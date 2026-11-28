https://anlatilaninotesi.com.tr/20261128/netanyahudan-ortak-hukumet-icin-geri-adim-basbakanlik-israrindan-vazgecti-1110664401.html

Netanyahu'dan ortak hükümet için geri adım: Başbakanlık ısrarından vazgeçti

Netanyahu'dan ortak hükümet için geri adım: Başbakanlık ısrarından vazgeçti

Sputnik Türkiye

İsrail geçici Başbakanı Netanyahu, 'ulusal birlik hükümeti' kurulması çağrısını yineleyerek dönüşümlü başbakanlığı ilk olarak Eisenkot'un yapmasına razı... 28.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-28T21:02+0300

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poli̇ti̇ka

benyamin netanyahu

gadi eisenkot

i̇srail

ortadoğu

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Benyamin Netanyahu sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Gadi Eisenkot'u İsrail'in güvenlik tehditleriyle karşı karşıya olduğunu ileri sürerek ulusal birlik hükümeti için müzakere yapmaya çağırdı.İlk kez kamuoyuna açık bir şekilde başbakanlık görevini ilk olarak Eisenkot'un üstlenmesine razı olduğunu belirten Netanyahu 'söz konusu güvenlik tehlikeleriyle başa çıkma kapasitesi olmayan bir hükümet' kurulabileceğini ileri sürerek söz konusu adımı attığını savundu.Netanyahu şu cümleleri kaydetti:Eisenkot’a seslenen Netanyahu, 'ulusal birlik hükümetini kurmaya yönelik gerçek, dürüst ve hızlandırılmış müzakerelere derhal başlamasını beklediğini' söyledi.Ulusal birlik hükümeti senaryosunun gerçekleşmesi halinde başbakanlık görevini iki yıllık rotasyonla iki farklı lider yürütecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261128/cumhurbaskani-erdogan-yunanistan-cumhurbaskani-tasulas-ile-gorustu-1110663499.html

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