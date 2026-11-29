https://anlatilaninotesi.com.tr/20261129/netanyahu-ile-eisenkot-arasinda-rotasyonlu-hukumet-gorusmesi-ilk-basbakanlik-senin-olsun-1110672892.html

Netanyahu ile Eisenkot arasında 'rotasyonlu hükümet' görüşmesi: 'İlk başbakanlık senin olsun'

Netanyahu ile Eisenkot arasında 'rotasyonlu hükümet' görüşmesi: 'İlk başbakanlık senin olsun'

Sputnik Türkiye

İsrail'de geçici hükümetin Başbakanı Benyamin Netanyahu, başbakanlığı rotasyonla paylaşma önerisinin ardından ana rakibi Gadi Eisenkot ile görüşmeye başladı. 29.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-29T13:09+0300

2026-11-29T13:09+0300

2026-11-29T13:09+0300

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Görüşme bu sabah Tel Aviv'deki İsrail ordu karargahında yapıldı. Times of Israel, Eisenkot'un merkezci partisi Yaşar'ın açıklamasına dayanarak, iki ismin müzakerelere başlamadan önce güvenlik brifingi aldığını yazdı. Müzakerelerin konusu olası bir birlik hükümeti.Eisenkot, ekim ayındaki seçimlerde Netanyahu karşıtı blokta yer almıştı ve Cumhurbaşkanı tarafından hükümeti kurmakla görevlendirildi. Görüşme, Eisenkot'un cumartesi günü yaptığı çağrının ardından gerçekleşti. Eisenkot, "Likud gerçek bir birliğe hazırsa, önümüzdeki 24 saat içinde bunun ne kadar ciddi olduğunu görmeye hazırım" demişti.Netanyahu: İlk başbakanlık senin olsunNetanyahu daha önce sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Netanyahu, birlik hükümeti kapsamında rotasyonlu başbakanlığın ilk dönemini Eisenkot'a bırakmaya hazır olduğunu açıkladı.Likud'un mecliste Yaşar'dan daha fazla sandalyesi olduğunu hatırlatan Netanyahu, bu yüzden hükümeti "doğal olarak" kendisinin yönetmesi gerektiğini savundu, ancak bu kez bu ilkeden vazgeçmeye hazır olduğunu öne sürdü. Netanyahu, "varoluşsal tehlikenin ciddiyeti" nedeniyle Eisenkot'un önce başbakan olmasını kabul ettiğini yazdı. Kendisi de dönemin başında alternatif başbakan olarak görev yapacak.Eisenkot ise cuma günü, hükümetin kurulduğunu 6 Aralık'taki süre dolmadan açıklayacağını söylemişti. Eisenkot, 14 günlük ek süre seçeneğini de kullanmayacağını belirtmişti. Eisenkot ayrıca Netanyahu'yu, yeni bir seçime gidilmesi için koalisyon görüşmelerini oyalamakla suçladı. Eisenkot bugüne kadar bir hükümet koalisyonu kurmakta zorlandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261128/netanyahudan-ortak-hukumet-icin-geri-adim-basbakanlik-israrindan-vazgecti-1110664401.html

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