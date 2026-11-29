https://anlatilaninotesi.com.tr/20261129/marsin-kuzey-kutbunda-yeni-kesif-buz-tabakalari-sanilandan-cok-daha-temiz-1110678726.html

Mars'ın kuzey kutbunda yeni keşif: Buz tabakaları sanılandan çok daha temiz

Mars'ın kuzey kutbunda yeni keşif: Buz tabakaları sanılandan çok daha temiz

Sputnik Türkiye

Washington Üniversitesi araştırmacıları, Mars'ın kuzey kutbundaki buz tabakalarının daha önce tahmin edilenden çok daha az toz içerdiğini belirledi. Keşif... 29.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-29T18:59+0300

2026-11-29T18:59+0300

2026-11-29T18:59+0300

yaşam

washington üniversitesi

mars

buz

bakteri

buzul

kutup

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/19/1103019715_39:0:1113:604_1920x0_80_0_0_ba7a95fbc6984154172c66b458b5fe16.jpg

Mars'ın yüzeyinde ve yüzeyinin altında bulunan su buzu, gezegenin geçmişte sahip olduğu iklim koşullarına ilişkin önemli bilgiler barındırıyor. Dünya'nın kutup bölgelerindeki buz tabakaları gibi Mars'taki buzullar da binlerce yıl önceki atmosfer koşullarının izlerini taşıyor. Ancak buzun içerdiği toz miktarı, güneş ışığını ne ölçüde emdiğini ve ne kadar hızlı buharlaştığını doğrudan etkiliyor.Washington Üniversitesi bilim insanları, NASA'nın 2008 yılında Mars'ın kuzey kutbu yakınlarından buz örnekleri toplayan Phoenix uzay aracının verilerini ve gezegenin yörüngesindeki uzay araçlarının gözlemlerini yeniden inceledi. Araştırma, Mars'taki buz tabakalarının yapısına ilişkin önceki tahminlerin yeniden değerlendirilmesini sağladı.Toz oranı yüzde 25 yerine yüzde 3 olabilirBilim insanlarının yeni hesaplamalarına göre, Mars'ın kuzey kutbundaki buz tabakalarında daha önce yüzde 25'e kadar çıktığı düşünülen toz oranı, yaz aylarında açığa çıkan eski buzlarda yaklaşık yüzde 3 seviyesinde.Kışın yüzeyde biriken tozlu kırağı yazın ortadan kalkarak binlerce yıl önceki kar yağışlarıyla oluştuğu düşünülen daha temiz buz tabakalarını açığa çıkarıyor.Gezegenin yaklaşık üçte birinde yüzeye yakın buz birikintileri bulunurken, bu tabakalar Mars'ın geçmişte yaşadığı buzul çağlarına ilişkin bilgiler barındırıyor.Buz tabakaları yaşam için elverişli olabilirWashington Üniversitesi Uygulamalı Fizik Laboratuvarı kıdemli araştırmacısı Aditya Khuller ve çalışma arkadaşları, daha önce yürüttükleri bir araştırmada Mars'taki tozlu buz tabakalarının basit yaşam formları için uygun ortamlar oluşturabileceğini öne sürmüştü.Araştırmacılara göre, buzun içerisindeki koyu renkli toz katmanları güneş ışığını emerek küçük miktarlarda sıvı su oluşmasını sağlayabilir. Tozun içerdiği mineraller ve diğer besin maddeleri ise bu alanları bakteriler ve benzeri mikroorganizmalar için elverişli hale getirebilir.Dünya'da da benzer koşullara rastlanıyor. Yaz aylarında tozlu buz tabakalarının içerisinde oluşan küçük su birikintilerinde mikroorganizmalar yaşayabiliyor. Kışın suyun donmasıyla faaliyetleri durma noktasına gelen mikroorganizmalar, sıcaklıkların yeniden yükselmesiyle aktif hale geliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261129/super-el-nino-ile-kutup-girdabi-arasinda-bu-kis-tuhaf-gecebilir-uyarisi-1110676213.html

mars

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

washington üniversitesi, mars, buz, bakteri, buzul, kutup