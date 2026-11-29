https://anlatilaninotesi.com.tr/20261129/milli-para-halterci-ugur-yumruk-dunya-sampiyonu-oldu-1110678003.html

Milli para halterci Uğur Yumruk, dünya şampiyonu oldu

Milli para halterci Uğur Yumruk, dünya şampiyonu oldu

Sputnik Türkiye

Milli sporcu Uğur Yumruk, Bahreyn'de düzenlenen Dünya Para Halter Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. 29.11.2026, Sputnik Türkiye

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spor

halter

altın madalya

uğur yumruk

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Milli para halterci Uğur Yumruk, dünya şampiyonu oldu.Türkiye Halter Federasyonunun açıklamasına göre, Bahreyn'in başkenti Manama'da devam eden organizasyonda Uğur Yumruk, erkekler 72 kilo kategorisinde mücadele etti.Ay-yıldızlı sporcu, 205 kilogramlık kaldırışıyla şampiyonluğa ulaştı.Bu sonuçla Türkiye'nin madalya sayısı 3'er altın, gümüş ve bronz olmak üzere 9'a yükseldi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261018/milli-halterci-tuana-surenden-avrupa-gencler-sampiyonasinda-3-altin-madalya-1109651711.html

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