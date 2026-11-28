https://anlatilaninotesi.com.tr/20261128/netanyahudan-ortak-hukumet-icin-geri-adim-basbakanlik-israrindan-vazgecti-1110664401.html
Netanyahu'dan ortak hükümet için geri adım: Başbakanlık ısrarından vazgeçti
Netanyahu'dan ortak hükümet için geri adım: Başbakanlık ısrarından vazgeçti
Sputnik Türkiye
İsrail geçici Başbakanı Netanyahu, 'ulusal birlik hükümeti' kurulması çağrısını yineleyerek dönüşümlü başbakanlığı ilk olarak Eisenkot'un yapmasına razı... 28.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-28T21:02+0300
2026-11-28T21:02+0300
2026-11-28T21:02+0300
poli̇ti̇ka
benyamin netanyahu
gadi eisenkot
i̇srail
ortadoğu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/08/1104845504_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_347dc07983c3c1b00240c3237e96461b.jpg
Benyamin Netanyahu sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Gadi Eisenkot'u İsrail'in güvenlik tehditleriyle karşı karşıya olduğunu ileri sürerek ulusal birlik hükümeti için müzakere yapmaya çağırdı.İlk kez kamuoyuna açık bir şekilde başbakanlık görevini ilk olarak Eisenkot'un üstlenmesine razı olduğunu belirten Netanyahu 'söz konusu güvenlik tehlikeleriyle başa çıkma kapasitesi olmayan bir hükümet' kurulabileceğini ileri sürerek söz konusu adımı attığını savundu.Netanyahu şu cümleleri kaydetti:Eisenkot’a seslenen Netanyahu, 'ulusal birlik hükümetini kurmaya yönelik gerçek, dürüst ve hızlandırılmış müzakerelere derhal başlamasını beklediğini' söyledi.Ulusal birlik hükümeti senaryosunun gerçekleşmesi halinde başbakanlık görevini iki yıllık rotasyonla iki farklı lider yürütecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261128/cumhurbaskani-erdogan-yunanistan-cumhurbaskani-tasulas-ile-gorustu-1110663499.html
i̇srail
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/08/1104845504_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_1fa1aaddd74d4dfb3f24eb1676dc16fe.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
benyamin netanyahu, gadi eisenkot, i̇srail, ortadoğu
benyamin netanyahu, gadi eisenkot, i̇srail, ortadoğu
Netanyahu'dan ortak hükümet için geri adım: Başbakanlık ısrarından vazgeçti
İsrail geçici Başbakanı Netanyahu, 'ulusal birlik hükümeti' kurulması çağrısını yineleyerek dönüşümlü başbakanlığı ilk olarak Eisenkot'un yapmasına razı olduğunu duyurdu.
Benyamin Netanyahu sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Gadi Eisenkot'u İsrail'in güvenlik tehditleriyle karşı karşıya olduğunu ileri sürerek ulusal birlik hükümeti için müzakere yapmaya çağırdı.
İlk kez kamuoyuna açık bir şekilde başbakanlık görevini ilk olarak Eisenkot'un üstlenmesine razı olduğunu belirten Netanyahu 'söz konusu güvenlik tehlikeleriyle başa çıkma kapasitesi olmayan bir hükümet' kurulabileceğini ileri sürerek söz konusu adımı attığını savundu.
Netanyahu şu cümleleri kaydetti:
Bir lider olarak sorumluluğum en büyük parti ilkesi de dahil olmak üzere her şeyi bir kenara bırakmamı ve Gadi Eisenkot'un ilk olarak başbakanlık görevini üstlenmesini, benimse dönemin başında yedek başbakan olarak görev yapmamı kabul etmemi gerektiriyor.
Eisenkot’a seslenen Netanyahu, 'ulusal birlik hükümetini kurmaya yönelik gerçek, dürüst ve hızlandırılmış müzakerelere derhal başlamasını beklediğini' söyledi.
Ulusal birlik hükümeti senaryosunun gerçekleşmesi halinde başbakanlık görevini iki yıllık rotasyonla iki farklı lider yürütecek.