https://anlatilaninotesi.com.tr/20261018/milli-halterci-tuana-surenden-avrupa-gencler-sampiyonasinda-3-altin-madalya-1109651711.html
Milli halterci Tuana Süren'den Avrupa Gençler Şampiyonası'nda 3 altın madalya
Milli halterci Tuana Süren'den Avrupa Gençler Şampiyonası'nda 3 altın madalya
Sputnik Türkiye
Milli halterci Tuana Süren, Avrupa Gençler Şampiyonası'nda 3 altın madalya kazandı. 18.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-18T20:16+0300
2026-10-18T20:16+0300
2026-10-18T20:17+0300
spor
türkiye halter federasyonu
şampiyona
altın madalya
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Avrupa Gençler ve 23 Yaş Altı Halter Şampiyonası'na katılan Tuana Süren, genç kadınlar +86 kilo kategorisinde 3 altın madalya elde etti.Türkiye Halter Federasyonu'nun açıklamasına göre Tuana, Arnavutluk'un Durres kentindeki organizasyonun 7. gününde mücadele etti.Tuana, koparmada 108, silkmede 133, toplamda da 241 kilo kaldırarak gençlerde Avrupa şampiyonu oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261018/fenerbahce-alanyasporu-3-golle-gecti-ismail-kartaldan-mac-sonrasi-asensio-aciklamasi-1109636922.html
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türkiye halter federasyonu, şampiyona, altın madalya
türkiye halter federasyonu, şampiyona, altın madalya
Milli halterci Tuana Süren'den Avrupa Gençler Şampiyonası'nda 3 altın madalya
20:16 18.10.2026 (güncellendi: 20:17 18.10.2026)
Milli halterci Tuana Süren, Avrupa Gençler Şampiyonası'nda 3 altın madalya kazandı.
Avrupa Gençler ve 23 Yaş Altı Halter Şampiyonası'na katılan Tuana Süren, genç kadınlar +86 kilo kategorisinde 3 altın madalya elde etti.
Türkiye Halter Federasyonu'nun açıklamasına göre Tuana, Arnavutluk'un Durres kentindeki organizasyonun 7. gününde mücadele etti.
Tuana, koparmada 108, silkmede 133, toplamda da 241 kilo kaldırarak gençlerde Avrupa şampiyonu oldu.