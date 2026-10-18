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Milli halterci Tuana Süren'den Avrupa Gençler Şampiyonası'nda 3 altın madalya
Milli halterci Tuana Süren'den Avrupa Gençler Şampiyonası'nda 3 altın madalya
Sputnik Türkiye
Milli halterci Tuana Süren, Avrupa Gençler Şampiyonası'nda 3 altın madalya kazandı. 18.10.2026, Sputnik Türkiye
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Avrupa Gençler ve 23 Yaş Altı Halter Şampiyonası'na katılan Tuana Süren, genç kadınlar +86 kilo kategorisinde 3 altın madalya elde etti.Türkiye Halter Federasyonu'nun açıklamasına göre Tuana, Arnavutluk'un Durres kentindeki organizasyonun 7. gününde mücadele etti.Tuana, koparmada 108, silkmede 133, toplamda da 241 kilo kaldırarak gençlerde Avrupa şampiyonu oldu.
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türkiye halter federasyonu, şampiyona, altın madalya
türkiye halter federasyonu, şampiyona, altın madalya

Milli halterci Tuana Süren'den Avrupa Gençler Şampiyonası'nda 3 altın madalya

20:16 18.10.2026 (güncellendi: 20:17 18.10.2026)
© AA / Türkiye Halter Federasyonu Tuana Süren, genç kadınlar +86 kilo kategorisinde 3 altın madalya kazandı
 Tuana Süren, genç kadınlar +86 kilo kategorisinde 3 altın madalya kazandı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2026
© AA / Türkiye Halter Federasyonu
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Milli halterci Tuana Süren, Avrupa Gençler Şampiyonası'nda 3 altın madalya kazandı.
Avrupa Gençler ve 23 Yaş Altı Halter Şampiyonası'na katılan Tuana Süren, genç kadınlar +86 kilo kategorisinde 3 altın madalya elde etti.
Türkiye Halter Federasyonu'nun açıklamasına göre Tuana, Arnavutluk'un Durres kentindeki organizasyonun 7. gününde mücadele etti.
Tuana, koparmada 108, silkmede 133, toplamda da 241 kilo kaldırarak gençlerde Avrupa şampiyonu oldu.
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