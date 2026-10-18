https://anlatilaninotesi.com.tr/20261018/milli-halterci-tuana-surenden-avrupa-gencler-sampiyonasinda-3-altin-madalya-1109651711.html

Milli halterci Tuana Süren'den Avrupa Gençler Şampiyonası'nda 3 altın madalya

Milli halterci Tuana Süren'den Avrupa Gençler Şampiyonası'nda 3 altın madalya

Sputnik Türkiye

Milli halterci Tuana Süren, Avrupa Gençler Şampiyonası'nda 3 altın madalya kazandı. 18.10.2026, Sputnik Türkiye

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spor

türkiye halter federasyonu

şampiyona

altın madalya

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Avrupa Gençler ve 23 Yaş Altı Halter Şampiyonası'na katılan Tuana Süren, genç kadınlar +86 kilo kategorisinde 3 altın madalya elde etti.Türkiye Halter Federasyonu'nun açıklamasına göre Tuana, Arnavutluk'un Durres kentindeki organizasyonun 7. gününde mücadele etti.Tuana, koparmada 108, silkmede 133, toplamda da 241 kilo kaldırarak gençlerde Avrupa şampiyonu oldu.

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türkiye halter federasyonu, şampiyona, altın madalya