabit tutma yönünde eğilim gösterdiğini aktardı. Cuma günü bu konuda prensipte uzlaşıldığı belirtildi.BAE ayrılmıştıToplantı, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) OPEC ve OPEC+'dan ayrılmasından aylar sonra yapılıyor. BAE, daha fazla petrol üretebilme gerekçesiyle gruptan çıkmıştı.OPEC+, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyeleri ile aralarında Rusya'nın da bulunduğu müttefik üreticilerden oluşuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261127/petrol-fiyatlarinda-abd-iran-gerilimi-opec-piyasaya-yon-verebilecek-mi-1110637974.html
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opec+, petrol i̇hraç eden ülkeler örgütü (opec), haberler
opec+, petrol i̇hraç eden ülkeler örgütü (opec), haberler
OPEC+ toplantısı bugün: Ne bekleniyor?
OPEC+'nın bugün yapacağı toplantıda, 2027'nin ilk çeyreği için petrol üretim hedeflerini değiştirmemesi bekleniyor.
Grup, bugünkü toplantıda 2027 için yeni üretim hedefleri belirlemeyi planlıyor. Bunun için de üyelerin üretim kapasitesine yönelik ilk kez bir değerlendirme başlatmıştı. OPEC+ kaynaklarına göre Irak ve Kazakistan, kendileri için yapılan kapasite tahminlerini fazla düşük bularak itiraz edince süreç zorlaştı.
Kaynaklar, bunun üzerine grubun 2027'nin ilk çeyreğinde hedefleri sabit tutma yönünde eğilim gösterdiğini aktardı. Cuma günü bu konuda prensipte uzlaşıldığı belirtildi.
Toplantı, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) OPEC ve OPEC+'dan ayrılmasından aylar sonra yapılıyor. BAE, daha fazla petrol üretebilme gerekçesiyle gruptan çıkmıştı.
OPEC+, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyeleri ile aralarında Rusya'nın da bulunduğu müttefik üreticilerden oluşuyor.