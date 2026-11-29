https://anlatilaninotesi.com.tr/20261129/milli-para-halterci-ugur-yumruk-dunya-sampiyonu-oldu-1110678003.html
Milli para halterci Uğur Yumruk, dünya şampiyonu oldu
Milli para halterci Uğur Yumruk, dünya şampiyonu oldu
Sputnik Türkiye
Milli sporcu Uğur Yumruk, Bahreyn'de düzenlenen Dünya Para Halter Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. 29.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-29T17:01+0300
2026-11-29T17:01+0300
2026-11-29T17:01+0300
spor
halter
altın madalya
uğur yumruk
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0b/1d/1110677837_0:610:1500:1454_1920x0_80_0_0_66b6d11158250d5f1236525511c267df.jpg
Milli para halterci Uğur Yumruk, dünya şampiyonu oldu.Türkiye Halter Federasyonunun açıklamasına göre, Bahreyn'in başkenti Manama'da devam eden organizasyonda Uğur Yumruk, erkekler 72 kilo kategorisinde mücadele etti.Ay-yıldızlı sporcu, 205 kilogramlık kaldırışıyla şampiyonluğa ulaştı.Bu sonuçla Türkiye'nin madalya sayısı 3'er altın, gümüş ve bronz olmak üzere 9'a yükseldi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261018/milli-halterci-tuana-surenden-avrupa-gencler-sampiyonasinda-3-altin-madalya-1109651711.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0b/1d/1110677837_0:470:1500:1595_1920x0_80_0_0_62eb1b8e53b4b59ffd1b5d19b7be331b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
halter, altın madalya, uğur yumruk
halter, altın madalya, uğur yumruk
Milli para halterci Uğur Yumruk, dünya şampiyonu oldu
Milli sporcu Uğur Yumruk, Bahreyn'de düzenlenen Dünya Para Halter Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.
Milli para halterci Uğur Yumruk, dünya şampiyonu oldu.
Türkiye Halter Federasyonunun açıklamasına göre, Bahreyn'in başkenti Manama'da devam eden organizasyonda Uğur Yumruk, erkekler 72 kilo kategorisinde mücadele etti.
Ay-yıldızlı sporcu, 205 kilogramlık kaldırışıyla şampiyonluğa ulaştı.
Bu sonuçla Türkiye'nin madalya sayısı 3'er altın, gümüş ve bronz olmak üzere 9'a yükseldi.