https://anlatilaninotesi.com.tr/20261129/kasim-2026-enflasyon-tahmini-enflasyon-rakamlari-ne-zaman-saat-kacta-aciklanacak-1110670227.html
Kasım 2026 enflasyon tahmini: Enflasyon rakamları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
Kasım 2026 enflasyon tahmini: Enflasyon rakamları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
Sputnik Türkiye
Milyonlarca memur, emekli ve kiracının yakından takip ettiği kasım ayı enflasyon verileri için gözler TÜİK'e çevrildi. Ekonomistlerin kasım ayı enflasyon... 29.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-29T11:19+0300
2026-11-29T11:19+0300
2026-11-29T11:19+0300
ekonomi̇
tüi̇k
memur
enflasyon
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak 2026 kasım ayı enflasyon rakamları için geri sayım başladı. Kira artış oranlarından memur ve emekli maaşlarına yapılacak zamlara kadar pek çok ekonomik hesaplamayı yakından ilgilendiren veri öncesinde ekonomistlerin tahminleri gündeme geldi. Peki, 2026 kasım enflasyonu ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Kasım ayı enflasyon beklentisi yüzde kaç oldu?Kasım ayı enflasyonları: Gözler Perşembe'deTürkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayına ilişkin enflasyon rakamlarını 3 Aralık 2026 Perşembe günü saat 10.00'da açıklayacak.TÜİK'in yayımlayacağı verilerle birlikte kasım ayının aylık ve yıllık enflasyon oranları netleşecek.Açıklanacak TÜFE verileri, aralık ayında uygulanabilecek kira artış oranlarının belirlenmesinde de etkili olacak.Ayrıca kasım enflasyonuyla birlikte 2027 Ocak ayında memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam hesaplamalarında kullanılan beş aylık enflasyon verisi tamamlanacak.Beklentiler ne yönde?Kasım ayı enflasyon verileri öncesinde ekonomistlerin tahminleri belli oldu. AA Finans tarafından 20 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirilen Enflasyon Beklenti Anketi'ne göre kasım ayında TÜFE'nin aylık bazda ortalama yüzde 1,13 artması bekleniyor.Ankette ekonomistlerin aylık enflasyon tahminleri yüzde 0,80 ile yüzde 1,80 arasında değişti. Beklentilerin gerçekleşmesi durumunda ekim ayında yüzde 29,77 olan yıllık enflasyonun kasımda yüzde 30,10 seviyesine yükselmesi öngörülüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261112/merkez-bankasi-yil-sonu-enflasyon-tahminini-yukseltti-1110290399.html
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tüi̇k, memur, enflasyon
Kasım 2026 enflasyon tahmini: Enflasyon rakamları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
Milyonlarca memur, emekli ve kiracının yakından takip ettiği kasım ayı enflasyon verileri için gözler TÜİK'e çevrildi. Ekonomistlerin kasım ayı enflasyon tahminleri belli olurken aylık ve yıllık enflasyona ilişkin beklentiler de netleşti. Peki, 2026 kasım enflasyonu ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Kasım ayı enflasyon beklentisi yüzde kaç oldu?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak 2026 kasım ayı enflasyon rakamları için geri sayım başladı. Kira artış oranlarından memur ve emekli maaşlarına yapılacak zamlara kadar pek çok ekonomik hesaplamayı yakından ilgilendiren veri öncesinde ekonomistlerin tahminleri gündeme geldi. Peki, 2026 kasım enflasyonu ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Kasım ayı enflasyon beklentisi yüzde kaç oldu?
Kasım ayı enflasyonları: Gözler Perşembe'de
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayına ilişkin enflasyon rakamlarını 3 Aralık 2026 Perşembe günü saat 10.00'da açıklayacak.
TÜİK'in yayımlayacağı verilerle birlikte kasım ayının aylık ve yıllık enflasyon oranları netleşecek.
Açıklanacak TÜFE verileri, aralık ayında uygulanabilecek kira artış oranlarının belirlenmesinde de etkili olacak.
Kasım ayı enflasyon verileri öncesinde ekonomistlerin tahminleri belli oldu. AA Finans tarafından 20 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirilen Enflasyon Beklenti Anketi'ne göre kasım ayında TÜFE'nin aylık bazda ortalama yüzde 1,13 artması bekleniyor.
Ankette ekonomistlerin aylık enflasyon tahminleri yüzde 0,80 ile yüzde 1,80 arasında değişti. Beklentilerin gerçekleşmesi durumunda ekim ayında yüzde 29,77 olan yıllık enflasyonun kasımda yüzde 30,10 seviyesine yükselmesi öngörülüyor.